В том числе 149,4 тыс. или 19,1% работников получали минимальную зарплату или меньше, что на 1,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее, когда зарплату в размере минимальной или меньше получали 20,7% работников.
32,4% работников (в 2016 году — 30,7%) получали на основном месте работы 450,01–700 евро, 20,2% (17,6%) работников — 700,01–1400 евро, 3,4% работников (2,7%) — более 1400 евро.
В исследовании рабочей силы в 2017 году участвовали 16,5 тыс. домохозяйств и 30,4 тыс. человек в возрасте от 15 до 74 лет.
Мдя...« ответить
Это действительно успех.
история успеха по латвийски, где там средняя в 800 евро? если только правящих причесляют у которых по 10к евро в месяц а простые работяги кассиры и т.д. 300-350, вот и получается один ест мясо, другой капусту, а в среднем едят голубцы« ответить
ja kusaju mjaso a ti goluju kapustu. no v srednem mi oba edim golubci.« ответить
на 4,9 процентных пункта меньше« ответить
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Vymerli, odnako... No ostalos' ewe mnogo - 40% populjacii... posle vymiranija jetoj kategorii chinuxi budut vynuzhdeny rabotat'...
НАПИШИТЕ ПОЧАСОВОЙ ТАРИФ ТРУДЯЩЕГОСЯ« ответить
И СКОЛЬКО ЧАСОВ РАБОТАЕТ ЧЕЛОВЕК
ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ???!!
гааанцы а вам пиииздец!« ответить