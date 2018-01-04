По данным «Коммерсанта», в тот день авиабаза подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, вследствие чего были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Ранения могли получить более десяти военнослужащих.
О чрезвычайном происшествии на сирийской авиабазе Хмеймим “Ъ” стало известно из двух военно-дипломатических источников. Не углубляясь в детали, они сообщили, что боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих.
В Минобороны РФ инцидент пока никак не комментировали: военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По версии Минобороны РФ, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.
Инцидент в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных за все время проведения операции в Сирии.
Во-первых, все потери — как боевые, так и нет — носили во время кампании единичный характер, массового поражения российской техники не фиксировалось. Во-вторых, до 31 декабря российские системы ПВО не допустили ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме. Однако в тот день системы ПВО не помогли. Примечательно, что еще 7 декабря начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской не исключал появления отдельных диверсионных групп боевиков «Исламского государства» на освобожденной территории в Сирии. «В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы»,— сказал он. Но и этих резервов оказалось недостаточно.
Путин объявил о победе
Отметим, что президент Владимир Путин отдал приказ о выводе основной части российских сил и средств из Сирии 11 декабря. Тогда он посетил Хмеймим, где поблагодарил военных за «блестящее выполнение своих задач», отметив, что Сирия сохранена как суверенное и независимое государство, а в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Спустя 11 дней министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ, что в места постоянного базирования в Россию из Сирии вернулись 36 самолетов и четыре вертолета, шесть бомбардировщиков Ту-22, а 157 единиц автомобильной спецтехники было доставлено в РФ морским путем. Можно предположить, что после случившегося часть авиации будет возвращена в Хмеймим для восстановления летного состава группировки.
Ai ai ai. Putins taču paziņoja, ka teroristi ir iznīcinati. Laikam teroristi krievu presi nelasa, un tā arī nav uzzinājuši par savu sakāvi. Skaisti, 7 kaujas lidmašīnas plus munīcijas noliktava iznīcināta. Nu patīkami lasīt!« ответить
Ni cego, radujsa kogda eta bolezn pridet sjuda budes plakat, no k sozaleniju plakat budes ne odin ti s toboj budut plakat materi i zeni vseh, tak cto dumaj cemu radujessja. Ili ti uedes ot sjuda i kak istinnij patriot svojej strani budes skorbit za ganicej i osuzdat« ответить
аха ха ха .окурок цаарек уже рапортовал о победе .ой умора .хорошая новость .мочить пуйловцев в сортирах и на эродромах« ответить
LATVIESU PIDARMOTS,LATVIESU HUEGLOTS,LATVIESU DIRSADODS. VOT TVOI NORMALNIJ NIK CMO PRODAZNOE.« ответить
Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов,указывает, что в период с 31 декабря по 3 января ни одна из группировок не заявляла о том, что ими была предпринята атака на российскую авиабазу. Авторы канала напоминают, что Минобороны России не сообщало о каких-либо инцидентах на базе Хмеймим. Также в сообщении напомнили об отраженной в конце декабря зенитными комплексами «Панцирь-С1» ракетной атаке боевиков. «Говорить о том, имела ли место атака или нет, можно будет как минимум в том случае, если появятся спутниковые снимки базы, которые, как показывает практика, публикуются западными агентствами незамедлительно», — заключили авторы Directorate 4.« ответить
Cūka, nesagaidīsi..« ответить
a. Un tavs PUTINA MAUKA.« ответить
Утка а как всем глистам понравилась! Fake News!« ответить
CAU LATVIESU PIDARMOTS« ответить
CAU LATVIESU HUEGLOTS« ответить
И официальное заявление МО России:« ответить
Сообщения об уничтожении боевиками семи российских самолётов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности, сообщает Минобороны России. «Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолётов на авиабазе Хмеймим» — фейк»
Как Всем тут видно из комментариев Путин ошибается и не всех он ещё уничтожил.« ответить
PPPUUUUTTIIINNAAAA MMMMMAUUUUKKKKAAAA.SKAZAL LATVIESU HUEGLOTS UN PIDARMOTS.« ответить
Так Путен сказал, что игил разгромлен, с победой вернулись домой. Ждем с нетерпением подробных комментариев главного суслековеда!!!« ответить
нах« ответить
говорили,моста нет,это мосфильм.так чего переживать,чего сопли на кулак наматывать,вот коро поезда и машины поедут,так что спите спокойно в усрине« ответить
Если даже Алб Джазира не в курсе происходящего на Ближнем Востоке вообще и в Сирии в частности, а ВСЕ публикации по миру ссылаются (первоначально) лишь на сороситский Коммерсант, то вывод один - точно ФЕЙК!« ответить
Ни одного подтверждения ни откуда пока не поступало!
Если это правда, то данный инцидент поставит жирный крест на "божественной победе" российского оружия в Сирии.« ответить
Опять нож в..эту самую....спину, которая...
Не совсем нож и не совсем в спину, а чуть ниже. Победители хуевы.« ответить
Уничтоженный ИГИЛ напал на выведенные российские войска. Очередной сюрреалистический эпизод Хроник Мордора« ответить
Даже "кузя" при всей своей дымящей мощи не смог уничтожить столько самолётов, сколько удалось одному миномёту, скорее всего российского производства.« ответить
ты убогий путлерот .а так вс5 отлично ,все раздолбили и уничтожили и пуйло забухал и подарок ему на 31 .12 .2017 . пуйловцев везде бубут бомбить и мочить« ответить
''KOZA''ESCO ODNO CMO HUESOSNOE. CTO TI PUTIN DA PUTIN.ON CTO NAD TOBOJ SEKSUALNO NADRUGALSJA.IDI POSASI I USPAKOISJA.GDE PUTIN ,A GDE TI CMO PRODAZNOE.« ответить