Украинские пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на публикацию фотографий детской игры, в которой Крым не входит в состав Украины. Как пишет «Апостроф», фото были опубликованы в социальных сетях Twitter и Facebook.
В комментариях к фотографиям отмечается, что снимок был сделан в Харькове в детском магазине «Антошка», в котором продаётся детская игра «Копилка знаний. Мир».
Как отмечает издание, примечательно, что полуостров, по версии авторов этой настольной игры, также не входит в состав России: он просто отсутствует на карте.
Ну робятки поезд ушёл. Забудьте. Злитесь хоть соплями удавитесь. А Крым ...........« ответить
atbalstu 100%. Krima nav Ukraina.« ответить
Вельми политкорректно!!!!!!!!!!!!!!! Нет Крыма ---нет проблемы!!!!!!!!!« ответить
Если посмотреть на фото, то Крим наверное их. Только где это ???« ответить
Если хохлу отдолжить хоть что нибудь, через пару дней он уже считает это своим. Проверенно на практике.« ответить