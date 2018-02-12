Ирина Шейк на показе затмила Джиджи Хадид и Кайю Гербер

Джиджи Хадид и Кайя Гербер уже успели завоевать авторитет в модной индустрии — из раза в раз они становятся главными звездами показов брендов с мировыми именами. Однако минувшим вечером их без каких-либо усилий затмила Ирина Шейк.

Джиджи, Кайя и Ирина встретились на подиуме во время презентации новой коллекции итальянской марки Bottega Veneta, дебютировавшей на Неделе моды в Нью-Йорке.

Ирина Шейк

На днях в мебельном магазине на Мэдисон Авеню модели продемонстрировали fashion-новинки, но вот только говорили после шоу не столько о коллекции, сколько именно о них.

Джиджи Хадид

И дело даже не том, что Шейк достался более яркий комплект (бархатное платье горчичного цвета), как отмечают поклонники Ирины, во всем «виноваты» ее сексуальность и самоуверенность.

Кайя Гербер