Спустя 30 с лишним лет после выхода «Рокки IV» Дольф Лундгрен вернётся к роли боксёра Ивана Драго в сиквеле «Крида». Однако в недавнем интервью актёр признался, что изначально он не горел желанием принять участие в проекте и изменил своё мнение только после прочтения сценария.

«Предложение поступило мне непосредственно от Сталлоне около года назад. И я не был уверен в этом, поскольку прошло уже больше 30 лет [с момента выхода “Рокки IV”]. Мне хотелось, чтобы Иван Драго остался в прошлом. Но затем оказалось, что сценарий “Крида II” действительно очень хорош. Поэтому скажу вам одно: Иван снова в деле. Русские возвращаются и готовы принять вызов», ‒ заявил Лундгрен.

Сильвестр Сталлоне снова воплотил образ Рокки Бальбоа и выступил в качестве сценариста / продюсера сиквела, роль Адониса Крида исполнил Майкл Б. Джордан, а сына Ивана Драго по имени Витор Драго ‒ румынский боксёр Флориан «Big Nasty» Мунтяну. Тесса Томпсон вновь сыграла возлюбленную Крида-младшего, певицу Бьянку.

Об остальных участниках каста пока что не сообщается. Постановкой ленты занимается Стивен Кэйпл мл. («Земля обетованная», «Класс»). Режиссёр первой части Райан Куглер на этот раз ограничился должностью продюсера из-за занятости с «Чёрной Пантерой».

На экранах кинотеатров спортивная драма окажется 21 ноября.