Ирина Шейк на показе затмила Джиджи Хадид и Кайю Гербер

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15:25 11.02.2018
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Джиджи Хадид и Кайя Гербер уже успели завоевать авторитет в модной индустрии — из раза в раз они становятся главными звездами показов брендов с мировыми именами. Однако минувшим вечером их без каких-либо усилий затмила Ирина Шейк.

Джиджи, Кайя и Ирина встретились на подиуме во время презентации новой коллекции итальянской марки Bottega Veneta, дебютировавшей на Неделе моды в Нью-Йорке.

 

Ирина Шейк

 

На днях в мебельном магазине на Мэдисон Авеню модели продемонстрировали fashion-новинки, но вот только говорили после шоу не столько о коллекции, сколько именно о них.

 

Джиджи Хадид

 

И дело даже не том, что Шейк достался более яркий комплект (бархатное платье горчичного цвета), как отмечают поклонники Ирины, во всем «виноваты» ее сексуальность и самоуверенность.

 

Кайя Гербер

 

 

 

Spletnik / Фото
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