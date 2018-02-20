Из банка после сообщения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») о планируемых санкциях против ABLV Bank вывели около 600 миллионов евро, подтвердил совладелец банка Эрнест Бернис.
Глава правления ABLV Bank также заявил, что банк оценил предложение европейского Центробанка о временном ограничении платежей. Это даст кредитному учреждению время, чтобы «привести в порядок необходимые дела».
«Конечно, это может повлечь затруднения, но нам необходимо время, чтобы стабилизировать свою деятельность», — признал Бернис.
По словам Берниса, показатели ликвидности и достаточности капитала ABLV Bank намного выше установленных регулирующим учреждением. Банку осложнен доступ к собственным средствам, что оказывает дополнительное давление на ликвидность.
До решения ЕЦБ банк без задержек выполнял все платежи, кроме платежей в долларах США.
Чтобы добиться отмены установленных ограничений, 20 февраля представители ABLV Bank представят руководству ЕЦБ и Комиссии рынка финансов и капитала новый план стабилизации ситуации, сказал Бернис.
В конце третьего квартала прошлого года ABLV Bank занимал второе в Латвии место по привлечению вкладов. На тот момент сумма привлеченных вкладов составляла 2,68 млрд. евро.
По данным на 16 февраля 2018 года, капитал ABLV Bank составляет 369, 115 млн. евро.
Привет от Вовы!« ответить
Привет из дурдома тебе свои передают.« ответить
это повлечет потерю доверия и прекращения сотрудничества при первой возможности.« ответить
ваши проблемы-это только ваши проблемы.это ваш бизнес.вам доверили и разместили средства,вы не оправдали доверия
Ка-ра-ул!!!! Для простого обывателя это значит, что после сонации/ликвидации/разделе банка свои деньги народ не увидит, а получит лишь (после жировки судебных приставов) государственную страховку на часть вклада. Ну это через пару лет. Бежать советую клиентам в припрыжку и требовать срочно выдать им деньги. Потом не выйдет! Вы вообще Евроньюз, ББС и прочии каналы смотрите? Латвию уже помоями облили. Римшевица репутация растоптана и после отсидки пойдёт на биржу труда записываться на программу «столатовиков», а банк АБ стал «нерукопожатным» в глазах цывилизованой буржуазии современного мира. Вы вообще обвинения американцев слышали к этим двум небритым браткам в костюмах с фото? Саботаж всей мировой безопасности! Поддержка ядерной программы тирана-диктатора угражающего всему человечеству атомными бомбами! А отмывка это детские шалости по сравнению с помощью в вооружении злейшего врага США, ЕС, Японии, Ю.Кореи и всего западного сообщества. Тут не о счем говорить, даже Латвию уничтожит ядерным взрывом в этой волне. А эти два еврейчика надменно улыбаются в объектив, плевать им на всех, главное карманы набить успели. Думаю они сейчас далеко и рассказывают сказки, а после банкротства начнут «переводить стрелки» на государство, американцев, Римшевича и всех остальных.« ответить