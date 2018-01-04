Исламисты разгромили российскую авиабазу в Сирии: огромные потери в самолетах(53)

Лента новостей
КХЛ: ЦСКА в овертайме обыграл «Йокерит» «Частица Бога» появится позже Бэтмен в спин-оффе «Соло: Звёздные Войны. Истории»? Боевик «Яркость» получит сиквел Страшные последствия пьянства Блондинок назвали более привлекательными Появился список лучших кинозлодеев Новая ракета США угрожает Европе Латвию готовы отдать гастарбайтерам
Eще в разделе
Россия напала на демократию НАТО Как в Латвии будут голосовать за президента России Польских педофилов выставили напоказ Савченко пообещала украинской власти расплату кровью СМИ: до чемпионата мира проблем с Россией не будет. А вот потом...
Владимир Бучельников
01:14 04.01.2018
В мире / Война

31 декабря на авиабазе Хмеймим (сирийская провинция Латакия) произошло одно из самых серьезных происшествий за все два с лишним года проведения военно-воздушной операции России в Сирии.

По данным «Коммерсанта», в тот день авиабаза подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, вследствие чего были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Ранения могли получить более десяти военнослужащих.

 

О чрезвычайном происшествии на сирийской авиабазе Хмеймим “Ъ” стало известно из двух военно-дипломатических источников. Не углубляясь в детали, они сообщили, что боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих. 

 

В Минобороны РФ инцидент пока никак не комментировали: военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По версии Минобороны РФ, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.

 

Инцидент в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных за все время проведения операции в Сирии.

 

Во-первых, все потери — как боевые, так и нет — носили во время кампании единичный характер, массового поражения российской техники не фиксировалось. Во-вторых, до 31 декабря российские системы ПВО не допустили ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме. Однако в тот день системы ПВО не помогли. Примечательно, что еще 7 декабря начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской не исключал появления отдельных диверсионных групп боевиков «Исламского государства» на освобожденной территории в Сирии. «В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы»,— сказал он. Но и этих резервов оказалось недостаточно.

 

Путин объявил о победе

 

Отметим, что президент Владимир Путин отдал приказ о выводе основной части российских сил и средств из Сирии 11 декабря. Тогда он посетил Хмеймим, где поблагодарил военных за «блестящее выполнение своих задач», отметив, что Сирия сохранена как суверенное и независимое государство, а в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Спустя 11 дней министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ, что в места постоянного базирования в Россию из Сирии вернулись 36 самолетов и четыре вертолета, шесть бомбардировщиков Ту-22, а 157 единиц автомобильной спецтехники было доставлено в РФ морским путем. Можно предположить, что после случившегося часть авиации будет возвращена в Хмеймим для восстановления летного состава группировки.

Коммерсант.ru / Фото
Комментарии (53)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 01:26 04:01:2018

Ai ai ai. Putins taču paziņoja, ka teroristi ir iznīcinati. Laikam teroristi krievu presi nelasa, un tā arī nav uzzinājuši par savu sakāvi. Skaisti, 7 kaujas lidmašīnas plus munīcijas noliktava iznīcināta. Nu patīkami lasīt!

« ответить
Profile_default
VVV 07:42 04:01:2018

Ni cego, radujsa kogda eta bolezn pridet sjuda budes plakat, no k sozaleniju plakat budes ne odin ti s toboj budut plakat materi i zeni vseh, tak cto dumaj cemu radujessja. Ili ti uedes ot sjuda i kak istinnij patriot svojej strani budes skorbit za ganicej i osuzdat

« ответить
Profile_default
ин-на 07:56 04:01:2018

аха ха ха .окурок цаарек уже рапортовал о победе .ой умора .хорошая новость .мочить пуйловцев в сортирах и на эродромах

« ответить
Profile_default
a 08:30 04:01:2018

LATVIESU PIDARMOTS,LATVIESU HUEGLOTS,LATVIESU DIRSADODS. VOT TVOI NORMALNIJ NIK CMO PRODAZNOE.

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 08:34 04:01:2018

Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов,указывает, что в период с 31 декабря по 3 января ни одна из группировок не заявляла о том, что ими была предпринята атака на российскую авиабазу. Авторы канала напоминают, что Минобороны России не сообщало о каких-либо инцидентах на базе Хмеймим. Также в сообщении напомнили об отраженной в конце декабря зенитными комплексами «Панцирь-С1» ракетной атаке боевиков. «Говорить о том, имела ли место атака или нет, можно будет как минимум в том случае, если появятся спутниковые снимки базы, которые, как показывает практика, публикуются западными агентствами незамедлительно», — заключили авторы Directorate 4.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 09:29 04:01:2018

Cūka, nesagaidīsi..

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 09:31 04:01:2018

a. Un tavs PUTINA MAUKA.

« ответить
Profile_default
СССР 09:38 04:01:2018

Утка а как всем глистам понравилась! Fake News!

« ответить
Profile_default
a 09:44 04:01:2018

CAU LATVIESU PIDARMOTS

« ответить
Profile_default
a 09:45 04:01:2018

CAU LATVIESU HUEGLOTS

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 09:50 04:01:2018

И официальное заявление МО России:
Сообщения об уничтожении боевиками семи российских самолётов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности, сообщает Минобороны России. «Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолётов на авиабазе Хмеймим» — фейк»

« ответить
Profile_default
Jurijs 10:08 04:01:2018

Как Всем тут видно из комментариев Путин ошибается и не всех он ещё уничтожил.

« ответить
Profile_default
a 10:18 04:01:2018

PPPUUUUTTIIINNAAAA MMMMMAUUUUKKKKAAAA.SKAZAL LATVIESU HUEGLOTS UN PIDARMOTS.

« ответить
Profile_default
Тю 01:36 04:01:2018

Так Путен сказал, что игил разгромлен, с победой вернулись домой. Ждем с нетерпением подробных комментариев главного суслековеда!!!

« ответить
Profile_default
to Тю 06:25 04:01:2018

нах

« ответить
Profile_default
хохложопые 07:31 04:01:2018

говорили,моста нет,это мосфильм.так чего переживать,чего сопли на кулак наматывать,вот коро поезда и машины поедут,так что спите спокойно в усрине

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 08:27 04:01:2018

Если даже Алб Джазира не в курсе происходящего на Ближнем Востоке вообще и в Сирии в частности, а ВСЕ публикации по миру ссылаются (первоначально) лишь на сороситский Коммерсант, то вывод один - точно ФЕЙК!
Ни одного подтверждения ни откуда пока не поступало!

« ответить
Profile_default
:D 01:59 04:01:2018

Если это правда, то данный инцидент поставит жирный крест на "божественной победе" российского оружия в Сирии.
Опять нож в..эту самую....спину, которая...

« ответить
Profile_default
ИвАн 09:18 04:01:2018

Не совсем нож и не совсем в спину, а чуть ниже. Победители хуевы.

« ответить
Profile_default
testmeter 02:07 04:01:2018

Уничтоженный ИГИЛ напал на выведенные российские войска. Очередной сюрреалистический эпизод Хроник Мордора

« ответить
Profile_default
однако 02:47 04:01:2018

Даже "кузя" при всей своей дымящей мощи не смог уничтожить столько самолётов, сколько удалось одному миномёту, скорее всего российского производства.

« ответить
Profile_default
KOZA 07:58 04:01:2018

ты убогий путлерот .а так вс5 отлично ,все раздолбили и уничтожили и пуйло забухал и подарок ему на 31 .12 .2017 . пуйловцев везде бубут бомбить и мочить

« ответить
Profile_default
a 10:26 04:01:2018

''KOZA''ESCO ODNO CMO HUESOSNOE. CTO TI PUTIN DA PUTIN.ON CTO NAD TOBOJ SEKSUALNO NADRUGALSJA.IDI POSASI I USPAKOISJA.GDE PUTIN ,A GDE TI CMO PRODAZNOE.

« ответить
1234

Мнение
F9087644e3db-col15
Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)