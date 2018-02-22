На прошлой неделе 2–я коллегия Конституционного суда возбудила дело о законодательных нормах, которые определяют, кто из людей с инвалидностью имеет право на специально приспособленный для их нужд легковой автомобиль и на пособия для компенсации транспортных расходов.
Фемиде высшего звена предстоит рассмотреть и оценить, не противоречат ли нормы двух законодательных актов — Закона о государственных пособиях (1–я часть 12–й статьи) и Правил КМ № 805 от 23 декабря 2014 года «Правила о критериях, сроках и порядке установления прогнозируемой инвалидности, инвалидности и утраты трудоспособности» (9–е приложение) статьям Конституции Латвии.
Компенсации не для всех
Дело было возбуждено по заявлению Административного районного суда. Некоторое время назад туда обратился истец с просьбой выдать ему административный акт — то есть заключение, дающее ему право на специально приспособленный легковой автомобиль и компенсацию транспортных расходов. Ранее ему в выдаче этого документа было отказано, поскольку заявитель не соответствовал критериям, определенным в приложении 9 Правил КМ № 805.
Проблема уперлась в то, что, согласно 1–й части 12–й статьи Закона о государственных социальных пособиях, пособия для компенсации транспортных расходов предоставляются тем, кто признан инвалидом в порядке, предусмотренном законом и другими нормативными актами (либо лицам, воспитывающим ребенка–инвалида), — но не всем. Для этого необходимо получить специальное заключение, что приобретение специально приспособленного автомобиля и получение пособия на транспортные расходы необходимо человеку по медицинским показаниям.
В свою очередь, в приложении 9 к Правилам КМ № 805 от 23 декабря 2014 года «Правила о критериях, сроках и порядке установления прогнозируемой инвалидности, инвалидности и утраты трудоспособности» перечислены все нарушения здоровья, которые могут послужить основанием для выдачи того самого акта, дающего право на приобретение специализированного (специально приспособленного под нужды инвалида) автомобиля, а также на компенсацию транспортных расходов конкретному лицу.
Министров призвали к ответу
Рассматривая конкретный иск, Административный районный суд обнаружил, что вышеупомянутые нормы Закона о государственных социальных пособиях и Правил КМ № 805 предусматривают выдачу заключения на право приобретения специального автомобиля и предоставление компенсации за возмещение транспортных расходов только тем лицам с инвалидностью, у которых имеются нарушения опорно–двигательного аппарата. А вот люди, которые, подобно заявителю в административном деле, не могут пользоваться общественным транспортом из–за психических расстройств, таких прав не имеют — хотя находятся в сопоставимой ситуации с другими инвалидами, которые не могут использовать общественный транспорт из–за нарушений движения.
Таким образом, государство проявило недопустимое отношение к людям с психическими расстройствами, лишив их без объективного и разумного обоснования некоторых льгот и не приняв адекватных мер для обеспечения того, чтобы эти лица могли осуществлять свои социальные права.
Следовательно, и норма Закона о государственных социальных пособиях, и 9–е приложение к 805–м Правилам КМ, по мнению Административного районного суда, не соответствуют Конституции — закону, который является более высокой юридической нормой. Где, в частности, имеется 91–я статья, первое предложение которой звучит так: „Все люди в Латвии равноправны (равны) перед законом и судом». А также есть 109–я статья, гласящая, что (цитата) „Каждый имеет право на социальное обеспечение по возрасту, нетрудоспособности, безработице и других, оговоренных законом случаях».
Конституционный суд предложил сейму и Кабинету министров до 12 апреля 2018 года представить письменные ответы в Конституционный суд с описанием фактических обстоятельств дела и правовой базы.
Срок подготовки дела к рассмотрению — 12 июля 2018 года. Со способом рассмотрения дела и датой суд вынесет решение после того, как дело будет подготовлено.
Марина БЛУМЕНТАЛЬ.
Interesanti, kā cilvēks, kas psihisku iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, var vadīt automašīnu?« ответить
Ой, опять петушок дырявый разкукарекался, нет спроса на твою .опу, старый пердун?« ответить
Nee, es esmu katrai dibeni aizbāznis..« ответить