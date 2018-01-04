31 декабря на авиабазе Хмеймим (сирийская провинция Латакия) произошло одно из самых серьезных происшествий за все два с лишним года проведения военно-воздушной операции России в Сирии.

По данным «Коммерсанта», в тот день авиабаза подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, вследствие чего были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Ранения могли получить более десяти военнослужащих.

О чрезвычайном происшествии на сирийской авиабазе Хмеймим “Ъ” стало известно из двух военно-дипломатических источников. Не углубляясь в детали, они сообщили, что боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих.

В Минобороны РФ инцидент пока никак не комментировали: военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По версии Минобороны РФ, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.

Инцидент в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных за все время проведения операции в Сирии.

Во-первых, все потери — как боевые, так и нет — носили во время кампании единичный характер, массового поражения российской техники не фиксировалось. Во-вторых, до 31 декабря российские системы ПВО не допустили ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме. Однако в тот день системы ПВО не помогли. Примечательно, что еще 7 декабря начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской не исключал появления отдельных диверсионных групп боевиков «Исламского государства» на освобожденной территории в Сирии. «В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы»,— сказал он. Но и этих резервов оказалось недостаточно.

Путин объявил о победе

Отметим, что президент Владимир Путин отдал приказ о выводе основной части российских сил и средств из Сирии 11 декабря. Тогда он посетил Хмеймим, где поблагодарил военных за «блестящее выполнение своих задач», отметив, что Сирия сохранена как суверенное и независимое государство, а в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Спустя 11 дней министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ, что в места постоянного базирования в Россию из Сирии вернулись 36 самолетов и четыре вертолета, шесть бомбардировщиков Ту-22, а 157 единиц автомобильной спецтехники было доставлено в РФ морским путем. Можно предположить, что после случившегося часть авиации будет возвращена в Хмеймим для восстановления летного состава группировки.