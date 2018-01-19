История успеха: три четверти латвийских пенсионеров — нищие(8)

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Тимур Пушкарев
16:11 18.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

В 2016 году риску бедности в Латвии были подвержены 425 тысяч человек, или 22,1% населения. Их доходы были меньше 330 евро в месяц.

Причем количество подверженных риску бедности людей в Латвии выросло с 2015 года (на 0,3 процентных пункта), свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

 

Также в 2016 году выросло число подверженных риску бедности людей выросло в возрастной группе более 65 лет (с 38,1% в 2015 году до 39,9% в 2016). Причем, особый риск стать бедными у одиноких пенсионеров — если такой человек в возрасте старше 65 лет живет один, его риск бедности вырастает до 72,8%. Это значит, что почти каждые три из четырёх одиноких пенсионеров в Латвии — нищие.

LETA / Фото baltnews.lv
Комментарии (8)
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воры в законе 16:18 18:01:2018

Если у слуг народа отнять от ЗРЯплаты по 1000евро, то всем пенсионерам можно добавить по 200евро. Вот кто деньги пенсионеров прожырает!

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народ Латвии 17:50 18:01:2018

Это потому,что Бондарс,и ему подобные воры,своровали у народа все деньги!!!

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Кирил 16:39 18:01:2018

Эти - ПЕНСИОНЕРЫ И ИНВАЛИДЫ -сотни тысяч ПРОСТО НИЩИЕ...им не доступно ничего...ДА ОНИ ПОКУПАЮТ СПИСАННОЕ, ХОДЯТ ПО МУСОРНИКАМ...и пусть спросит, про рабочий стаж!
Я сам недавно спросил который рылся в мусорнике : "Ты работал?".
"Он ответил: " Я инвалид 3 .группы с рождения, отработал 35 лет, сейчас пенсия 134 евро, работал сторожем на пол ставки, сократили, до пенсии 7 лет, за квартиру платить нечем, а разве мне будет пенсия?"
ПОЧЕМУ ПРИ ТАКОМ РАБОЧЕМ СТАЖЕ И ИМЕЯ ИНВАЛИДНОСТЬ ГОСУДАРСТВО НЕ МОЖЕТ ПЛАТИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ? КТО ВИНОВАТ ?
ЧТО ТАКОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПОЛОЖЕНО В ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНЕ ! ПРО ЭТО ТАДО ПИСАТЬ!!! О тех кто лишён своих прав !

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Лера 21:25 18:01:2018

А кто решил, что инвалидам 3 группы не считается стаж ? Почему ?
Кто решил , что инвалидные пенсии должны индексироваться ТАКЖЕ КАК пенсии по старости ? Пенсии инвалидам с детства и бессрочно НЕЗАКОННО ИНДЕКСИРОВАТЬ ОДИНАКОВО С ДРУГИМИ ПЕНСИЯМИ. ЭТО АМОРАЛЬНО. Разве в европейском государстве такое безобразие возможно. ТОЧНО ТАКЖЕ КАК СЕГОДНЯШНЯЯ МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 70 ЕВРО ! АБСУРД ! КУДА СМОТРИТ ПРЕЗИДЕНТ

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 17:56 18:01:2018

ПЕНСИОНЕР ЛАТВИИ.
БУДЬ ПАТРИОТОМ СВОЕЙ СРАНЫ - НАЖРИСЬ...И СДОХНИ!!!!
РОДИНКА ТЕБЯ НЕ ЗАБУДЕТ....

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Реалист 19:01 18:01:2018

> ПОЧЕМУ ПРИ ТАКОМ РАБОЧЕМ СТАЖЕ И ИМЕЯ ИНВАЛИДНОСТЬ ГОСУДАРСТВО НЕ МОЖЕТ ПЛАТИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ?

Потому что главе Аирбалтики иностранцу гауссу необходимо платить зарплату, превышающую 1 миллион евро в год.
Как понимаете, государству не до пенсионеров и инвалидов.

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Janka 23:23 18:01:2018

В 2016 году риску бедности в Латвии были подвержены 425 тысяч человек, или 22,1% населения.
===
u kogo to problemi s matematikoi.
pocti polmiljona v strane gde naselenie 1,5 miljona.
u nih polucaetsa 22%...
odnako...

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шери 19:07 18:01:2018

Взять бы доходы у лживых политиков
и разделить между народом всем поровну.
Только горланят о благах на митингах,
и еврофонд под шумок разворовывая.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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