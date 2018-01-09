Хотя в прошлом году экономика Латвии стремительно развивалась, на рынке недвижимости наблюдалось затишье — активность покупателей сохранилась на уровне 2016 года, а количество сделок уменьшилось на 1,6%, сказал агентству ЛЕТА руководитель компании по недвижимости «Balsts» Айгар Зариньш.

Он отметил, что, несмотря на рост экономики, по объему новых ипотечных кредитов Латвия почти наполовину отстает от Литвы и Эстонии.

«Рынок труда начал разогреваться, но влияние тенденций в экономике всегда влияет на него с небольшим сдвигом. Должно еще пройти время, чтобы у людей появилась уверенность в улучшении финансовой ситуации и они стали думать о покупке жилья. Мы прогнозируем, что в 2018 году рост цен продолжится, но не превысит прошлогоднего уровня в размере 6-7%», — сказал Зариньш.

Средняя цена серийных квартир с начала 2017 года повысилась на 6,8%, что объясняется существенным снижением предложения. В прошлом году на жилищном рынке Риги в среднем заключалось 120-130 сделок в месяц. Цены квартир в новостройках в микрорайонах составляют 1000-1750 евро за квадратный метр, в центре — 1450-3800 евро.

Активный спрос в прошлом году наблюдался и на рынке вторичного жилья, а спрос на аренду жилья хорошего качества превышал спрос, что позволяло удерживать цены на прежнем уровне. В 2018 году, по прогнозам Зариньша, они могут повыситься на 5-7%.