Импортеры могут заменить доллар на евро или национальные валюты стран, с которыми ведется торговля. В ЦБ страны заявляют, что сбоев в международных сделках не будет, поскольку и сейчас доллар используется для небольшого процента внешнеторговых операций. Об этом пишет Forbes.
Как отмечает издание, использование евро может привести к увеличению издержек импортеров в силу двойного обмена валюты.
Одной из причин для ограничения использования доллара является продолжающееся падение риала. С начала года иранская валюта подешевела на 8 процентов, при том что и в 2017 году ее курс опускался. Запрет на долларовый импорт должен снизить спрос на доллары внутри Исламской Республики.
В ноябре верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет изолировать США. По его словам, одним из элементов этой стратегии может стать отказ от использования доллара.
Заметит ли это доллар..« ответить
А как же, если с 26 марта китай начнет торговать в юанях, это может стать началом войны« ответить
Pundura cienīga rīcība!« ответить
Станок свой! Краска есть, бумаги навалом!)) Всегда, зеленненьких припечатать можно!) А за издержки, заплатит эйропа, под залог, своего золотишка!) Кроме латышей, у нас золотишка, просто нет)))« ответить
Kļūdies, Latvijai ir savas zelta rezerves!« ответить
а где сейчас вэф банк.правильно-БАНКРОТ« ответить
А ты-БОМЖ
ведет к невостребованности доллара в банках,следствие,его избыток,падение курса и спроса на трежерис.« ответить
это приводит к поъему % выплат по трежерис и схлопывания рынка ипоьеки в америке и мировой кризис
сообщил телеканал Press TV в своем YouTube-канале« ответить
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odna babka skazala drugoi....