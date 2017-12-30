Исполнителем теракта в Петербурге оказался националист Дмитрий(6)

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Герман Бергер
19:05 30.12.2017
В мире / Россия

Мужчина, задержанный по подозрению в организации взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, дал признательные показания на допросе в Следственном комитете. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Фонтанка».

По информации издания, подозреваемый — 35-летний петербуржец по имени Дмитрий, имеющий судимость за оборот наркотиков. Он был задержан в своей квартире в Красном Селе. Мужчина, как уточняет газета, спланировал и устроил взрыв в одиночку.

 

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что подозреваемый причисляет себя к националистическому движению.

 

Предполагаемый организатор и исполнитель взрыва в «Перекрестке» был задержан 30 декабря сотрудниками ФСБ. Его сразу же передали представителям Следственного комитета для допроса.

 

Об ответственности за взрыв также заявляла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», однако никаких доказательств в организации не предоставили.

 

В результате взрыва, прогремевшего вечером 27 декабря на первом этаже возле камер хранения «Перекрестка», пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал это террористическим актом, хотя следствие квалифицировало произошедшее как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
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русский 20:08 30:12:2017

Как заявил Путин,за терроризм пожизненнка,вот теперь и будем видеть как он выполнит обещание!!!

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p.s. 20:17 30:12:2017

А чтобы не повадно было

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однако 20:34 30:12:2017

Конкретно Диму обработали следаки - костоломы или же назначили. Нельзя же валить на ИГИЛ, так как Путин ИГИЛ победил, уничтожив 15.000.000 штабов, 2.467.000.004 склада, несметное количество боевиков, которым не помогла даже маскировка переодеванием в женщин, стариков и детей, освободив три территории Сирии, а за одно ещё и поверг в ужас всё НАТО одним лишь дымом от "Кузи" и всё это несмотря на осложняющую ход всей операции кривизну земли. При этом ещё и никаких потерь - но разве что хор Александрова оказался тяжелее воздуха, но это бывает...

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Тебе 21:00 30:12:2017

однако и твоей семье - Хор Александрова ещё TAK AУKHETCЯ,ЧТО БУДЕТЕ BEPTETCЯ KAK BШИ HA XyЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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TAK 21:04 30:12:2017

OH однако - PУCCKИЙ Вы6ляoK латышии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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кот 22:12 30:12:2017

Таким уродам надо не пожизненное а на стадионе,прилюдно казнить как в Китае.Чтобы другим повадно небыло.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)

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