Интернету предрекли скорое разрушение(1)

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Герман Бергер
23:10 18.01.2018
Техно / Интересно

Масштабные кибератаки могут привести к скорому разрушению целостности глобального интернета, считают эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Исследование под названием «Глобальные риски — 2018» было представлено в Женеве, передает ТАСС.

«Распространение трансграничных вредоносных кибератак может стать наиболее вероятным спусковым крючком для распада под руководством правительств интернета на национальные и региональные «огороженные участки»», — предупреждают специалисты.

 

Авторы исследования призывают правительства разных стран кооперироваться в борьбе с международными хакерскими группировками, а также подключить к процессу технологические компании, специализирующиеся на изучении и предотвращении атак. Эксперты предупреждают, что ошибочное определение источника кибератак может привести к удару по непричастным странам, а в крайнем случае — к применению обычного вооружения.

 

В этой связи специалисты настаивают на выработке правовых норм для кибервойн по аналогии с вооруженными конфликтами. «Известные концепции, такие как транспарентность, пропорциональность и нераспространение, могли бы быть перекодифицированы для киберсферы», — отмечается в докладе.

 

Кроме того, специалисты ВЭФ призывают подумать над международным запретом на применение отдельных классов кибератак. 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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федя 08:32 19:01:2018

Давно пора вернуть к истокам. А то засрали все сайты баннерами и всплывающими окнами. Скоро наверное чтобы открыть страницу на портале нужен будет 8-ядерный процессор и видеокарта с 16 гб оперативки. В 2005 году всё нормально и быстро работало на 1-ядерном Пентиум_4 и эксплорер_6...

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (14)

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