Историю рассказала мать мальчика, которая все время держала с ним связь по телефону. По ее словам, после того как водитель высадил ребенка на конечной остановке, сына в истерике удалось найти ей лично.
“Когда я его нашла он был весь промокший, находился в настоящем шоковом состоянии”, — рассказывает она.
Женщина уверена, что владельцев автобусного парка надо сурово наказать, чтобы такие ситуации больше не повторялись.
При этом, в компании уже успели откреститься от подобного рода заявлений, утверждая, что слова женщины – ложь.
Руководство автопарка побеседовало с водителем, который рассказал, что мальчик не подходил к нему, не просил никакой помощи. Вместо этого сам водитель спросил у мальчика на конечной остановке, не нужна ли ему помощь. Мальчик сказал, что знает, где находится, но шофер все равно указал ему направление к центру городу.
По правилам детей до 15 лет запрещено высаживать из автобусов.
Врет гнида я вообще ох......ваю с водил транспорта месяц ездил на общаке пока тачка на рестоврации была такое отношение к вождению даже у водителей лесовозов нет« ответить
kak svjazani profesionalnie kacestva vozdenija (vezet ljudei kak drova) s moralnimi (vret, ne pomog)?« ответить
Водитель делает свою работу.может не совсем хорошо,, но почему никто не винит родителей это они неподготовили своё чадо 11 лет к жизни, в наше время у любого малыша есть крутой телефон со всякими пробомбасами« ответить