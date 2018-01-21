Ирландский отель пристыдил блогера за просьбу о бесплатном номере

В 17-минутном видео под заголовком «Я была разоблачена (так неловко)» девушка рассказала, что написала в отель White Moose Cafe и Charleville Lodge письмо с просьбой о бесплатном размещении с 8 по 12 февраля. Взамен блогер предложила прорекламировать отель в своем YouTube канале, где у нее около 87 тысяч подписчиков, и в Instagram, где за ее публикациями следят 76 тысяч фолловеров.
Однако в ответ владелец отеля Пол Стенсон разместил скриншот письма в Facebook и раскритиковал девушку. «Если я позволю вам остановиться здесь в обмен на ваше видео, кто будет платить сотрудникам, которые заботятся о вас?... Может быть, я должен сказать персоналу, что их покажут в вашем видео — вместо того, чтобы оплатить их работу?» — написал он.
Позже Стенсон разместил в соцсети еще несколько обращений к блогерам, в которых заявил, что не планирует когда-либо с ними сотрудничать, и посоветовал «найти нормальную работу, чтобы они могли оплачивать товары и услуги, как и все остальные».
В июне прошлого года британская газета The Guardian опубликовала информацию о семи местах в разных странах, где туристам обеспечивают бесплатное проживание в отелях в обмен на определенные услуги. Так, в перечне оказались Камбоджа и Филиппины, где расположены шесть хостелов сети Mad Monkey, где ждут художников, музыкантов, фотографов, блогеров и других творческих работников.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.