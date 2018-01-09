Он отметил, что, несмотря на рост экономики, по объему новых ипотечных кредитов Латвия почти наполовину отстает от Литвы и Эстонии.
«Рынок труда начал разогреваться, но влияние тенденций в экономике всегда влияет на него с небольшим сдвигом. Должно еще пройти время, чтобы у людей появилась уверенность в улучшении финансовой ситуации и они стали думать о покупке жилья. Мы прогнозируем, что в 2018 году рост цен продолжится, но не превысит прошлогоднего уровня в размере 6-7%», — сказал Зариньш.
Средняя цена серийных квартир с начала 2017 года повысилась на 6,8%, что объясняется существенным снижением предложения. В прошлом году на жилищном рынке Риги в среднем заключалось 120-130 сделок в месяц. Цены квартир в новостройках в микрорайонах составляют 1000-1750 евро за квадратный метр, в центре — 1450-3800 евро.
Активный спрос в прошлом году наблюдался и на рынке вторичного жилья, а спрос на аренду жилья хорошего качества превышал спрос, что позволяло удерживать цены на прежнем уровне. В 2018 году, по прогнозам Зариньша, они могут повыситься на 5-7%.
В 2021 всё рухнет без подкормки с Европы, а там уже посмотрим - покупать или сваливать.« ответить
"хорошее качество"? а кто его Зариньш определил? Засриньш великий экперт качества стройки?? или ремонта?? у каждого свое мнение по поводу качества« ответить
СТРОИТЕЛЬНУЮ ИНДУСТРИЮ,КАК ТАКОВУЮ.« ответить
ЛАТЫШИ
ДАВНО УНИЧТОЖИЛИ....В БОЛГАРИИ КЛИМАТ
В
100 РАЗ КРУЧЕ,ЧЕМ в НИЩЕЙ.УБОГОЙ и НАЦИСТСКОЙ ЛАТВИИ...
В НОВОСТРОЙКЕ 1 КВ.М СТОИТ ОТ 500 ЕВРО...
В
БОЛГАРИИ НИКТО не СПРАШИВАЕТ ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК на ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ...
А бетонщики эти панельные дома собирают за 6 евро квадрат. Вот и посчитайте истинную себестоимость этих домов. Там и 300 евро за квадрат в центре Риги очень дорого. Даже учитывая стоимость земли.« ответить