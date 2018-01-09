Ирландцы вновь ищут работников в Латвии; на 1900 евро соглашаются почти все(9)

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Виталий Вавилкин
19:40 09.01.2018
Экономика / Компании

Представители ирландской компании “CMP Mushrooms” вновь прибыли в Латвию, чтобы нанять сотню работников на фабрику шампиньонов. Сегодня ирландцы провели первую такаю встречу с потенциальными сотрудниками в Риге, в Замке Света.

Завтра, 10 января, работников будут искать в Бауске, а послезавтра в Елгаве.

 

Во время сегодняшней встречи большая часть из 34 присутствующих латвийцев почти сразу согласилась купить авиабилет на февраль. Удивительного в этом мало, зарплата составляет 9,55, что за 50 часовую рабочую неделю превращается в 1900 евро в месяц.

 

Однако, подводные камни тут тоже есть, ведь подобные деньги ирландская компания предлагает приезжим лишь через после обучения. В первые же два месяца компания платит лишь 600 евро в месяц.

 

Напомним, представители “CMP Mushrooms” уже приезжали в Латвию с целью найма сотрудников. Около полугода назад они побывали в Екабпилсе, Резекне, Алуксне, Балви и Гулбене. В тот раз необходимое им число работников собрано не было.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 19:49 09:01:2018

ДЫК ВРОДЕ РАБСТВО ОТМЕНИЛИ...
АФРИКАНСКИЕ ТУЗЕМЦЫ НА ЭТУ РАБОТУ НЕ ИДУТ....

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Latvišu patriots 20:36 09:01:2018

atbalstu. 100%.

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Читатель 21:08 09:01:2018

Тебя "левого патриотса"-отправим грибы собирать!Ты тут всем уже давно надоел.Бестолковый всё равно человечишка!!!

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Grisa 21:54 09:01:2018

Latvišu patriots 20:36 09:01:2018
atbalstu. 100%.

Programmu obnovite a to uze kotorii denj ondo i toze ili programista smenite...

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Dikij 20:38 09:01:2018

Так вот для чего Замок то построили за наши бабки!

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Latviešu patriots 21:04 09:01:2018

100% atbalstu

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Скоро 21:23 09:01:2018

ПОСЛЕДНИЙ ЛАТЫШ и ВЫКЛЮЧИТ СВЕТ В АЭРОПОРТУ!!! ПУСКАЙ ПИ 3 ДУ ЮТ,ВОЗДУХ ЧИЩЕ БУДЕТ!!!!!

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лохотрон 21:44 09:01:2018

Погоняют раба за 600€ 2 месяца и выгонят инвалидом. А свои тем временем даже в Латвии меньше 2,5-3-х не имеют...

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12

Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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