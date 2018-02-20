Испанцы хотят посадить депутата Госдумы России(3)

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Герман Бергер
19:15 19.02.2018
В мире / Евросоюз

Прокуратура Испании потребовала приговорить фигурантов дела так называемой русской мафии («операция Тройка») к срокам от 1,7 лет до 5,6 лет заключения, передает испанское информагентство EFE.

Как сообщает РИА Новости, среди обвиняемых — депутат Госдумы Владислав Резник. Российский парламентарий приехал в испанский суд, где в понедельник, 19 февраля, начался процесс по делу об отмывании денег выходцами из России в 1990-2000-х годах.

 

«Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию», — заявил журналистам Резник, член думского комитета по бюджету и налогам. Для него прокурор попросил 5,5 лет лишения свободы.

 

В списке подсудимых 18 фамилий: Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк.

 

По данным испанской прокуратуры, лидеры «малышевской» группировки Геннадий Петров и Александр Малышев, перебравшись в Испанию, через сделки с недвижимостью в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, отмывали преступные деньги. Затем средства переправлялись в офшоры. Прокуратура также требует приговорить к 8,5 годам Петрова, однако его дело не рассматривается в данном процессе. Расследование дела «русской мафии» заняло 11 лет.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 19:19 19:02:2018

Nebūtu slikti, ja iesēdinātu, tas būtu tāds spļāviens Putina ģīmī! Prieks būtu skatīties!

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Gejs, svētī Latviju! = Latviešu patriots 20:11 19:02:2018

Пора и за латышей браться! Кстати, Валдис Домбровскис получил за поддержку Каталонии 6 лимонов в евро!

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Latviešu patriots 21:44 19:02:2018

Kamēr nav oficiāla ziņu avota - feiks krievu gej!

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Мнение
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газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)

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