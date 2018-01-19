«Распространение трансграничных вредоносных кибератак может стать наиболее вероятным спусковым крючком для распада под руководством правительств интернета на национальные и региональные «огороженные участки»», — предупреждают специалисты.
Авторы исследования призывают правительства разных стран кооперироваться в борьбе с международными хакерскими группировками, а также подключить к процессу технологические компании, специализирующиеся на изучении и предотвращении атак. Эксперты предупреждают, что ошибочное определение источника кибератак может привести к удару по непричастным странам, а в крайнем случае — к применению обычного вооружения.
В этой связи специалисты настаивают на выработке правовых норм для кибервойн по аналогии с вооруженными конфликтами. «Известные концепции, такие как транспарентность, пропорциональность и нераспространение, могли бы быть перекодифицированы для киберсферы», — отмечается в докладе.
Кроме того, специалисты ВЭФ призывают подумать над международным запретом на применение отдельных классов кибератак.
Давно пора вернуть к истокам. А то засрали все сайты баннерами и всплывающими окнами. Скоро наверное чтобы открыть страницу на портале нужен будет 8-ядерный процессор и видеокарта с 16 гб оперативки. В 2005 году всё нормально и быстро работало на 1-ядерном Пентиум_4 и эксплорер_6...« ответить