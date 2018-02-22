Иван Драго вернулся!(2)

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Анатолий Тарасов
11:07 22.02.2018
Кино / Актеры

Спустя 30 с лишним лет после выхода «Рокки IV» Дольф Лундгрен вернётся к роли боксёра Ивана Драго в сиквеле «Крида». Однако в недавнем интервью актёр признался, что изначально он не горел желанием принять участие в проекте и изменил своё мнение только после прочтения сценария.

«Предложение поступило мне непосредственно от Сталлоне около года назад. И я не был уверен в этом, поскольку прошло уже больше 30 лет [с момента выхода “Рокки IV”]. Мне хотелось, чтобы Иван Драго остался в прошлом. Но затем оказалось, что сценарий “Крида II” действительно очень хорош. Поэтому скажу вам одно: Иван снова в деле. Русские возвращаются и готовы принять вызов», ‒ заявил Лундгрен.

 

Сильвестр Сталлоне снова воплотил образ Рокки Бальбоа и выступил в качестве сценариста / продюсера сиквела, роль Адониса Крида исполнил Майкл Б. Джордан, а сына Ивана Драго по имени Витор Драго ‒ румынский боксёр Флориан «Big Nasty» Мунтяну. Тесса Томпсон вновь сыграла возлюбленную Крида-младшего, певицу Бьянку.

 

Об остальных участниках каста пока что не сообщается. Постановкой ленты занимается Стивен Кэйпл мл. («Земля обетованная», «Класс»). Режиссёр первой части Райан Куглер на этот раз ограничился должностью продюсера из-за занятости с «Чёрной Пантерой».

 

На экранах кинотеатров спортивная драма окажется 21 ноября.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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dlz77 11:38 22:02:2018

То есть Драго (Лунгрен) сражается против Сталонне (боевика ИГИЛ)?

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да ну нафиг 12:13 22:02:2018

какой ещё Лунгрен? Иван Драго - это баянист, который выступает на российских каналах тв!

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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