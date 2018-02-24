История латвийских рабов в Великобритании(10)

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Владимир Бучельников
12:07 24.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

В ходе совместной операции британских и латвийских полицейских 20 февраля были задержаны пять человек по подозрению в торговле людьми и вербовке людей для работы в Великобритании. Корреспондент Службы новостей Латвийского радио Светлана Гинтер отправилась в Госполицию, где и узнала подробности.

В результате оперативных действий британских детективов и латвийского отдела Госполиции по борьбе с торговлей людьми, освобождены жертвы современных работорговцев — одна женщина и девять мужчин, чей труд больше полугода использовался практически без оплаты на подсобных работах на британском заводе, сообщает Латвийское радио 4

 

Вот что рассказал Армандс Лубартс — начальник отдела Госполиции по борьбе с торговлей людьми:

 

«[Они были] в безвыходной ситуации, не владели английским языком, боялись, что их выдворят из страны. Также им не было куда ехать, многие из них были бездомными. Они мирились с ситуацией. На руки они почти ничего не получали. Их содержали в домах под присмотром, разрешали выходить в город только под присмотром. Снабжали их элементарной пищей, сигаретами и пивом. Это было и все».

 

Британские и латвийские полицейские провели серию обысков — одновременно и в Латвии, и Великобритании. В том числе и во вторник в жилых домах в Рижском регионе. В результате арестовано три автомашины и опечатано несколько объектов недвижимости в Юрмале. Кроме четверых подозреваемых в торговле людьми латвийцев, задержанных в Латвии, еще одна женщина взята под стражу в Великобритании — тоже по подозрению в торговле людьми.

 

«Через знакомых искали людей без места проживания, людей с алкогольной зависимостью, которы было легко завербовать и завладеть их карточками», — пояснил Лубартс.

 

Еще в прошлом году и в Латвии, и в Британии был начат уголовный процесс по делу о торговле людьми в группе. В сентябре в Великобритании было задержано шесть человек и выявлено десять «рабов» из Латвии. И вот новые задержания. Чэлс Чэтвинс, констебль Британской полиции Дарбширского региона рассказывает Латвийскому радио 4:

 

«Это дело было очень успешным, благодаря нашим латвийским коллегам, удалось задержать подозреваемых в торговле людьми. Над этим делом мы работаем почти год — с весны прошлого года, вместе с коллегами из Латвии. Удалось спасти 30 человек, которые стали жертвами группы работорговцев. В проституции эти люди не использовались, хотя по другим делам у нас есть и такие случаи, — этих людей эксплуатировали на заводах в качестве подсобных рабочих. Закон по современным видам работорговли у нас в Британии принят только в 2015 году, только начинаем применять. А виновным в таком преступлении по нашим законам грозит от 6 до 12 лет тюрьмы».

 

Суд примет решение о выдаче латвийцев Великобритании, где они будут привлечены к ответственности по британским законам.

Латвийское радио 4 / Фото
Комментарии (10)
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хек 12:25 24:02:2018

РАБСТВО... 21 ВЕКА!!!! ХОРОШО , ЧТО ЭТИХ
РАБОВ
НА ОРГАНЫ НЕ РАЗОБРАЛИ....
"ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ"

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CEЙЧAC 12:39 24:02:2018

Lat.patriots - Чего нибудь ЛОБАТОГО Пи 3 дaнeT,а скорей всего ПОДДЕРЖИТ!!!

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Твайка 13:07 24:02:2018

Этот педриот в психушке, ему дали справку с диагнозом:
биомусор,который подлежит утилизации.

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Ivan 13:04 24:02:2018

Фотомастеру респект, фото идельно, латыши на британских галерах. Вопрос: "С какой целью разворовано и разорено латышами латышское государство, опустошена территория, а нацисты латыши абсолютно нищие попрошайки теперь? Можно-ли доверять управление страной латышам?".

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Нельзя 13:09 24:02:2018

холопам давать власть! Всё разворуют.

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Нельзя 13:11 24:02:2018

холопам давать власть! Всё разворуют..

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Да 13:13 24:02:2018

Херня. Всех выпустят под залог. Государстау бабки нужны.

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ПЕДУАРДАМ 14:09 24:02:2018

вся Восточная Европа+Прибалтика работает на экономику США....
Поэтому в Латвии ни денег...ни жизни...одна нищета!!!!
Латвией рулит
НАЦИСТСКАЯ МАФИЯ ЛАТЫШЕЙ _ ВОРОВ,,,ЛЯДЕЙ и ПЕДЕРАСТОВ...
А
крышует ЭТУ преступную нацистскую БАНДУ - США....

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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