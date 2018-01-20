Газета "Номер один"

Подросток, напавший на учеников в школе Улан-Удэ, никогда не попадал в поле зрения полиции, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По словам собеседника агентства, девятиклассник жил в благополучной семье.

Что произошло

Утром ученик девятого класса школы, расположенной в микрорайоне Сосновый Бор, напал с топором на семиклассников. Перед этим он кинул бутылку с воспламеняющейся жидкостью, в кабинете начался пожар.

Всего пострадали семь человек, в том числе сам нападавший, который пытался покончить с собой. Две девочки находятся в тяжелом состоянии.

По официальным данным, подросток действовал один. При этом некоторые очевидцы утверждают, что нападавших было двое.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность». Расследованием займется центральный аппарат СК. В Улан-Удэ вылетели специалисты институтов Минздрава для помощи бурятским коллегам.

«Одни вахтерши»

Один из учеников рассказал РИА Новости, что в школе не было охраны. «У нас охраны нет, вахтерши только возле входа сидят», — отметил он.

По словам школьника, при входе учеников не проверяют и, насколько ему известно, посторонних посетителей тоже. Он добавил, что вахтерши уже «в возрасте».

Другой школьник рассказал, что напали девятиклассники. Они кинули коктейль Молотова, повалили девочку на пол и начали бить ее по голове. По его словам, нападавших было двое, они из этой же школы.

По словам собеседника РИА Новости в бурятском территориальном центре медицины катастроф, одна девочка находится в очень тяжелом состоянии — врачи оперируют ей черепно-мозговую травму.

Еще одной девочки ампутировали два пальца. Остальных обрабатывают в операционной, у всех рубленные и колотые раны. Учительнице зашили голову, она в сознании и разговаривает, сообщил РИА Новости сын пострадавшей.

Школа, где произошло ЧП, была у властей на хорошем счету. Заведение находится в закрытом городке и его выпускники, как правило, продолжают учебу в военных ВУЗах.

11:35

В Совете Федераций же заявили о необходимости создать для российских школ единый стандарт безопасности. В нем, по словам сенатора Лилии Гумеровой, должны прописываться требования к ЧОПам, сигнализации, вооруженности охранников и их числу.