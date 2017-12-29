«Самое противное, когда сидишь там и думаешь: „Когда же меня освободят? Выпустят ли меня вообще когда-нибудь?» Мне грозили, что если я публично не признаю свою вину и не буду с ними сотрудничать, то умру в тюрьме». Владимир Жемчугов был одним из украинских военнопленных, которые находятся в заключении в Донбассе, оккупированном российскими и сепаратистскими силами.
Все, что сейчас испытывают другие, для него уже позади. Сейчас в украинских тюрьмах находятся 306 заключенных. А в Донецкой и Луганской областях, которые сепаратисты в 2014 году провозгласили народными республиками, в свою очередь в заключении остаются примерно 74 человека — во всяком случае, согласно спискам, о которых в эти дни идут переговоры.
Не все заключенные служили в регулярной армии. Жемчугов — один из тех, кто сражался на свой страх и риск. Москва, Киев и самопровозглашенные народные республики не освобождают таких людей без обмена на пленных с другой стороны. Положение усугубляется еще и тем, что некоторые из заключенных на Украине явно не хотят возвращаться в сепаратистские районы. Многие семьи опасаются, что и в 2018 году для их родственников в плену ничего не изменится.
Жемчугов, родившийся в 1970 году в городке Красный Луч на востоке Украины, сегодня живет в Киеве.
После длительной поездки на заработки за границу они с женой в 2014 году вернулись на родину. Они хотели купить дом в Крыму и жить там. Но ничего не вышло. «Начались революции», — рассказывает он. Президента Виктора Януковича свергли, после чего Россия аннексировала Крым.
«В апреле я был в Красном Луче и увидел баррикады на улице. Тогда я понял: будет война». Владимир отвез жену и мать в безопасное место, а сам остался на родине, не захотел уезжать от своих товарищей. Вскоре в каждом городе региона, рассказывает он, появились люди в непонятной зеленой форме, «очень хорошо подготовленные, с современным оружием и нескончаемым количеством боеприпасов». Эти люди окружали полицейские участки, вынуждая их сдаваться.
С многими Жемчугов беседовал, слегка притворяясь. «Мы хвалили их за то, что они пришли, чтобы нас защитить». Тогда они становились более разговорчивыми и выяснялось, что это были не возмущенные шахтеры, как многие думали, а, по словам Жемчугова, «солдаты российского спецназа из Тамбова, Рязани и других больших городов России».
Некоторых критиков зеленых человечков, присланных сепаратистскими народными республиками, находили мертвыми и со следами пыток. Почему Жемчугов не убежал? Он глубоко вздыхает. «Я не мог все это терпеть», — говорит он. Они с другом купили оружие. «Мы стали партизанами, — говорит он. — По ночам в нашем районе мы закладывали на дорогах мины и нападали на российские колонны».
В сентябре 2015 года Жемчугов заминировал линию электропередач, которая шла к опорному пункту российской военной разведки ГРУ в Луганске. «Возвращаясь ночью домой, я попал на прошлогоднее минное поле. Ногой задел растяжку, пригнулся, потом взрыв. Больше я ничего не видел».
Окровавленный, он дотащился до следующей улицы. «Я хотел лечь на дорогу и умереть, чтобы больше не мучиться. И в плен попадать, где мне пришлось бы выдавать своих товарищей, я тоже не хотел», — говорит украинец. Но все вышло иначе. Люди, едущие в машине по дороге, заметили тело и остановились. Они доставили его в больницу. Спустя четыре месяца он смог различать свет и тень. Ему ампутировали руки. Затем его отправили в тюрьму.
Служба безопасности «Луганской народной республики» постоянно его допрашивала, ему говорили, что в случае сотрудничества он будет жить лучше, и в Москве ему прооперируют глаза. Владимир Жемчугов каждый раз отвечал «нет». К счастью, иногда, «может быть, раз в месяц», один из его охранников позволял ему позвонить жене. Это была его единственная связь с внешним миром.
Этого было достаточно, чтобы семья начала борьбу за его освобождение. «Обо мне узнал немецкий министр Штайнмайер (ныне Федеральный президент ФРГ), — рассказывает Владимир. — Однажды Порошенко сказал Путину: „Зачем вам нужен Жемчугов? Отпустите его»». В сентябре 2016 года его освободили.
Владимиру сделали ряд операций. Не в Москве, а благодаря немецкому правительству и в качестве жеста доброй воли — в Кёльне. Он носит очки с толстыми стеклами. «Левый глаз кое-что видит, а в правом глазу зрение сохранилось лишь на 10%». В кельнской клинике ему также сделали протезы для рук. Искусственные руки могут делать хватательные движения. «Я привыкаю к этому. Вот смотрите, я могу печатать и брать карандаш», — говорит он.
Теперь Владимир Жемчугов надеется, что и другие пленные будут освобождены. В настоящее время с линии фронта поступают сообщения об усилении обстрелов. Это плохой знак для обмена военнопленными.
Окурок говорил, что русских солдат там нет. Неужели наврал?« ответить
a ukrainci nahodjasiesja na teritorii Rossi znacit okupanti i vseh ih ubivatj? solko tam miljonov ukrov v Rossii?« ответить
Вместе с руками следовало ампутировать ноги, уши и член!« ответить
Руки и ноги над полем летали,
Минера укропы на мине подорвали.
В Москву не поверил, остался слепым,
На родине в Киева станет святым!
Хорошая статья,.порадуемся убитым российским нелюдям..и ни одного из них не жаль..« ответить
Откуда у мирного жителя мины и взрывчатка. Как можно ногой задеть растяжку, чтобы оторвало руки?« ответить
окурок врал всегда и на его совести чекисткой 10 тыс жизней .этого сморчка в гааге вздернут за ноги и будет болтаться плешивый« ответить
Опять укропское быдло подтянулось!« ответить
vsja statja vidumka.« ответить
Vanja mamashu svoju suchku na cepi usipil ?? Tvaja matj konchenaja ubljudina chto rodila tvarj kak ti !!! Da vse tvoi rodnie gavna ne stojat !!! Vanja ti slishkom mnogo v zhopu daesh nacgvardii !!!« ответить
У вас русские солдаты бьются за освобождение Донбаса а ты их хочешь убить какие обидные слова как теперь воевать русскому с Украины« ответить
Жемчугов не пиздунок ли« ответить
Украинский даун у психиатора.« ответить
- Ваше имя?
- Бэ-э-э...
- Фамилия?
- Мэ-э-э...
- Кто сгнобил нэньку?
оккупированном российскими и сепаратистскими силами.« ответить
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vdumaites v eto predlozenie.
okupirovan separatistami.
kak?????
pisaka hotj ponimaet slov okupacija, separatizm?
Я рад за каждого убитого российского выродка в украине.« ответить
мочить все пут лерастов чмошных в сортирах . и главного их окурка педофила кабаева« ответить
появились люди в непонятной зеленой форме, «очень хорошо подготовленные, с современным оружием и нескончаемым количеством боеприпасов« ответить
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a tak kak Zemcugov ekspert po oruziju on otlical sovremennostj vooruzenija. vse eti ljudi pokazivali ekspertu Zemcugovu svoju otlicnuju podgotovlennostj i pokazivali svoi neskoncaemie boepripasi.
i Zemcugov vidja barikadi znal cto budet voina. on ne tolko ekspert no esce i ekstrasens. v Rige toze bili barikadi no voini ne bilo. mozet potomu cto ne bil ekspert Zemcugov?
появились люди в непонятной зеленой форме, «очень хорошо подготовленные, с современным оружием и нескончаемым количеством боеприпасов« ответить
===
a tak kak Zemcugov ekspert po oruziju on otlical sovremennostj vooruzenija. vse eti ljudi pokazivali ekspertu Zemcugovu svoju otlicnuju podgotovlennostj i pokazivali svoi neskoncaemie boepripasi.
i Zemcugov vidja barikadi znal cto budet voina. on ne tolko ekspert no esce i ekstrasens. v Rige toze bili barikadi no voini ne bilo. mozet potomu cto ne bil ekspert Zemcugov?
ТЕРПЕНИЕ у России заканчивается..... СЛАБАК Путин ещё ТРУСТИТ, но ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ пронацистких ХОХЛОУБЛЮДКОВ - не за горами.« ответить
В украине собаку можно пожалеть а русского ублюдка нет..я уверен что скоро по всему миру этих опарышей будут убивать« ответить
плешивый царек кремлевский приносит только горе всему человечеству .в сирии сколько жертв = это все по прихоти этого злобного нелюдя . казнить скотину царька гопника« ответить