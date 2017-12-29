Исчезающие страны: час пробил

Уходящие под воду островные государства ставят перед мировым сообществом неудобные вопросы

Повышение уровня Мирового океана — давно установленный факт. Если дело так пойдет и дальше, а в этом вряд ли стоит сомневаться, под воду уйдут не только прибрежные территории ряда стран, но и целые государства. Причем произойдет это гораздо быстрее, чем многие думают.

Один метр до катастрофы

Несколько лет назад ушел под воду целый остров Нью-Мур в Бенгальском заливе. На западном побережье Австралии отмечается повышение уровня воды на 8,6 миллиметра в год, хотя средний показатель по планете 3 мм. После сильнейших землетрясений в Чили было отмечено смещение города Консепсьон на 3 метра в западном направлении, а в Африке наблюдают разрыв литосферных плит в Афарском треугольнике. В США на побережье Атлантического океана зафиксировано повышение уровня воды за счет изменения рельефа океанского дна и «проседания» суши. И все это сопровождается активными сейсмическими и вулканическими процессами.

Но это, конечно, все ерунда по сравнению с тем, что некоторые государства в результате подобных процессов вообще перестанут существовать.

Например, Республика Кирибати, чей флаг поразительно похож на флаг Латвийской ССР. Стране грозит полное затопление. Ее президент уже сделал заявление, в котором оповестил граждан о возможной необходимости переселения. Глава страны уверен, что правительство должно уже сейчас позаботиться о гражданах и спланировать их переселение в случае, если по причине глобального потепления республика полностью уйдет под воду.

Территория Кирибати состоит в основном из коралловых атоллов. Большая часть архипелага лежит всего в нескольких метрах над уровнем моря. В настоящее время население бывшей британской колонии составляет около 100 тыс. человек.

В 2009 году климатологи предсказывали, что к концу XXI века уровень океана поднимется на 1,1 м, и в таком случае Кирибати исчезнет под водой.

SOS

Тувалу — еще один кандидат на вылет из мирового сообщества. Это совсем маленькое государство в Полинезии: четыре островка, пять атоллов, 26 квадратных километров суши, население — около 12 тыс. человек. На постоянную работу устроиться можно в правительство, остальным приходится зарабатывать на пропитание ручным трудом или обслуживать туристов.

Штормы четвертой и пятой (максимальной) категории в последние годы случаются здесь вдвое чаще, чем ранее. А повышение уровня Мирового океана грозит островам перманентным затоплением: самая высокая их точка находится на высоте 4,5 м над уровнем моря, береговая линия постепенно размывается. Уже через 30–50 лет, как опасаются ученые, жизненное пространство уменьшится кардинально, да и пищу добывать будет сложно.

Несколько лет назад власти Тувалу даже обращались к правительству Австралии с требованием ввести специальную программу иммиграции для жителей островов на ближайшие 30 лет. Мол, загрязняете атмосферу своей промышленностью и из-за вас мы тут тонем, спасайте. Австралийские власти остались безучастны.

Спасение утопающих

Переселение такого количества людей не пройдет незаметно для мирового сообщества, к тому же климатические беженцы — это понятие пока мало исследованное. Так, австралийская комиссия по правам человека изучала этот вопрос отдельно и пришла к выводу: пока международное право недостаточно развито, чтобы внятно квалифицировать случаи миграции, спровоцированной климатическими изменениями. При большом желании можно подвести такой вынужденный переезд под «унижающее достоинство обращение», но пока такие трактовки — скорее плод богатой фантазии. Ведь точно так же можно ссылаться и на то, что изменения климата нарушают право на частную жизнь, право выбирать место жительства, право нации на самоопределение и т. д.

Правозащитники же предлагают, например, подсчитать вклад каждой страны в мировые выбросы парниковых газов и пропорционально ему распределить обязанность принимать мигрантов. Или распределить по такому же принципу затраты на перевозку и адаптацию беженцев. В этом случае и Латвии придется принять беженцев, как сейчас страна их получает по разнарядке Брюсселя.

Пока же можно предположить, что беженцы с затонувших островов Тихого океана не поплывут туда, где ближе — в Австралию, Индию, Новую Зеландию, возможно, в Китай. И двинутся в любом случае, придумают ли для них специальный статус в международном праве или нет.

Но, судя по всему, в ближайшие полвека проблема тонущих государств никак не решится и островитянам придется добывать средства на переезд самим. И тут фантазия безгранична: умирающие государства могут, например, организовать торговлю гражданством или же устроить виртуальную офшорную зону. Можно, в конце концов, продать и все государство, пусть оно будет и под водой — покупатели наверняка найдутся. Способов использования подводной страны тоже, скорее всего, найдется довольно много.

Государства не видят краёв

Некоторым странам не грозит полное погружение под воду в ближайшее время, но неприятности их ждут серьезные. Так, Индонезия, состоящая из многих тысяч островов, уже сообщила о потере 4 тыс. из них.

Исследования Технологического института Бандунга показали, что к 2024 году в Индонезии не останется и половины островов. Прежде всего это угрожает восточной части страны — провинциям Малуку и Западная Нуса-Тенгара, которые могут быть смыты с лица земли.

Группа американских ученых из Университета Колорадо изучала изменения, происходившие с уровнем Индийского океана за последние 50 лет. И сделала свой прогноз на будущее. Оценив данные прямых и спутниковых наблюдений, исследователи пришли к выводу, что уровень Индийского океана за последние сто лет повысился на 13 см. Процесс происходил неравномерно: в одних акваториях уровень поднялся на 18 см, в других — всего на 2–3 см.

«Специалистам мало известно о том, что происходит с уровнем океана на региональном уровне, — говорит руководитель группы профессор Вэйцин Хань. — Наблюдения за уровнем Индийского океана ограничены коротким временным отрезком, поэтому говорить об изменениях на региональном уровне было сложно. Вместе с тем эта проблема очень острая, ведь побережье Индийского океана — густонаселенное, поэтому это вопрос жизни огромного числа людей».

По прогнозам авторов работы, к концу ближайшего столетия побережье Индонезии, Суматры и острова центральной части Индийского океана, например Маскаренские, окажутся под водой: океан поднимется здесь выше, чем в любой другой точке Индийского океана. А вот Мальдивские острова и восточное побережье Кении и Танзании этот процесс не затронет — уровень океана там останется прежним.

Многие климатологи уверены, что вода значительно поднимется еще до конца XXI века. Правда, точные цифры у ученых получаются разные, так как выводят их из разных исходных данных и моделей. Например, Межправительственная группа экспертов по изменению климата считает, что Мировой океан к концу столетия поднимется на 0,5 м. Существуют и более радикальные прогнозы, по которым разница составит 1,5 м. Если такой сценарий оправдается, это приведет к настоящей катастрофе: под водой окажутся густонаселенные районы дельты реки Ганг, Меконга, Нила и территория Бангладеш.

Что делать со страной-утопленницей?

Население островных государств, находящихся под угрозой затопления, невелико. Поэтому физически проблем со спасением их жизней возникнуть не должно. Переселить с десяток тысяч человек — дело несложное. Но возникают очень необычные юридические вопросы. Может ли государство и нация существовать без территории? Этим вопросом задался, в частности, французский политолог Франсуа Жемен. Такие страны, говорит он, могут стать государствами-призраками, чьи владения — лишь коралловые рифы и скалы под водой.

Можно представить, как глупо будут себя чувствовать парламентарии Тувалу, сидя где-нибудь в Мельбурне. А как решения правительства в изгнании воплощать в жизнь, если беженцев расселят на разных территориях? Как собирать налоги на работу госучреждений и представительства в ООН? И вообще — можно ли без территории быть членом ООН и других международных организаций?

ЦИТАТЫ

«Правозащитники предлагают подсчитать вклад каждой страны в мировые выбросы парниковых газов и пропорционально ему распределить обязанность принимать мигрантов. В этом случае и Латвии придется принять беженцев, как сейчас страна их получает по разнарядке Брюсселя».

«Может ли государство и нация существовать без территории? Как собирать налоги на работу госучреждений и представительства в ООН? И вообще — можно ли без территории быть членом ООН и других международных организаций?»

Григорий АНТОНОВ.