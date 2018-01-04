Испанский вратарь Виктор Вальдес завершил карьеру

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании вратарь Виктор Вальдес завершил карьеру. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте испанской Ла Лиги.

«Виктор Вальдес повесил перчатки на гвоздь... Всего самого лучшего в будущем!» — говорится в сообщении. Накануне футболист удалил свои профили из всех социальных сетей, оставив сообщение «Спасибо за все».

Информация о том, что Вальдес решил уйти из футбола, появилась в августе 2017 года, однако официального подтверждения не поступало.

35-летний испанец с 2002 по 2014 год выступал в составе «Барселоны». Вместе с каталонцами он шесть раз побеждал в национальном чемпионате, три раза выигрывал Лигу чемпионов. Также Вальдес играл за английский «Манчестер Юнайтед» и бельгийский «Стандарт». Последним клубом вратаря стал «Миддлсбро».

В составе сборной Испании он провел 20 матчей. В 2010 году Вальдес победил на чемпионате мира, два года спустя выиграл европейское первенство.