Ирина Шейк снялась в рекламной кампании нижнего белья

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Люблю!
17:40 28.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Ирина Шейк продолжает доказывать, что является одной из самых востребованных моделей в мире. Она успевает не только принимать участие в Неделях моды, но и продолжает сотрудничать с популярными модными марками.

В своем Instagram 32-летняя Шейк поделилась новыми кадрами из рекламной кампании бельевой марки Intimissimi, лицом которой она является уже несколько лет. На снимке модель запечатлена в шелковой майке и кружевных трусиках.

 

 

Впрочем, подписчиков российской звезды впечатлило не столько нижнее белье (хотя, судя по первым кадрам, коллекция получилась очень красивой) и в целом вся композиция снимка, сколько потрясающая форма модели — ведь она стала мамой меньше года назад, а выглядит просто восхитительно.

 

«Ирина, вы просто богиня!» — написали ее поклонники.

 

 

А в профиле бельевого бренда появился еще один снимок из этой фотосессии. На нем модель позирует в шелковом топе на бретельках.

 

«Наша муза,» — прокомментировали снимок представители бренда в соцсети.

 

 

 

Spletnik / Фото
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Люблю!
28.02.2018

Дорогие вы наши... (1)

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