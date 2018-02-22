История успеха: Зарплату до 450 евро “на руки” получают почти 40% латвийцев(6)

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Виталий Вавилкин
15:50 22.02.2018
Экономика / Социальная экономика

В прошлом году в Латвии на основном месте работы зарплату в размере до 450 евро в месяц после уплаты налогов получали 39,2% работников, что на 4,9 процентных пункта меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе 149,4 тыс. или 19,1% работников получали минимальную зарплату или меньше, что на 1,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее, когда зарплату в размере минимальной или меньше получали 20,7% работников.

 

32,4% работников (в 2016 году — 30,7%) получали на основном месте работы 450,01–700 евро, 20,2% (17,6%) работников — 700,01–1400 евро, 3,4% работников (2,7%) — более 1400 евро.

 

В исследовании рабочей силы в 2017 году участвовали 16,5 тыс. домохозяйств и 30,4 тыс. человек в возрасте от 15 до 74 лет.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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Cаня 15:53 22:02:2018

Мдя...
Это действительно успех.

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Саня 15:53 22:02:2018

история успеха по латвийски, где там средняя в 800 евро? если только правящих причесляют у которых по 10к евро в месяц а простые работяги кассиры и т.д. 300-350, вот и получается один ест мясо, другой капусту, а в среднем едят голубцы

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janka 17:49 22:02:2018

ja kusaju mjaso a ti goluju kapustu. no v srednem mi oba edim golubci.

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Nek-to 16:19 22:02:2018

на 4,9 процентных пункта меньше
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Vymerli, odnako... No ostalos' ewe mnogo - 40% populjacii... posle vymiranija jetoj kategorii chinuxi budut vynuzhdeny rabotat'...

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хек 17:06 22:02:2018

НАПИШИТЕ ПОЧАСОВОЙ ТАРИФ ТРУДЯЩЕГОСЯ
И СКОЛЬКО ЧАСОВ РАБОТАЕТ ЧЕЛОВЕК
ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ???!!

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Latviešu patriots 17:15 22:02:2018

гааанцы а вам пиииздец!

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1-shvedov-col15
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