Депутат Имант Парадниекс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) сообщил, что уже несколько недель в крупнейших СМИ Испании и Каталонии обсуждается тема о том, что молчание Латвии по каталонскому вопросу стоило Испании 63 млн евро. «Речь идет о том, что испанские солдаты были отправлены в Латвию в обмен на обещание сохранять молчание по поводу попыток Каталонии обрести независимость», — сказал депутат.
Парадниекс попросил министра подтвердить, что такой сделки не произошло.
Ринкевич подчеркнул, что никакого соглашения «о 63 млн и молчании по каталонскому вопросу» не было. Министр призвал депутатов не поддаваться влиянию внутренней информационной войны, которая в настоящее время происходит в Испании.
«Могу вас заверить, что позиция Латвии по каталонскому вопросу не изменится. Мы считаем это внутренним вопросом Испании», — сказал глава МИД, подчеркнув, что ЕС поддерживает территориальную целостность государств.
Rinkevičam taisnība - Katalonijas jautājums ir Spānijas iekšējā lieta.« ответить
а что ж ты так исходишь на дерьмо о чечне?« ответить
Походу у тебя с ваней был утренний секс« ответить
Nejauc civilizētos Spāņus ar Krievu barbariem!« ответить
Nejauc totalitāro Krieviju ar demokrātisko Spāniju!« ответить
когда вонючий латыSSонок рассуждает о цивилизации и о тоталитаризме, живя в государстве, где его имеют в хвост и гриву.))))« ответить
Tas,kas apsauka citus nacijas- istenībā pats ir barbars)« ответить
То, что он здесь постоянно воняет, ему не говорил только ленивый . Похоже, это у тебя нет фантазии, если ты понимаешь все так буквально.)))))« ответить
а пидревича просто хорошо оттрахали« ответить
Izskatās, kā tev pediņ skauž..« ответить
а провда,что лотыши пидарасы?« ответить
Может хочешь встретится за оскорбление в эвро суде и там доказать свою правоту?.Если да то ответь скину свою почту« ответить
это дорогая или дешевая про-----утка?« ответить
Ринке уже привычно задним проходом торговать, давно в тираж вышел, думаю, что он дешёвка! :)« ответить
Королевство Испания не торгует суверенитетом, мнение ущербных латышей ничтожно, латыши голимые нищеброды-попрошайки снова выставили себя на посмешище. Суицидальные наклонности латышей понятны и абсолютно правильны, - алчность, ложь, воровство основа потерянной государственности латышей, и неудивительно, ведь латыши деструктивные язычники с нацистской идеологией и напрочь зомбированными разжиженными мозгами.« ответить
Ivanam-pediņam. Jūtu tev līdz, grūti būt lielkrievu šizofrēniķim.« ответить
ПатриотSSу ссы в глаза, а ему Божья роса. Поменяй ник на страуSS.« ответить
Tev pediņam arī grūta dzīve..« ответить
Неужели дебильные коменты так хорошо оплачиваются?« ответить
Tu to par saviem komentiem?« ответить
У тебя нарушено логическое мышление. Сначала ты утверждаешь, что у меня тяжелая жизнь, а потом считаешь, что мои коменты хорошо оплачиваются.)))) ты бы определился« ответить
Ne,viņš to par taviem komentiem- tāpēc ka tu atkārto vieno un to pašu..))))Tev fantāzijas nav?« ответить
фантазия может быть у этого 50 летнего ЛАТЫША - ПЕДЕРАСТА Lat.patrotsa,ещё и ФИЛОЛОГА,окончившего СВИНАРНИК LU,диплом которого можно ЗАСУНУТЬ ТОЛЬКО В ЖОПУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Ну и ну... Продешивили.« ответить