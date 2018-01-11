«Мы сразу, еще на собеседовании честно предупреждаем соискателей, что работа по сбору грибов на ферме — не из простых. Однако много людей работают и не жалуются, а есть и такие, которые ничего не делают, но хотят за это получать деньги».

Так прокомментировала письмо читательницы rus.db.lv Ольги о невыносимых условиях труда на грибных фермах представитель ирландского предприятия по выращиванию грибов CMP Mushrooms Дайга Лейте. В интервью rus.db.lv она рассказала о том, как работают латвийцы в Ирландии, почему они уезжают и стоит ли вообще это делать.

Напомним, CMP Mushrooms еще в прошлом году проводило в Латвии набор работников на грибные фермы, в недавно вновь вернулось в поисках рабочей силы. На днях в Риге вербовка проходила в «Замке света» — здании Национальной библиотеки.

«В прошлом месяце, надо признать, желающих было немного. Видимо, люди не хотели решать такие вопросы в канун нового года. А сейчас интерес не просто большой — он огромный», — рассказывает Дайга Лейте. Она уверяет, что еще на собрании всем соискателям честно говорят, что работать будет нелегко — за час нужно будет собирать в среднем 26 килограмм шампиньонов. «Я не скажу, что это нереально, как утверждает ваша читательница. Это вполне реально. Я ведь сама уехала на точно такую же работу в 2008 году, когда грянул кризис. Да, поначалу было тяжело, но привыкаешь к труду. Проблема, скорей, в том, что многие наши люди почему-то уверены, что можно приехать на сбор грибов, но ничего не делать, а прохлаждаться и еще получать за это деньги»

Минимальная ставка за час работы в Ирландии составляет 9,55 евро. При работе 50 часов в неделю работники даже самого низшего звена получают порядка 1900 евро в месяц. В период обучения на ферме шампиньонов платят 600 евро в месяц. Знания языков не требуются. «Я вообще не понимаю, как можно не заработать на ферме хотя бы 300 евро в неделю, — продолжает Дайга. — Эти деньги можно заработать даже в легком режиме, а вот для 1900 евро в месяц надо выложиться по полной».

По словам Дайги, она столкнулась с тем, что латвийцы слишком избалованы и хотят получать деньги просто так.

«Вот в прошлом месяце от нас уехала пара из Латвии, — говорит она. — Позвонили и сказали, что не могут больше, слишком тяжело. Я позвонила нашему начальству с фермы и спросила, почему так получилось. И мне ответили, что несколько раз бригадир приходил на их рабочее место и видел, что они просто сидят или гуляют по ангару. Приезжают наши работники, так называемые «столатовики», которые привыкли не спеша мести двор час в день и без конца курить. Так они вообще в шоке от уровня нагрузки. Ну конечно, они же в Латвии толком и не работали, а тут надо сразу 8 часов в день! У наших людей нет терпения, они хотят все и сразу».

Дайга признает, что не все могут выдержать такую работу не только в физическом плане, но и в моральном. «У многих в Латвии остаются дети, родители, супруги, — говорит она. — Они начинают просто скучать по дому и родным. Поэтому мы рекомендуем ехать парам вместе, чтобы было не так тяжело, чтобы поддерживать друг друга, и кроме того, через несколько месяцев можно привозить с собой детей».

«Не упрекают ли вас, что вы воруете рабочую силу из Латвии?» — на этот вопрос Дайга отвечает так: «Знаете, я вам честно скажу: я уже со своей ирландской зарплатой не могу выжить в Латвии, я ведь езжу часто туда-сюда. А как тут люди выживают? Я не понимаю! Зашла вчера в магазин, это же кошмар, как все дорого! В Ирландии те же товары стоят дешевле. И кто посмеет упрекнуть человека, зарабатывающего в Латвии 350 евро в месяц, что он хочет зарабатывать столько же в неделю, пусть и в другой стране? В Латвии на простой работе такие деньги невозможно заработать. Нашим работодателям, похоже, плевать на это. Они говорят так: поезжайте вы в свои заграницы, а мы возьмем работников с Украины и Беларуси. Ну хорошо, берите тогда, а мы поедем...»