iPhone X — самый популярный в мире смартфон

Самым продаваемым смартфоном в мире по итогам четвертого квартала 2017 года стал iPhone X. Об этом сообщает аналитическая фирма Canalys.

В докладе компании говорится, что Apple реализовала 29 миллионов флагманских устройств, причем семь из них — в КНР.

На рекордный объем продаж iPhone X, как полагают специалисты, повлияла возможность быстрого оформления рассрочки, а также программа обмена гаджета предыдущего поколения на новый с доплатой.

«В начале ноября Apple столкнулась с проблемой обеспечения поставок, но в том же месяце сильно нарастила производство», — рассказал эксперт Бен Стэнтон. Он указывает на то, что благодаря этому компания не только удовлетворила, но и превысила спрос на новую модель. В отчете подчеркивается, что другие смартфоны — iPhone SE, 6s, 7 и 8 — также пользуются популярностью у покупателей, которые ищут лучшего соотношения цены и качества.