iPhone X — самый популярный в мире смартфон

В докладе компании говорится, что Apple реализовала 29 миллионов флагманских устройств, причем семь из них — в КНР.
На рекордный объем продаж iPhone X, как полагают специалисты, повлияла возможность быстрого оформления рассрочки, а также программа обмена гаджета предыдущего поколения на новый с доплатой.
«В начале ноября Apple столкнулась с проблемой обеспечения поставок, но в том же месяце сильно нарастила производство», — рассказал эксперт Бен Стэнтон. Он указывает на то, что благодаря этому компания не только удовлетворила, но и превысила спрос на новую модель. В отчете подчеркивается, что другие смартфоны — iPhone SE, 6s, 7 и 8 — также пользуются популярностью у покупателей, которые ищут лучшего соотношения цены и качества.
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