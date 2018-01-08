Итальянский дизайнер запустила линию одежды для собак

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Люблю!
18:46 08.01.2018
Люблю! / Животные

Дизайнер Джованна Темеллини запустила в Милане новую линию одежды для собак, которые теперь могут носить элегантные специально сшитые для них костюмы и соответствовать дизайнерским нарядам своих хозяев.

Темеллини начала делать причудливые наряды для собак чуть больше года назад после разговора с дочерью, которая попросила о помощи для своего питомца. «Ты делаешь так много мелочей для собак, — сказала девушка, имея в виду добровольную работу Темеллини по защите животных, — но когда идет дождь, уши моей собаки мокрые».

 

Эти слова вдохновили дизайнера на использование своего 25-летнего опыта работы с такими брендами, как Armani и Bottega Veneta, для того, чтобы разработать линию одежды для собак под названием Temellini Dog A Porter. Уже на следующий день команда Темеллини приступила к работе над созданием куртки с капюшоном для собаки, которая соответствовала бы зимнему пальто дочери дизайнера.

 

В конечном итоге это решение привело к созданию линии одежды для собак и открытию первого магазина одежды для четвероногих питомцев.

 

Дизайнеры Temellini Dog A Porter используют манекен в форме собаки, чтобы подбирать размеры для разных пород, в том числе доберманов, гончих и борзых. Сама 57-летняя Темеллини говорит, что ее линия рождается из любви, пишет ArabNews.

 

Одежда производится из высококачественных тканей, что сказывается и на ее стоимости. Так, футболка из кашемира обойдется в €142, куртка из мериносовой шерсти — в €212, а пальто с небольшими карманами будет стоить €252.

 

По словам Темеллини, один из ее клиентов приобрел целый гардероб для своей собаки, которую взял из приюта. Он уверен, что после всего, что пришлось пережить его питомцу, тот заслужил такую роскошь.

 

В планах Темеллини создать коллекцию, подходящую для всех собак, в том числе с ограниченными возможностями. «Я очень уважительно и внимательно отношусь ко всем требованиям собак, которые должны двигаться, бегать, пачкаться и общаться. Я отказываюсь делать что-то, что ограничивает или высмеивает собаку, потому что они будут знать об этом», — рассказала дизайнер.

 

 

 

 

 

 

 

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