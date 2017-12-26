В сюжете, показанном в передаче новостей Латвийского телевидения «Панорама», его автор Карлис Рокис сообщает, что авторы новейшего исследования, проведённого представителями Центра восточноевропейских политических исследований, предупреждают: надо быть внимательными в отношениях с местными властями России.

Авторы указывают, что в этой стране некоторые внешнеполитические функции переданы самоуправлениям.

Так, в ведении местных властей Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится так называемая политика соотечественников, элементы которой зачастую скрываются в различных договорах о сотрудничестве, например, в культурной и гуманитарной области.

«Влияние России, хоть некогда и названое «мягкой власть», сравнимо с влиянием радиации. Сначала мы его не чувствуем, но потом следует ряд последствий, в том числе и с летальным исходом», — сказал представитель Центра восточноевропейских политических исследований Марис Цепуритис.

Исследователи подчёркивают, что латвийским самоуправлениям следует внимательнее следить за вроде бы невинным сотрудничеством в области образования, русского языка и культуры. В Россию приглашаются учителя и школьники, которые после этого воспринимают исторические факты уже в российской интерпретации. Таким образом, у русскоязычных жителей создаётся чувство принадлежности к России, что разрушает единство общества Латвии. Особо выделяются таким сотрудничеством самоуправления Риги и Резекне, пытающиеся создать подход к нему, альтернативный выработанному Министерством иностранных дел.

«Там, где мэры от «Согласия», интерес к России больше. И с российской стороны интерес тоже больше. Если посмотрим на 2009 год, то вскоре после того, как «Центр согласия» победил на выборах самоуправления Риги, посол России Александр Вешняков на одном из мероприятий соотечественников заявил, что начнёт устанавливать более хорошие отношения с Ригой и это повлияет также на отношения с Латвией», — рассказал исполнительный директор исследовательского центра Андис Кудорс.

Он считает, что цель России — сотрудничать только с одной политической силой.

В то же время исследователи признают, что сотрудничество с Россией на уровне самоуправлений неизбежно, потому что это соседняя страна.

И имеются положительные примеры такого сотрудничества — латвийские предприниматели создают совместные предприятия в Псковской области. Через такое сотрудничество в приграничной зоне зачастую в лучшую сторону изменяется мнение россиян о Латвии, которую некоторые российские СМИ в прежние годы изображали в тенденциозном и даже недостоверном свете.