Не было никакого соглашения о позиции Латвии по вопросу о Каталонии, заявил на внешнеполитических дебатах в Сейме министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, отвечая на критику отдельных депутатов.

Депутат Имант Парадниекс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) сообщил, что уже несколько недель в крупнейших СМИ Испании и Каталонии обсуждается тема о том, что молчание Латвии по каталонскому вопросу стоило Испании 63 млн евро. «Речь идет о том, что испанские солдаты были отправлены в Латвию в обмен на обещание сохранять молчание по поводу попыток Каталонии обрести независимость», — сказал депутат.

Парадниекс попросил министра подтвердить, что такой сделки не произошло.

Ринкевич подчеркнул, что никакого соглашения «о 63 млн и молчании по каталонскому вопросу» не было. Министр призвал депутатов не поддаваться влиянию внутренней информационной войны, которая в настоящее время происходит в Испании.

«Могу вас заверить, что позиция Латвии по каталонскому вопросу не изменится. Мы считаем это внутренним вопросом Испании», — сказал глава МИД, подчеркнув, что ЕС поддерживает территориальную целостность государств.