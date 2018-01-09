Исчезновение Крыма в детской игре вызвало негодование украинцев(6)

Лента новостей
Пенсионный фонд России отказывает старикам в пенсии по старости Основатель «Яндекса» купил гражданство Мальты для себя и семьи Министром финансов Польши стала уроженка Даугавпилса Латвийские фермеры на грани и готовы продавать молоко за границу «Золотая яблоня» как символ идентичности Комиссар Муйжниекс призвал побороть гендерное неравенство Переговоры «Барселоны» и Коутиньо — как главный сериал Исчезновение Крыма в детской игре вызвало негодование украинцев Старость тянет домой
Eще в разделе
Пенсионный фонд России отказывает старикам в пенсии по старости Министром финансов Польши стала уроженка Даугавпилса СМИ: украинские бойцы давно воюют американским оружием Американцы провели разведку возле Сочи и Крыма Польская компания заставляет носить работников из Украины желто-синие робы
Герман Бергер
20:44 09.01.2018
В мире / Украина

Украинских пользователей социальных сетей возмутило фото настольной игры, где Украина изображена без Крыма. Однако, как пишет «Апостроф», примечательно, что полуостров, по версии авторов данной игры, не входит и в состав России: он просто отсутствует на карте.

Украинские пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на публикацию фотографий детской игры, в которой Крым не входит в состав Украины. Как пишет «Апостроф», фото были опубликованы в социальных сетях Twitter и Facebook.

 

В комментариях к фотографиям отмечается, что снимок был сделан в Харькове в детском магазине «Антошка», в котором продаётся детская игра «Копилка знаний. Мир».

 

Как отмечает издание, примечательно, что полуостров, по версии авторов этой настольной игры, также не входит в состав России: он просто отсутствует на карте.

 

ИНО TV / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Бучень 21:09 09:01:2018

Ну робятки поезд ушёл. Забудьте. Злитесь хоть соплями удавитесь. А Крым ...........

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 21:14 09:01:2018

atbalstu 100%. Krima nav Ukraina.

« ответить
Profile_default
Муля 21:29 09:01:2018

Вельми политкорректно!!!!!!!!!!!!!!! Нет Крыма ---нет проблемы!!!!!!!!!

« ответить
Profile_default
123 22:09 09:01:2018

Если посмотреть на фото, то Крим наверное их. Только где это ???

« ответить
Profile_default
123 22:14 09:01:2018

Если хохлу отдолжить хоть что нибудь, через пару дней он уже считает это своим. Проверенно на практике.

« ответить
12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (10)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV