Иран «долбанул» по доллару США(8)

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Герман Бергер
20:31 02.03.2018
Экономика / Финансы

Иран запретил осуществлять импортные сделки в долларах США, сообщил телеканал Press TV в своем YouTube-канале. Таможенные органы страны не будут обрабатывать декларации или заказы на ввоз товаров в случае, если в транзакциях используется доллар.

Импортеры могут заменить доллар на евро или национальные валюты стран, с которыми ведется торговля. В ЦБ страны заявляют, что сбоев в международных сделках не будет, поскольку и сейчас доллар используется для небольшого процента внешнеторговых операций. Об этом пишет Forbes.

 

Как отмечает издание, использование евро может привести к увеличению издержек импортеров в силу двойного обмена валюты.

 

Одной из причин для ограничения использования доллара является продолжающееся падение риала. С начала года иранская валюта подешевела на 8 процентов, при том что и в 2017 году ее курс опускался. Запрет на долларовый импорт должен снизить спрос на доллары внутри Исламской Республики.

 

В ноябре верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет изолировать США. По его словам, одним из элементов этой стратегии может стать отказ от использования доллара.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (8)
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Да уж 20:35 02:03:2018

Заметит ли это доллар..

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22 21:39 02:03:2018

А как же, если с 26 марта китай начнет торговать в юанях, это может стать началом войны

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Latviešu patriots 20:42 02:03:2018

Pundura cienīga rīcība!

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Конечно, не заметит! 21:11 02:03:2018

Станок свой! Краска есть, бумаги навалом!)) Всегда, зеленненьких припечатать можно!) А за издержки, заплатит эйропа, под залог, своего золотишка!) Кроме латышей, у нас золотишка, просто нет)))

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Latviešu patriots 21:17 02:03:2018

Kļūdies, Latvijai ir savas zelta rezerves!

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это был когда то в вэф банке 21:41 02:03:2018

а где сейчас вэф банк.правильно-БАНКРОТ
А ты-БОМЖ

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запрет на использование 21:18 02:03:2018

ведет к невостребованности доллара в банках,следствие,его избыток,падение курса и спроса на трежерис.
это приводит к поъему % выплат по трежерис и схлопывания рынка ипоьеки в америке и мировой кризис

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janka 22:01 02:03:2018

сообщил телеканал Press TV в своем YouTube-канале
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odna babka skazala drugoi....

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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