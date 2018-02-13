Профессор: реальная безработица в Латвии отсутствует(18)

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Владимир Бучельников
12:11 13.02.2018
Экономика / Социальная экономика

Хотя статистические данные показывают, что средний уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составляет около 8%, в реальности безработицы практически нет, сказал Латвийскому радио ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики, исследователь теневой экономики Арнис Саука.

Он отметил, что основная масса безработных — те, кто не может найти работу на протяжении долгого времени, особенно в Латгале, где уровень безработицы составляет около 16%. Это пожилые люди, которым, возможно, не хватает навыков для рынка труда. Часть работников находится в зоне теневой экономики, также есть люди, которые вообще не хотят работать. «В реальности практически все люди в Латвии, которые хотят работать, это делают. Таким образом, безработицы на самом деле не существует», — сказал Саука.

 

Уже несколько лет для Латвии актуальной проблемой является нехватка рабочей силы. «Во время кризиса были другие проблемы, но с момента, когда экономика более или менее начала восстанавливаться, а это происходит уже несколько лет, мы говорим об этой проблеме. И поверьте, то, что мы говорим об этом сейчас, еще относительно мягко. Разговоры об этих проблемах будут только нарастать. Будем говорить о привлечении и дешевой, и высококвалифицированной рабочей силы, и разных других ее видов», — сказал Саука.

 

Он сослался на ряд исследований, которые это доказывают, и одним из них является исследование о настроениях иностранных инвесторов. Нехватка работников с каждым годом ощущается все острее, и через несколько и иностранные инвесторы, и местные предприниматели будут говорить об очень большом дефиците рабочей силы, прогнозирует Саука.

 

По словам исследователя, проблему привлечения работников из-за рубежа предприниматели и государство должны решать вместе. У Латвии будет необходимость и в иностранной малоквалифицированной рабочей силе, и в высококвалифицированных работниках.

LETA / Фото
Комментарии (18)
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Саня 12:25 13:02:2018

"В реальности практически все люди в Латвии, которые хотят работать, это делают. Таким образом, безработицы на самом деле не существует», — сказал Саука"
Вот это спец :))
Конечно, безработицы не существует, просто люди почему-то не желают работать за минималку, поэтому 8% только официально сидят дома.

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Ммм 12:47 13:02:2018


Вот

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Жизнь 12:50 13:02:2018

До коле это может продолжаться? Люди у нас образованные!!! Люди у нас образованные!!! Люди у нас образованные!!! Люди у нас образованные!!! Люди у нас образованные!!! Люди у нас образованные!!! Прекратите врать!!! Прекратите врать!!! Прекратите врать!!! Прекратите врать!!! Прекратите врать!!! Прекратите врать!!! Прекратите врать!!!

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Сане 13:21 13:02:2018

----люди почему-то не желают работать за минималку,----

Если бы уровень образования и желание работать были бы выше МИНИМАЛКИ, то тогда бы ИМ и платили СООТВЕТСТВЕННО.

У наших людей ну очень завышена самооценка-это основная проблема.

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Саня 13:28 13:02:2018

Угу. Но в финляндиях-англиях они почему-то начинают хорошо работать и у них падает самооценка. Понятно.
Почему в Эстонии зарплаты больше в полтора раза, чем в Латвии? Там обученные стахановы работают?

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Сане 13:37 13:02:2018

А что ты не приводишь Болгарию-200 длларов или Египет- 170 долларов. Я тебе не предлагаю ехать и работать в любую страну.Но если в твоей стране платят ТАКУЮ зарплату и ты ни куда не хочешь ехать и вкалывать,а просто лежать на диване и писать умные комменты попивая пиво,то и не жалуйся.

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Саня 14:19 13:02:2018

Я не хочу никуда ехать и вкалывать.
Я хочу жить дома и работать. Если ты не можешь платить людям нормальную зарплату- закрывайся к чёртовой матери и не морочь людям голову. Предпринимательство не твоё.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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