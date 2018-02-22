В прошлом году в Латвии на основном месте работы зарплату в размере до 450 евро в месяц после уплаты налогов получали 39,2% работников, что на 4,9 процентных пункта меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе 149,4 тыс. или 19,1% работников получали минимальную зарплату или меньше, что на 1,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее, когда зарплату в размере минимальной или меньше получали 20,7% работников.

32,4% работников (в 2016 году — 30,7%) получали на основном месте работы 450,01–700 евро, 20,2% (17,6%) работников — 700,01–1400 евро, 3,4% работников (2,7%) — более 1400 евро.

В исследовании рабочей силы в 2017 году участвовали 16,5 тыс. домохозяйств и 30,4 тыс. человек в возрасте от 15 до 74 лет.