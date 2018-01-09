Завтра, 10 января, работников будут искать в Бауске, а послезавтра в Елгаве.
Во время сегодняшней встречи большая часть из 34 присутствующих латвийцев почти сразу согласилась купить авиабилет на февраль. Удивительного в этом мало, зарплата составляет 9,55, что за 50 часовую рабочую неделю превращается в 1900 евро в месяц.
Однако, подводные камни тут тоже есть, ведь подобные деньги ирландская компания предлагает приезжим лишь через после обучения. В первые же два месяца компания платит лишь 600 евро в месяц.
Напомним, представители “CMP Mushrooms” уже приезжали в Латвию с целью найма сотрудников. Около полугода назад они побывали в Екабпилсе, Резекне, Алуксне, Балви и Гулбене. В тот раз необходимое им число работников собрано не было.
ДЫК ВРОДЕ РАБСТВО ОТМЕНИЛИ...« ответить
АФРИКАНСКИЕ ТУЗЕМЦЫ НА ЭТУ РАБОТУ НЕ ИДУТ....
atbalstu. 100%.« ответить
Тебя "левого патриотса"-отправим грибы собирать!Ты тут всем уже давно надоел.Бестолковый всё равно человечишка!!!« ответить
Latvišu patriots 20:36 09:01:2018« ответить
atbalstu. 100%.
Programmu obnovite a to uze kotorii denj ondo i toze ili programista smenite...
Так вот для чего Замок то построили за наши бабки!« ответить
100% atbalstu« ответить
ПОСЛЕДНИЙ ЛАТЫШ и ВЫКЛЮЧИТ СВЕТ В АЭРОПОРТУ!!! ПУСКАЙ ПИ 3 ДУ ЮТ,ВОЗДУХ ЧИЩЕ БУДЕТ!!!!!« ответить
Погоняют раба за 600€ 2 месяца и выгонят инвалидом. А свои тем временем даже в Латвии меньше 2,5-3-х не имеют...« ответить