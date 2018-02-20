Совладельцы ABLV Bank Олег Филь и Эрнест Бернис много лет возглавляют список самых богатых людей в Латвии

В течение последних дней объем привлеченных вкладов AO ABLV Bank сократилcя на несколько сот миллионов евро. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам заместитель главы кредитного учреждения Вадим Рейнфельдс.

Из банка после сообщения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») о планируемых санкциях против ABLV Bank вывели около 600 миллионов евро, подтвердил совладелец банка Эрнест Бернис.

Глава правления ABLV Bank также заявил, что банк оценил предложение европейского Центробанка о временном ограничении платежей. Это даст кредитному учреждению время, чтобы «привести в порядок необходимые дела».

«Конечно, это может повлечь затруднения, но нам необходимо время, чтобы стабилизировать свою деятельность», — признал Бернис.

По словам Берниса, показатели ликвидности и достаточности капитала ABLV Bank намного выше установленных регулирующим учреждением. Банку осложнен доступ к собственным средствам, что оказывает дополнительное давление на ликвидность.

До решения ЕЦБ банк без задержек выполнял все платежи, кроме платежей в долларах США.

Чтобы добиться отмены установленных ограничений, 20 февраля представители ABLV Bank представят руководству ЕЦБ и Комиссии рынка финансов и капитала новый план стабилизации ситуации, сказал Бернис.

В конце третьего квартала прошлого года ABLV Bank занимал второе в Латвии место по привлечению вкладов. На тот момент сумма привлеченных вкладов составляла 2,68 млрд. евро.

По данным на 16 февраля 2018 года, капитал ABLV Bank составляет 369, 115 млн. евро.