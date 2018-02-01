История высаженного в Саулкалне ребенка: водитель рассказал свою версию(3)

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Виталий Вавилкин
12:03 01.02.2018
Наша Латвия / Социум

Не так давно общественность широко обсуждала историю 11-летнего мальчика, оказавшегося в неизвестном месте, перепутав автобусы. Людей возмутили действия водителя и пассажиров, которое попросту проигнорировали просьбы о помощи заплаканного ребенка.

Историю рассказала мать мальчика, которая все время держала с ним связь по телефону. По ее словам, после того как водитель высадил ребенка на конечной остановке, сына в истерике удалось найти ей лично.

 

“Когда я его нашла он был весь промокший, находился в настоящем шоковом состоянии”, — рассказывает она.

 

Женщина уверена, что владельцев автобусного парка надо сурово наказать, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

 

При этом, в компании уже успели откреститься от подобного рода заявлений, утверждая, что слова женщины – ложь.

 

Руководство автопарка побеседовало с водителем, который рассказал, что мальчик не подходил к нему, не просил никакой помощи. Вместо этого сам водитель спросил у мальчика на конечной остановке, не нужна ли ему помощь. Мальчик сказал, что знает, где находится, но шофер все равно указал ему направление к центру городу.

 

По правилам детей до 15 лет запрещено высаживать из автобусов.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Кос 12:18 01:02:2018

Врет гнида я вообще ох......ваю с водил транспорта месяц ездил на общаке пока тачка на рестоврации была такое отношение к вождению даже у водителей лесовозов нет

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Janka 12:30 01:02:2018

kak svjazani profesionalnie kacestva vozdenija (vezet ljudei kak drova) s moralnimi (vret, ne pomog)?

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001 13:51 01:02:2018

Водитель делает свою работу.может не совсем хорошо,, но почему никто не винит родителей это они неподготовили своё чадо 11 лет к жизни, в наше время у любого малыша есть крутой телефон со всякими пробомбасами

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)