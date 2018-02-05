Ирина Шейк сменила имидж

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Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она предстала в совершенно новом образе. На фото можно увидеть модель с новой прической: каре и челкой. Отметим, что 32-летняя знаменитость нечасто экспериментирует с внешностью, чаще всего Ирину можно увидеть с длинными темно-русыми волосами.