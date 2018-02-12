Ирина Шейк на показе затмила Джиджи Хадид и Кайю Гербер

Джиджи, Кайя и Ирина встретились на подиуме во время презентации новой коллекции итальянской марки Bottega Veneta, дебютировавшей на Неделе моды в Нью-Йорке.
Ирина Шейк
На днях в мебельном магазине на Мэдисон Авеню модели продемонстрировали fashion-новинки, но вот только говорили после шоу не столько о коллекции, сколько именно о них.
Джиджи Хадид
И дело даже не том, что Шейк достался более яркий комплект (бархатное платье горчичного цвета), как отмечают поклонники Ирины, во всем «виноваты» ее сексуальность и самоуверенность.
Кайя Гербер
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