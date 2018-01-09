Представители ирландской компании “CMP Mushrooms” вновь прибыли в Латвию, чтобы нанять сотню работников на фабрику шампиньонов. Сегодня ирландцы провели первую такаю встречу с потенциальными сотрудниками в Риге, в Замке Света.

Завтра, 10 января, работников будут искать в Бауске, а послезавтра в Елгаве.

Во время сегодняшней встречи большая часть из 34 присутствующих латвийцев почти сразу согласилась купить авиабилет на февраль. Удивительного в этом мало, зарплата составляет 9,55, что за 50 часовую рабочую неделю превращается в 1900 евро в месяц.

Однако, подводные камни тут тоже есть, ведь подобные деньги ирландская компания предлагает приезжим лишь через после обучения. В первые же два месяца компания платит лишь 600 евро в месяц.

Напомним, представители “CMP Mushrooms” уже приезжали в Латвию с целью найма сотрудников. Около полугода назад они побывали в Екабпилсе, Резекне, Алуксне, Балви и Гулбене. В тот раз необходимое им число работников собрано не было.