Правительство Латвии подозревают в нарушении Конституции, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

На прошлой неделе 2–я коллегия Конституционного суда возбудила дело о законодательных нормах, которые определяют, кто из людей с инвалидностью имеет право на специально приспособленный для их нужд легковой автомобиль и на пособия для компенсации транспортных расходов.

Фемиде высшего звена предстоит рассмотреть и оценить, не противоречат ли нормы двух законодательных актов — Закона о государственных пособиях (1–я часть 12–й статьи) и Правил КМ № 805 от 23 декабря 2014 года «Правила о критериях, сроках и порядке установления прогнозируемой инвалидности, инвалидности и утраты трудоспособности» (9–е приложение) статьям Конституции Латвии.

Компенсации не для всех

Дело было возбуждено по заявлению Административного районного суда. Некоторое время назад туда обратился истец с просьбой выдать ему административный акт — то есть заключение, дающее ему право на специально приспособленный легковой автомобиль и компенсацию транспортных расходов. Ранее ему в выдаче этого документа было отказано, поскольку заявитель не соответствовал критериям, определенным в приложении 9 Правил КМ № 805.

Проблема уперлась в то, что, согласно 1–й части 12–й статьи Закона о государственных социальных пособиях, пособия для компенсации транспортных расходов предоставляются тем, кто признан инвалидом в порядке, предусмотренном законом и другими нормативными актами (либо лицам, воспитывающим ребенка–инвалида), — но не всем. Для этого необходимо получить специальное заключение, что приобретение специально приспособленного автомобиля и получение пособия на транспортные расходы необходимо человеку по медицинским показаниям.

В свою очередь, в приложении 9 к Правилам КМ № 805 от 23 декабря 2014 года «Правила о критериях, сроках и порядке установления прогнозируемой инвалидности, инвалидности и утраты трудоспособности» перечислены все нарушения здоровья, которые могут послужить основанием для выдачи того самого акта, дающего право на приобретение специализированного (специально приспособленного под нужды инвалида) автомобиля, а также на компенсацию транспортных расходов конкретному лицу.

Министров призвали к ответу

Рассматривая конкретный иск, Административный районный суд обнаружил, что вышеупомянутые нормы Закона о государственных социальных пособиях и Правил КМ № 805 предусматривают выдачу заключения на право приобретения специального автомобиля и предоставление компенсации за возмещение транспортных расходов только тем лицам с инвалидностью, у которых имеются нарушения опорно–двигательного аппарата. А вот люди, которые, подобно заявителю в административном деле, не могут пользоваться общественным транспортом из–за психических расстройств, таких прав не имеют — хотя находятся в сопоставимой ситуации с другими инвалидами, которые не могут использовать общественный транспорт из–за нарушений движения.

Таким образом, государство проявило недопустимое отношение к людям с психическими расстройствами, лишив их без объективного и разумного обоснования некоторых льгот и не приняв адекватных мер для обеспечения того, чтобы эти лица могли осуществлять свои социальные права.

Следовательно, и норма Закона о государственных социальных пособиях, и 9–е приложение к 805–м Правилам КМ, по мнению Административного районного суда, не соответствуют Конституции — закону, который является более высокой юридической нормой. Где, в частности, имеется 91–я статья, первое предложение которой звучит так: „Все люди в Латвии равноправны (равны) перед законом и судом». А также есть 109–я статья, гласящая, что (цитата) „Каждый имеет право на социальное обеспечение по возрасту, нетрудоспособности, безработице и других, оговоренных законом случаях».

Конституционный суд предложил сейму и Кабинету министров до 12 апреля 2018 года представить письменные ответы в Конституционный суд с описанием фактических обстоятельств дела и правовой базы.

Срок подготовки дела к рассмотрению — 12 июля 2018 года. Со способом рассмотрения дела и датой суд вынесет решение после того, как дело будет подготовлено.

Марина БЛУМЕНТАЛЬ.