Ирина Шейк сменила имидж

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15:45 05.02.2018
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Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она предстала в совершенно новом образе. На фото можно увидеть модель с новой прической: каре и челкой. Отметим, что 32-летняя знаменитость нечасто экспериментирует с внешностью, чаще всего Ирину можно увидеть с длинными темно-русыми волосами.

Однако новый имидж оказался всего лишь частью образа: модель сменила прическу для фотосессии Love Magazine.

 

 

Шейк снялась в яркой съемке для издания, фотографии модной истории модель тоже опубликовала в Instagram.

 

Подписчикам новый образ Ирины пришелся по душе, в комментариях многие отметили, что ей подходит челка и каре в духе Мии Уоллес из «Криминального чтива».

 

 

 

 

 

 

 

Elle / Фото
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