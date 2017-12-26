Авторы указывают, что в этой стране некоторые внешнеполитические функции переданы самоуправлениям.
Так, в ведении местных властей Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится так называемая политика соотечественников, элементы которой зачастую скрываются в различных договорах о сотрудничестве, например, в культурной и гуманитарной области.
«Влияние России, хоть некогда и названое «мягкой власть», сравнимо с влиянием радиации. Сначала мы его не чувствуем, но потом следует ряд последствий, в том числе и с летальным исходом», — сказал представитель Центра восточноевропейских политических исследований Марис Цепуритис.
Исследователи подчёркивают, что латвийским самоуправлениям следует внимательнее следить за вроде бы невинным сотрудничеством в области образования, русского языка и культуры. В Россию приглашаются учителя и школьники, которые после этого воспринимают исторические факты уже в российской интерпретации. Таким образом, у русскоязычных жителей создаётся чувство принадлежности к России, что разрушает единство общества Латвии. Особо выделяются таким сотрудничеством самоуправления Риги и Резекне, пытающиеся создать подход к нему, альтернативный выработанному Министерством иностранных дел.
«Там, где мэры от «Согласия», интерес к России больше. И с российской стороны интерес тоже больше. Если посмотрим на 2009 год, то вскоре после того, как «Центр согласия» победил на выборах самоуправления Риги, посол России Александр Вешняков на одном из мероприятий соотечественников заявил, что начнёт устанавливать более хорошие отношения с Ригой и это повлияет также на отношения с Латвией», — рассказал исполнительный директор исследовательского центра Андис Кудорс.
Он считает, что цель России — сотрудничать только с одной политической силой.
В то же время исследователи признают, что сотрудничество с Россией на уровне самоуправлений неизбежно, потому что это соседняя страна.
И имеются положительные примеры такого сотрудничества — латвийские предприниматели создают совместные предприятия в Псковской области. Через такое сотрудничество в приграничной зоне зачастую в лучшую сторону изменяется мнение россиян о Латвии, которую некоторые российские СМИ в прежние годы изображали в тенденциозном и даже недостоверном свете.
Господи, на какую х...ю (типа исследования) натовцы тратят свои деньги.« ответить
Жирная свинья отрабатывает подачку« ответить
да он просто идиот и продажная свинья!« ответить
лживая мразь, тебя бы не пугало никакие влияние России, если бы все было более менее в порядке в вашем королевстве. А так на фоне местного дебилизма, конечно, вам нужно бояться, уродам тупым« ответить
Жирная,вонючая(даже фотка воняет! )лабздейская свинья...« ответить
хуторской бомонд« ответить
Zato vlijanie latvii mozhno sravnitj s kanalizaciej !!! Ili digradaciej !!! Takzhe impotentciej !!!« ответить
Atbalstu Cepurīša kunga teikto 100%.« ответить
мне смешно ,патриот,как ты всё атбалсти,даже я подозреваю,что ты даже не прочитал,то что твой таутиетис накарябал !!!« ответить
И на тебя повлияла эта радиация. Ты стал импотентом и можешь только взять за щеку. А твою жену шпилит сосед пока ты строчишь коменты« ответить
Как российский патриот, так об одном и том же, сосать, говно, жопа, причем ненавидя геев, сами позиционируют себя пидарами по мыслям своим..« ответить
фашистский прихвостень?« ответить