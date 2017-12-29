Исповедь украинца: мы закладывали мины и убивали русских солдат(33)

Лента новостей
Cмерть Синтии Балини: родители обратились к детективам, потеряв веру в полицию В Колумбии в ночной клуб бросили гранату; десятки пострадавших Готовимся: в новом году в Латвии ожидаются сложности в приобретении лекарств Книги года: Революционный семнадцатый Пропавший 10 лет назад кот вернулся к хозяйке Жуткий пожар в Елгаве; пламя огня охватило всю квартиру многоэтажного дома В новогоднюю ночь жительницам Берлина выделят «зону безопасности» В Латвии продолжают появляться новые случаи заболевания гриппом Исчезающие страны: час пробил
Eще в разделе
В Колумбии в ночной клуб бросили гранату; десятки пострадавших В новогоднюю ночь жительницам Берлина выделят «зону безопасности» Латвийский бомж в Лондоне через суд добился изменения британских законов США: «Войну надо начать в ближайшие четыре года» The Spectator: русские Риги — в лапах пропаганды Путина
Анатолий Тарасов
12:45 29.12.2017
В мире / Украинская война

Владимир Жемчугов был в плену на востоке Украины. Потом его обменяли. В конце года обменять должны и других пленных. Однако вот уже несколько недель на переговорах ничего не происходит.

«Самое противное, когда сидишь там и думаешь: „Когда же меня освободят? Выпустят ли меня вообще когда-нибудь?» Мне грозили, что если я публично не признаю свою вину и не буду с ними сотрудничать, то умру в тюрьме». Владимир Жемчугов был одним из украинских военнопленных, которые находятся в заключении в Донбассе, оккупированном российскими и сепаратистскими силами.

 

Все, что сейчас испытывают другие, для него уже позади. Сейчас в украинских тюрьмах находятся 306 заключенных. А в Донецкой и Луганской областях, которые сепаратисты в 2014 году провозгласили народными республиками, в свою очередь в заключении остаются примерно 74 человека — во всяком случае, согласно спискам, о которых в эти дни идут переговоры.

 

Не все заключенные служили в регулярной армии. Жемчугов — один из тех, кто сражался на свой страх и риск. Москва, Киев и самопровозглашенные народные республики не освобождают таких людей без обмена на пленных с другой стороны. Положение усугубляется еще и тем, что некоторые из заключенных на Украине явно не хотят возвращаться в сепаратистские районы. Многие семьи опасаются, что и в 2018 году для их родственников в плену ничего не изменится.

 

Жемчугов, родившийся в 1970 году в городке Красный Луч на востоке Украины, сегодня живет в Киеве.

 

После длительной поездки на заработки за границу они с женой в 2014 году вернулись на родину. Они хотели купить дом в Крыму и жить там. Но ничего не вышло. «Начались революции», — рассказывает он. Президента Виктора Януковича свергли, после чего Россия аннексировала Крым.

 

«В апреле я был в Красном Луче и увидел баррикады на улице. Тогда я понял: будет война». Владимир отвез жену и мать в безопасное место, а сам остался на родине, не захотел уезжать от своих товарищей. Вскоре в каждом городе региона, рассказывает он, появились люди в непонятной зеленой форме, «очень хорошо подготовленные, с современным оружием и нескончаемым количеством боеприпасов». Эти люди окружали полицейские участки, вынуждая их сдаваться.

 

С многими Жемчугов беседовал, слегка притворяясь. «Мы хвалили их за то, что они пришли, чтобы нас защитить». Тогда они становились более разговорчивыми и выяснялось, что это были не возмущенные шахтеры, как многие думали, а, по словам Жемчугова, «солдаты российского спецназа из Тамбова, Рязани и других больших городов России».

 

Некоторых критиков зеленых человечков, присланных сепаратистскими народными республиками, находили мертвыми и со следами пыток. Почему Жемчугов не убежал? Он глубоко вздыхает. «Я не мог все это терпеть», — говорит он. Они с другом купили оружие. «Мы стали партизанами, — говорит он. — По ночам в нашем районе мы закладывали на дорогах мины и нападали на российские колонны».

 

В сентябре 2015 года Жемчугов заминировал линию электропередач, которая шла к опорному пункту российской военной разведки ГРУ в Луганске. «Возвращаясь ночью домой, я попал на прошлогоднее минное поле. Ногой задел растяжку, пригнулся, потом взрыв. Больше я ничего не видел».

 

Окровавленный, он дотащился до следующей улицы. «Я хотел лечь на дорогу и умереть, чтобы больше не мучиться. И в плен попадать, где мне пришлось бы выдавать своих товарищей, я тоже не хотел», — говорит украинец. Но все вышло иначе. Люди, едущие в машине по дороге, заметили тело и остановились. Они доставили его в больницу. Спустя четыре месяца он смог различать свет и тень. Ему ампутировали руки. Затем его отправили в тюрьму.

 

Служба безопасности «Луганской народной республики» постоянно его допрашивала, ему говорили, что в случае сотрудничества он будет жить лучше, и в Москве ему прооперируют глаза. Владимир Жемчугов каждый раз отвечал «нет». К счастью, иногда, «может быть, раз в месяц», один из его охранников позволял ему позвонить жене. Это была его единственная связь с внешним миром.

 

Этого было достаточно, чтобы семья начала борьбу за его освобождение. «Обо мне узнал немецкий министр Штайнмайер (ныне Федеральный президент ФРГ), — рассказывает Владимир. — Однажды Порошенко сказал Путину: „Зачем вам нужен Жемчугов? Отпустите его»». В сентябре 2016 года его освободили.

 

Владимиру сделали ряд операций. Не в Москве, а благодаря немецкому правительству и в качестве жеста доброй воли — в Кёльне. Он носит очки с толстыми стеклами. «Левый глаз кое-что видит, а в правом глазу зрение сохранилось лишь на 10%». В кельнской клинике ему также сделали протезы для рук. Искусственные руки могут делать хватательные движения. «Я привыкаю к этому. Вот смотрите, я могу печатать и брать карандаш», — говорит он.

 

Теперь Владимир Жемчугов надеется, что и другие пленные будут освобождены. В настоящее время с линии фронта поступают сообщения об усилении обстрелов. Это плохой знак для обмена военнопленными.

inoСМИ.Ru / Фото
Комментарии (33)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
П у т и н 12:50 29:12:2017

Окурок говорил, что русских солдат там нет. Неужели наврал?

« ответить
Profile_default
Janka 12:55 29:12:2017

a ukrainci nahodjasiesja na teritorii Rossi znacit okupanti i vseh ih ubivatj? solko tam miljonov ukrov v Rossii?

« ответить
Profile_default
CCCP 13:32 29:12:2017

Вместе с руками следовало ампутировать ноги, уши и член!

Руки и ноги над полем летали,
Минера укропы на мине подорвали.
В Москву не поверил, остался слепым,
На родине в Киева станет святым!

« ответить
Profile_default
ваня 13:36 29:12:2017

Хорошая статья,.порадуемся убитым российским нелюдям..и ни одного из них не жаль..

« ответить
Profile_default
Приходимец 13:54 29:12:2017

Откуда у мирного жителя мины и взрывчатка. Как можно ногой задеть растяжку, чтобы оторвало руки?

« ответить
Profile_default
ин-на 14:09 29:12:2017

окурок врал всегда и на его совести чекисткой 10 тыс жизней .этого сморчка в гааге вздернут за ноги и будет болтаться плешивый

« ответить
Profile_default
Мыкола 15:19 29:12:2017

Опять укропское быдло подтянулось!

« ответить
Profile_default
Merkel 16:22 29:12:2017

vsja statja vidumka.

« ответить
Profile_default
65676567 16:44 29:12:2017

Vanja mamashu svoju suchku na cepi usipil ?? Tvaja matj konchenaja ubljudina chto rodila tvarj kak ti !!! Da vse tvoi rodnie gavna ne stojat !!! Vanja ti slishkom mnogo v zhopu daesh nacgvardii !!!

« ответить
Profile_default
VANJA 16:54 29:12:2017

У вас русские солдаты бьются за освобождение Донбаса а ты их хочешь убить какие обидные слова как теперь воевать русскому с Украины

« ответить
Profile_default
дед 19:38 29:12:2017

Жемчугов не пиздунок ли

« ответить
Profile_default
деревня раССудительных дурачков-созидателей 20:25 29:12:2017

Украинский даун у психиатора.
- Ваше имя?
- Бэ-э-э...
- Фамилия?
- Мэ-э-э...
- Кто сгнобил нэньку?

« ответить
Profile_default
Janka 12:53 29:12:2017

оккупированном российскими и сепаратистскими силами.
====
vdumaites v eto predlozenie.
okupirovan separatistami.
kak?????
pisaka hotj ponimaet slov okupacija, separatizm?

« ответить
Profile_default
ваня 13:34 29:12:2017

Я рад за каждого убитого российского выродка в украине.

« ответить
Profile_default
ин-на 16:24 29:12:2017

мочить все пут лерастов чмошных в сортирах . и главного их окурка педофила кабаева

« ответить
Profile_default
Janka 13:10 29:12:2017

появились люди в непонятной зеленой форме, «очень хорошо подготовленные, с современным оружием и нескончаемым количеством боеприпасов
===
a tak kak Zemcugov ekspert po oruziju on otlical sovremennostj vooruzenija. vse eti ljudi pokazivali ekspertu Zemcugovu svoju otlicnuju podgotovlennostj i pokazivali svoi neskoncaemie boepripasi.
i Zemcugov vidja barikadi znal cto budet voina. on ne tolko ekspert no esce i ekstrasens. v Rige toze bili barikadi no voini ne bilo. mozet potomu cto ne bil ekspert Zemcugov?

« ответить
Profile_default
Janka 13:11 29:12:2017

появились люди в непонятной зеленой форме, «очень хорошо подготовленные, с современным оружием и нескончаемым количеством боеприпасов
===
a tak kak Zemcugov ekspert po oruziju on otlical sovremennostj vooruzenija. vse eti ljudi pokazivali ekspertu Zemcugovu svoju otlicnuju podgotovlennostj i pokazivali svoi neskoncaemie boepripasi.
i Zemcugov vidja barikadi znal cto budet voina. on ne tolko ekspert no esce i ekstrasens. v Rige toze bili barikadi no voini ne bilo. mozet potomu cto ne bil ekspert Zemcugov?

« ответить
Profile_default
Голос из России 13:13 29:12:2017

ТЕРПЕНИЕ у России заканчивается..... СЛАБАК Путин ещё ТРУСТИТ, но ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ пронацистких ХОХЛОУБЛЮДКОВ - не за горами.

« ответить
Profile_default
ваня 13:42 29:12:2017

В украине собаку можно пожалеть а русского ублюдка нет..я уверен что скоро по всему миру этих опарышей будут убивать

« ответить
Profile_default
Карина(I.D.) 14:11 29:12:2017

плешивый царек кремлевский приносит только горе всему человечеству .в сирии сколько жертв = это все по прихоти этого злобного нелюдя . казнить скотину царька гопника

« ответить
1234

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)