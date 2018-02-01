Не так давно общественность широко обсуждала историю 11-летнего мальчика, оказавшегося в неизвестном месте, перепутав автобусы. Людей возмутили действия водителя и пассажиров, которое попросту проигнорировали просьбы о помощи заплаканного ребенка.

Историю рассказала мать мальчика, которая все время держала с ним связь по телефону. По ее словам, после того как водитель высадил ребенка на конечной остановке, сына в истерике удалось найти ей лично.

“Когда я его нашла он был весь промокший, находился в настоящем шоковом состоянии”, — рассказывает она.

Женщина уверена, что владельцев автобусного парка надо сурово наказать, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

При этом, в компании уже успели откреститься от подобного рода заявлений, утверждая, что слова женщины – ложь.

Руководство автопарка побеседовало с водителем, который рассказал, что мальчик не подходил к нему, не просил никакой помощи. Вместо этого сам водитель спросил у мальчика на конечной остановке, не нужна ли ему помощь. Мальчик сказал, что знает, где находится, но шофер все равно указал ему направление к центру городу.

По правилам детей до 15 лет запрещено высаживать из автобусов.