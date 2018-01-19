В 2016 году риску бедности в Латвии были подвержены 425 тысяч человек, или 22,1% населения. Их доходы были меньше 330 евро в месяц.

Причем количество подверженных риску бедности людей в Латвии выросло с 2015 года (на 0,3 процентных пункта), свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Также в 2016 году выросло число подверженных риску бедности людей выросло в возрастной группе более 65 лет (с 38,1% в 2015 году до 39,9% в 2016). Причем, особый риск стать бедными у одиноких пенсионеров — если такой человек в возрасте старше 65 лет живет один, его риск бедности вырастает до 72,8%. Это значит, что почти каждые три из четырёх одиноких пенсионеров в Латвии — нищие.