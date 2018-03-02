Историческая победа Порошенко(20)

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Анатолий Тарасов
14:21 02.03.2018
Экономика / Энергетика

Лидер Украины Петр Порошенко заявил, что если «Газпром» не выплатит «Нафтогазу» компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, то его активы должны быть арестованы.

Ранее Стокгольмский суд обязал «Газпром» выплатить украинской компании 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В целом, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российская компания должна выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

 

Порошенко, комментируя решение суда, поздравил Украину с «исторической победой», отметив ее важность для золотовалютных резервов страны. Он отметил, что из этих средств будет оплачены газ, который потреблялся Украиной в «очень тяжелом 2014 году».

 

Кроме того, украинский лидер поручил главе «Нафтогаза», а также генпрокуратуре, минюсту и МИД, добиться ареста активов «Газпрома», если российская компания откажется исполнять решение суда. По его словам, украинские власти, в частности, могут арестовать активы «Северного потока — 2».

 

Российская компания выразила несогласие с решением суда по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. В «Газпроме» отметили, что арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния экономики Украины, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств украинской стороной по отбору топлива.

 

В то же время в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был, указывается в сообщении российского концерна.

 

В «Газпроме» заявили о готовности защищать свои права всеми законными способами.

 

Стокгольмский арбитраж в декабре обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» около 2 миллиардов долларов за поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, оставив условие «бери или плати» для 80% от этого объема.

 

Судебное разбирательство «Нафтогаза» с «Газпромом» длится с 2014 года, когда компании подали обоюдные иски друг к другу. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия «бери и плати», рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Требования российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиарда долларов.

 

Стокгольмский арбитраж отклонил требования «Нафтогаза» об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством.

РИА Новости / Фото
Комментарии (20)
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ИвАн 14:29 02:03:2018

Кацапы еще ответят и за Крым и за Донбас. Им вставят так, что даже угрозы Миру ядерным оружием и ломанного гроша не будут стоить. Смерть орде!

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Саня 14:34 02:03:2018

Историческая победа будет в 2019, когда транзита через вусраину не будет, а будет идти по северному потоку 2.Вот тогда народ его на осине и вздернет. Хе-хе

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СМЕРШ 14:35 02:03:2018

Смерть бандеровским ублюдкам!

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ИвАн 14:39 02:03:2018

А эти бабки он распихает себе в карманы, хохлосвиньи нечего не получат

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ИвАн 15:17 02:03:2018

Если говорить про свиней, то это ты, ворюга.

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Лепо! 15:18 02:03:2018

Здорово нагнули рашкостанцев, прямо праздник какой-то.

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СМЕРШ 14:33 02:03:2018

Дядя Петя, ты дурак?(с)

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ин-на 14:33 02:03:2018

Куй вы получите от дохлого осла, хохлы

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ИвАн 15:19 02:03:2018

Это хоть что то, а вы последний куй хохлам отдадите и уйдёте в минус.

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Саня 14:34 02:03:2018

"его активы должны быть арестованы"
Гуд джоб, Peter.
Надо обрубить российскому спруту все щупальца.

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Саня 14:39 02:03:2018

Эка, как запутлеровцы выше залаяли в унисон :))
Про замёрзшую который год Украину уже не гавкают, начали ванговать про поток-2

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to>>Саня 14:39 02:03:2018 14:44 02:03:2018

газ за эти года подорожал для потребителей в 10 раз!!!это официально признал Куев, так что хохлосвиньи спят в ватниках,потдерживают температуру что не разорвало трубы

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Саня 14:56 02:03:2018

Полай десять раз?

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to-Саня 14:39 02:03:2018 15:13 02:03:2018

Эка, как запутлеровцы выше залаяли в унисон :))
Про замёрзшую который год Украину уже не гавкают, начали ванговать про поток-2
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ЭЭЭ ХОХЛАТЫЙ, ЭТО ПО ТВОЕМУ НЕ МЁРЗНУТ? АХАХАХАХА

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Саня Пущъкинс 14:39 02:03:2018

Пpocишь ты пapaшник выслать табачку
Xyй тебе в горлянку,а не крепачку
Не велит наш П*тин сало с маслом слать
А велит наш П*тин xyй тебе сосать!

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Однако! 14:45 02:03:2018

Путин любит мужчин?

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ИвАн 14:53 02:03:2018

мужчин любит Ринько,
А Путин даёт за щеку, чуешь разницу?

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Ага 15:17 02:03:2018

Активный, то-то жену свою прогнал?:)

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Саня 15:28 02:03:2018

пидорам тока бы о активных да пассивных поговорить

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>>>Ага 15:17 02:03:2018 15:32 02:03:2018

слышь защеканка,скоро будет в риге парад пидоров, там все твои интересующие для себя вопросы найдешь

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Ринька 15:46 02:03:2018

Вот только меня к Параше не приписывай.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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