Мужчина, задержанный по подозрению в организации взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, дал признательные показания на допросе в Следственном комитете. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Фонтанка».

По информации издания, подозреваемый — 35-летний петербуржец по имени Дмитрий, имеющий судимость за оборот наркотиков. Он был задержан в своей квартире в Красном Селе. Мужчина, как уточняет газета, спланировал и устроил взрыв в одиночку.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что подозреваемый причисляет себя к националистическому движению.

Предполагаемый организатор и исполнитель взрыва в «Перекрестке» был задержан 30 декабря сотрудниками ФСБ. Его сразу же передали представителям Следственного комитета для допроса.

Об ответственности за взрыв также заявляла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», однако никаких доказательств в организации не предоставили.

В результате взрыва, прогремевшего вечером 27 декабря на первом этаже возле камер хранения «Перекрестка», пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал это террористическим актом, хотя следствие квалифицировало произошедшее как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом.