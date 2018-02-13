Он отметил, что основная масса безработных — те, кто не может найти работу на протяжении долгого времени, особенно в Латгале, где уровень безработицы составляет около 16%. Это пожилые люди, которым, возможно, не хватает навыков для рынка труда. Часть работников находится в зоне теневой экономики, также есть люди, которые вообще не хотят работать. «В реальности практически все люди в Латвии, которые хотят работать, это делают. Таким образом, безработицы на самом деле не существует», — сказал Саука.
Уже несколько лет для Латвии актуальной проблемой является нехватка рабочей силы. «Во время кризиса были другие проблемы, но с момента, когда экономика более или менее начала восстанавливаться, а это происходит уже несколько лет, мы говорим об этой проблеме. И поверьте, то, что мы говорим об этом сейчас, еще относительно мягко. Разговоры об этих проблемах будут только нарастать. Будем говорить о привлечении и дешевой, и высококвалифицированной рабочей силы, и разных других ее видов», — сказал Саука.
Он сослался на ряд исследований, которые это доказывают, и одним из них является исследование о настроениях иностранных инвесторов. Нехватка работников с каждым годом ощущается все острее, и через несколько и иностранные инвесторы, и местные предприниматели будут говорить об очень большом дефиците рабочей силы, прогнозирует Саука.
По словам исследователя, проблему привлечения работников из-за рубежа предприниматели и государство должны решать вместе. У Латвии будет необходимость и в иностранной малоквалифицированной рабочей силе, и в высококвалифицированных работниках.
"В реальности практически все люди в Латвии, которые хотят работать, это делают. Таким образом, безработицы на самом деле не существует», — сказал Саука"« ответить
Вот это спец :))
Конечно, безработицы не существует, просто люди почему-то не желают работать за минималку, поэтому 8% только официально сидят дома.
« ответить
Вот
До коле это может продолжаться? Люди у нас образованные!!! Люди у нас образованные!!! Люди у нас образованные!!! Люди у нас образованные!!! Люди у нас образованные!!! Люди у нас образованные!!! Прекратите врать!!! Прекратите врать!!! Прекратите врать!!! Прекратите врать!!! Прекратите врать!!! Прекратите врать!!! Прекратите врать!!!« ответить
----люди почему-то не желают работать за минималку,----« ответить
Если бы уровень образования и желание работать были бы выше МИНИМАЛКИ, то тогда бы ИМ и платили СООТВЕТСТВЕННО.
У наших людей ну очень завышена самооценка-это основная проблема.
Угу. Но в финляндиях-англиях они почему-то начинают хорошо работать и у них падает самооценка. Понятно.« ответить
Почему в Эстонии зарплаты больше в полтора раза, чем в Латвии? Там обученные стахановы работают?
А что ты не приводишь Болгарию-200 длларов или Египет- 170 долларов. Я тебе не предлагаю ехать и работать в любую страну.Но если в твоей стране платят ТАКУЮ зарплату и ты ни куда не хочешь ехать и вкалывать,а просто лежать на диване и писать умные комменты попивая пиво,то и не жалуйся.« ответить
Я не хочу никуда ехать и вкалывать.« ответить
Я хочу жить дома и работать. Если ты не можешь платить людям нормальную зарплату- закрывайся к чёртовой матери и не морочь людям голову. Предпринимательство не твоё.