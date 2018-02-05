Ирина Шейк сменила имидж

Однако новый имидж оказался всего лишь частью образа: модель сменила прическу для фотосессии Love Magazine.
Шейк снялась в яркой съемке для издания, фотографии модной истории модель тоже опубликовала в Instagram.
Подписчикам новый образ Ирины пришелся по душе, в комментариях многие отметили, что ей подходит челка и каре в духе Мии Уоллес из «Криминального чтива».
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