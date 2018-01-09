Ипотека — не друг человека. На рынке недвижимости Латвии — стагнация (4)

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Тимур Пушкарев
14:10 09.01.2018
Экономика / Недвижимость

Хотя в прошлом году экономика Латвии стремительно развивалась, на рынке недвижимости наблюдалось затишье — активность покупателей сохранилась на уровне 2016 года, а количество сделок уменьшилось на 1,6%, сказал агентству ЛЕТА руководитель компании по недвижимости «Balsts» Айгар Зариньш.

Он отметил, что, несмотря на рост экономики, по объему новых ипотечных кредитов Латвия почти наполовину отстает от Литвы и Эстонии.

 

«Рынок труда начал разогреваться, но влияние тенденций в экономике всегда влияет на него с небольшим сдвигом. Должно еще пройти время, чтобы у людей появилась уверенность в улучшении финансовой ситуации и они стали думать о покупке жилья. Мы прогнозируем, что в 2018 году рост цен продолжится, но не превысит прошлогоднего уровня в размере 6-7%», — сказал Зариньш.

 

Средняя цена серийных квартир с начала 2017 года повысилась на 6,8%, что объясняется существенным снижением предложения. В прошлом году на жилищном рынке Риги в среднем заключалось 120-130 сделок в месяц. Цены квартир в новостройках в микрорайонах составляют 1000-1750 евро за квадратный метр, в центре — 1450-3800 евро.

 

Активный спрос в прошлом году наблюдался и на рынке вторичного жилья, а спрос на аренду жилья хорошего качества превышал спрос, что позволяло удерживать цены на прежнем уровне. В 2018 году, по прогнозам Зариньша, они могут повыситься на 5-7%.

LETA / Фото LETA
Комментарии (4)
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Дык ведь 14:28 09:01:2018

В 2021 всё рухнет без подкормки с Европы, а там уже посмотрим - покупать или сваливать.

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ох ох 14:56 09:01:2018

"хорошее качество"? а кто его Зариньш определил? Засриньш великий экперт качества стройки?? или ремонта?? у каждого свое мнение по поводу качества

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 20:58 09:01:2018

СТРОИТЕЛЬНУЮ ИНДУСТРИЮ,КАК ТАКОВУЮ.
ЛАТЫШИ
ДАВНО УНИЧТОЖИЛИ....В БОЛГАРИИ КЛИМАТ
В
100 РАЗ КРУЧЕ,ЧЕМ в НИЩЕЙ.УБОГОЙ и НАЦИСТСКОЙ ЛАТВИИ...
В НОВОСТРОЙКЕ 1 КВ.М СТОИТ ОТ 500 ЕВРО...
В
БОЛГАРИИ НИКТО не СПРАШИВАЕТ ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК на ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ...

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странно 21:53 09:01:2018

А бетонщики эти панельные дома собирают за 6 евро квадрат. Вот и посчитайте истинную себестоимость этих домов. Там и 300 евро за квадрат в центре Риги очень дорого. Даже учитывая стоимость земли.

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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