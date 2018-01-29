Европа с интересом ждет итогов парламентских выборов в Италии, назначенных на март 2018 года. И журналисты уже готовят статьи, где будут рассказывать об очередном поле боя, выигранном «русскими хакерами». А как же иначе, когда на выборах убедительную победу одержат партии, которые можно назвать «пророссийскими»?

Первое место уверенно берут местные популисты из «5 звезд», которые получат порядка трети голосов. В программе этой партии есть и снижение роли Италии в НАТО, и «немедленное снятие санкций с России».

Да, вряд ли эти пункты будут реализованы. Все мастерство хакеров — российских, китайских и даже северокорейских — не поможет движению под руководством Луиджи Ди Майо взять власть. Ведь хакеры до сих пор не научились менять сознание людей. «Даже если партия займет первое место на выборах, вряд ли она сможет сформировать правительство. С ними просто не захотят вступать в коалицию, поскольку считают «5 звезд» сборищем дилетантов-популистов, которые в политике ничего не понимают», — пояснил итальянский журналист Марк Бернардини. «По сути, «5 звезд» — это сборище гражданских активистов без управленческого опыта и конструктивной программы, — говорит программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов. — Основатель движения Пеппе Грилло начинал свою кампанию с лозунга «Идите все в задницу». Нынешний лидер также сидит в парламенте, ничего не делает и всех критикует. Да и сами они не хотят ни с кем вступать в коалицию».

На втором же месте с порядка 30% голосов финиширует условный правоцентристский альянс, состоящий из нескольких партий (все они пойдут на выборы по отдельности, однако потом суммируют свои мандаты). Основных политических сил там две. С первой — североитальянскими сепаратистами из «Лиги Севера» — все было понятно уже давно. «Лига» признает переход Крыма в состав России (мечтая, что в перспективе можно будет отделить и регионы Северной Италии от «воровки-Рима» и «южных нахлебников»: прошедшие в октябре консультативные референдумы в Венето и Ломбардии дали 98 и 95% проголосовавших за при явке, соответственно, 57 и 40%). Кроме того, лидеры партии симпатизируют российскому президенту. «Нам стало бы жить лучше, если бы у нас в Италии был Путин», — говорит лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Что же касается второй партии — «Вперед, Италия» — то ее новый старый руководитель вообще является чуть ли не самым близким другом Путина в Европе. Речь, конечно, идет об эпатажном Сильвио Берлускони, который возродился из политического небытия и снова — в свой-то 81 год — стал самым перспективным итальянским лидером.

Как СуперСильвио это удалось? Эксперты называют две причины. Во-первых, никто не отменял харизму Берлускони, которую он сумел пронести через всю свою политическую карьеру. «Когда он появился на политической арене в 1994 году, то это был эффект Трампа — крупный бизнесмен-олигарх, далекий от политики, решил встать во главе страны. И Италия с тех пор разделилась. Половина страны относилась к Берлускони позитивно (например, малый и средний бизнес, который является важнейшей частью итальянского общества), а половина — тот же образованный класс — люто ненавидели», — говорит Олег Барабанов. Поэтому даже в самые тощие с точки зрения позитива годы у Берлускони сохранялась своя весьма широкая группа симпатизантов.

Однако его харизмы было недостаточно для возрождения. «Любой итальянец хотел бы быть на месте Берлускони в личном плане, но при этом не разделяет его поступков с юридической точки зрения», — говорит Марк Бернардини. За эти проступки против Берлускони на протяжении его карьеры возбуждали более полусотни расследований и уголовных дел, одно из которых — за налоговые нарушения — было доведено до окончательного обвинительного вердикта.

Сегодня этот человек оказался снова востребован итальянским обществом — просто потому, что в Италии возник вакуум лидерства. Ни один традиционный политик не мог противостоять популистам из «5 звезд», играющим на явно протестных настроениях итальянского электората (и они усиливаются, особенно среди молодежи). Сейчас на избирательные участки приходит «поколение Евро» — родившиеся в 1999 году люди, которые, по выражению издания Politico, «не видели с детства ничего, кроме политических и экономических кризисов, а также политиков, не способных их исправить». Они наблюдали лишь стагнирующую экономику и госдолг Италии объемом 130% ВВП. Это второй показатель после Греции, однако в абсолютных цифрах это 2,3 триллиона евро (а не жалкие греческие 320 миллиардов).

И на этом фоне электорат серьезно недоволен работой правительства, возглавляемого левоцентристской Демократической партией. «Маттео Ренци и сменивший его в конце 2016 года Паоло Джентилони проводили евроцентричную политику, поддерживали интересы Евросоюза. Что же касается правого спектра, то политики, которые пришли на место Берлускони (Анджелино Альфано и другие), попросту вступили в коалицию с Ренци и разочаровали свой электорат. Они утратили кредит доверия, и Берлускони вылез на фоне этого провала», — говорит Олег Барабанов.

Ситуацию усугубляет кризис с беженцами, точнее, его публичное восприятие. Математически нынешние власти проблему решают. Под руководством министра внутренних дел Марко Миннити Италия приняла целый ряд антииммигрантских законов. Кроме того, министр провел успешную «Пустынную дипломатию» — то есть договорился с ливийскими «полевыми командирами» о том, чтобы те сами ограничивали поток африканских беженцев, идущий через территорию страны, а также помог восстановить ливийскую береговую охрану. Международные правозащитные организации были в бешенстве (всем понятно, как ливийцы относятся к мигрантам), однако для Апеннин результат налицо — если в 2016 году Италия приняла почти 180 тысяч беженцев, то в 2017 году их число сократилось до 120 тысяч. К сожалению для правящей Демпартии, на подсознательном уровне итальянцы все равно ощущают опасность. Более того, в Италии распространено мнение о том, что Европа (которую так слушаются демократы) бросила ее наедине с кризисом.