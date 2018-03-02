Ранее Стокгольмский суд обязал «Газпром» выплатить украинской компании 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В целом, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российская компания должна выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.
Порошенко, комментируя решение суда, поздравил Украину с «исторической победой», отметив ее важность для золотовалютных резервов страны. Он отметил, что из этих средств будет оплачены газ, который потреблялся Украиной в «очень тяжелом 2014 году».
Кроме того, украинский лидер поручил главе «Нафтогаза», а также генпрокуратуре, минюсту и МИД, добиться ареста активов «Газпрома», если российская компания откажется исполнять решение суда. По его словам, украинские власти, в частности, могут арестовать активы «Северного потока — 2».
Российская компания выразила несогласие с решением суда по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. В «Газпроме» отметили, что арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния экономики Украины, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств украинской стороной по отбору топлива.
В то же время в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был, указывается в сообщении российского концерна.
В «Газпроме» заявили о готовности защищать свои права всеми законными способами.
Стокгольмский арбитраж в декабре обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» около 2 миллиардов долларов за поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, оставив условие «бери или плати» для 80% от этого объема.
Судебное разбирательство «Нафтогаза» с «Газпромом» длится с 2014 года, когда компании подали обоюдные иски друг к другу. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия «бери и плати», рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Требования российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиарда долларов.
Стокгольмский арбитраж отклонил требования «Нафтогаза» об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством.
Кацапы еще ответят и за Крым и за Донбас. Им вставят так, что даже угрозы Миру ядерным оружием и ломанного гроша не будут стоить. Смерть орде!« ответить
Историческая победа будет в 2019, когда транзита через вусраину не будет, а будет идти по северному потоку 2.Вот тогда народ его на осине и вздернет. Хе-хе« ответить
Смерть бандеровским ублюдкам!« ответить
А эти бабки он распихает себе в карманы, хохлосвиньи нечего не получат« ответить
Если говорить про свиней, то это ты, ворюга.« ответить
Здорово нагнули рашкостанцев, прямо праздник какой-то.« ответить
Дядя Петя, ты дурак?(с)« ответить
Куй вы получите от дохлого осла, хохлы« ответить
Это хоть что то, а вы последний куй хохлам отдадите и уйдёте в минус.« ответить
"его активы должны быть арестованы"« ответить
Гуд джоб, Peter.
Надо обрубить российскому спруту все щупальца.
Эка, как запутлеровцы выше залаяли в унисон :))« ответить
Про замёрзшую который год Украину уже не гавкают, начали ванговать про поток-2
газ за эти года подорожал для потребителей в 10 раз!!!это официально признал Куев, так что хохлосвиньи спят в ватниках,потдерживают температуру что не разорвало трубы« ответить
Полай десять раз?« ответить
Эка, как запутлеровцы выше залаяли в унисон :))« ответить
Про замёрзшую который год Украину уже не гавкают, начали ванговать про поток-2
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Украинская нефтегазовая компания "Нафтогаз" в своем Facebook призвала украинцев снизить на несколько градусов температуру в домах. Это позволит снизить потребность "в газе на 8-9%
"Нафтогаз" сообщил, что уже ведет переговоры с коммунальными компаниями о том, чтобы снизить температуру и в домах с центральным отоплением.
Еще до рекомендации минэнерго, в конце февраля, из-за холодов и снегопада были прекращены занятия в школах и детсадах в Одессе
Хочу отметить, что школы столицы получили распоряжение в пятницу и субботу отменить учения. Детским садам рекомендовали приостановить работу
ЭЭЭ ХОХЛАТЫЙ, ЭТО ПО ТВОЕМУ НЕ МЁРЗНУТ? АХАХАХАХА
Пpocишь ты пapaшник выслать табачку« ответить
Xyй тебе в горлянку,а не крепачку
Не велит наш П*тин сало с маслом слать
А велит наш П*тин xyй тебе сосать!
Путин любит мужчин?« ответить
мужчин любит Ринько,« ответить
А Путин даёт за щеку, чуешь разницу?
Активный, то-то жену свою прогнал?:)« ответить
пидорам тока бы о активных да пассивных поговорить« ответить
слышь защеканка,скоро будет в риге парад пидоров, там все твои интересующие для себя вопросы найдешь« ответить
Вот только меня к Параше не приписывай.« ответить