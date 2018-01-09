Украинских пользователей социальных сетей возмутило фото настольной игры, где Украина изображена без Крыма. Однако, как пишет «Апостроф», примечательно, что полуостров, по версии авторов данной игры, не входит и в состав России: он просто отсутствует на карте.

Украинские пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на публикацию фотографий детской игры, в которой Крым не входит в состав Украины. Как пишет «Апостроф», фото были опубликованы в социальных сетях Twitter и Facebook.

В комментариях к фотографиям отмечается, что снимок был сделан в Харькове в детском магазине «Антошка», в котором продаётся детская игра «Копилка знаний. Мир».

Как отмечает издание, примечательно, что полуостров, по версии авторов этой настольной игры, также не входит в состав России: он просто отсутствует на карте.