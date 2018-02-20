Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Nike

Похоже, 32-летняя Ирина Шейк, которая всего несколько дней назад стала главной звездой показа Филиппа Плейна на Неделе моды в Нью-Йорке, отдыхать не планирует.

Модель снова сотрудничает с популярной спортивной маркой Nike. В своем Instagram звезда поделилась двумя снимками, на которых отметила итальянского дизайнера Рикардо Тиши, бывшего креативного директора модного Дома Givenchy.

Тиши, уже давно подписавший контракт с Nike, не раз создавал коллекции обуви для известного спортивного бренда. Однако на этот раз одними кроссовками дело не ограничилось. По всей видимости, российская модель приняла участие в рекламной кампании коллекции Victorious Minotaurs (такие хештеги стоят в подписи к снимку в Instagram Тиши), которая была посвящена баскетболу. В нее вошли бомберы, юбки, кепки, культовая модель кроссовок Nike Air Force 1 и другие предметы гардероба.

К слову, подписчики Шейк обратили внимание не только на ее потрясающую форму, но и на великолепные виды (а съемка, вероятно, прошла в Лос-Анджелесе).