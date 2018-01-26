Испанские СМИ: Латвию купили за 63 млн евро (31)

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Владимир Бучельников
07:12 26.01.2018
Политика / Правительство

Не было никакого соглашения о позиции Латвии по вопросу о Каталонии, заявил на внешнеполитических дебатах в Сейме министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, отвечая на критику отдельных депутатов.

Депутат Имант Парадниекс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) сообщил, что уже несколько недель в крупнейших СМИ Испании и Каталонии обсуждается тема о том, что молчание Латвии по каталонскому вопросу стоило Испании 63 млн евро. «Речь идет о том, что испанские солдаты были отправлены в Латвию в обмен на обещание сохранять молчание по поводу попыток Каталонии обрести независимость», — сказал депутат. 

 

Парадниекс попросил министра подтвердить, что такой сделки не произошло.

 

Ринкевич подчеркнул, что никакого соглашения «о 63 млн и молчании по каталонскому вопросу» не было. Министр призвал депутатов не поддаваться влиянию внутренней информационной войны, которая в настоящее время происходит в Испании.

 

«Могу вас заверить, что позиция Латвии по каталонскому вопросу не изменится. Мы считаем это внутренним вопросом Испании», — сказал глава МИД, подчеркнув, что ЕС поддерживает территориальную целостность государств.

LETA / Фото
Комментарии (31)
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Latviešu patriots 08:29 26:01:2018

Rinkevičam taisnība - Katalonijas jautājums ir Spānijas iekšējā lieta.

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педриотический прохвост 08:37 26:01:2018

а что ж ты так исходишь на дерьмо о чечне?

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ыыы 08:41 26:01:2018

Походу у тебя с ваней был утренний секс

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Latviešu patriots 08:44 26:01:2018

Nejauc civilizētos Spāņus ar Krievu barbariem!

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Pilsonis 08:47 26:01:2018

Nejauc totalitāro Krieviju ar demokrātisko Spāniju!

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Смешно, 09:01 26:01:2018

когда вонючий латыSSонок рассуждает о цивилизации и о тоталитаризме, живя в государстве, где его имеют в хвост и гриву.))))

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Marija to latviešu patriots 09:30 26:01:2018

Tas,kas apsauka citus nacijas- istenībā pats ir barbars)

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Марии 09:49 26:01:2018

То, что он здесь постоянно воняет, ему не говорил только ленивый . Похоже, это у тебя нет фантазии, если ты понимаешь все так буквально.)))))

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Латвию купили за 63 млн евро 08:35 26:01:2018

а пидревича просто хорошо оттрахали

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Latviešu patriots 08:45 26:01:2018

Izskatās, kā tev pediņ skauž..

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гей-это пидарас? 08:50 26:01:2018

а провда,что лотыши пидарасы?

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Rty 09:16 26:01:2018

Может хочешь встретится за оскорбление в эвро суде и там доказать свою правоту?.Если да то ответь скину свою почту

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а как правильно понять 08:50 26:01:2018

это дорогая или дешевая про-----утка?

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Ты суслика видишь? 09:24 26:01:2018

Ринке уже привычно задним проходом торговать, давно в тираж вышел, думаю, что он дешёвка! :)

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Ivan 08:52 26:01:2018

Королевство Испания не торгует суверенитетом, мнение ущербных латышей ничтожно, латыши голимые нищеброды-попрошайки снова выставили себя на посмешище. Суицидальные наклонности латышей понятны и абсолютно правильны, - алчность, ложь, воровство основа потерянной государственности латышей, и неудивительно, ведь латыши деструктивные язычники с нацистской идеологией и напрочь зомбированными разжиженными мозгами.

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Latviešu patriots 08:59 26:01:2018

Ivanam-pediņam. Jūtu tev līdz, grūti būt lielkrievu šizofrēniķim.

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Ой, беда 09:06 26:01:2018

ПатриотSSу ссы в глаза, а ему Божья роса. Поменяй ник на страуSS.

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Latviešu patriots 09:13 26:01:2018

Tev pediņam arī grūta dzīve..

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grūta dzīve у половины населения Латвии 09:19 26:01:2018

Неужели дебильные коменты так хорошо оплачиваются?

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Latviešu patriots 09:23 26:01:2018

Tu to par saviem komentiem?

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ПатриотSSу 09:31 26:01:2018

У тебя нарушено логическое мышление. Сначала ты утверждаешь, что у меня тяжелая жизнь, а потом считаешь, что мои коменты хорошо оплачиваются.)))) ты бы определился

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Marija to latviešu patriots 09:35 26:01:2018

Ne,viņš to par taviem komentiem- tāpēc ka tu atkārto vieno un to pašu..))))Tev fantāzijas nav?

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Да какая 12:14 26:01:2018

фантазия может быть у этого 50 летнего ЛАТЫША - ПЕДЕРАСТА Lat.patrotsa,ещё и ФИЛОЛОГА,окончившего СВИНАРНИК LU,диплом которого можно ЗАСУНУТЬ ТОЛЬКО В ЖОПУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 09:25 26:01:2018

Ну и ну... Продешивили.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)

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