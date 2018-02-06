Из лагеря боксера Бриедиса произошла утечка, Усик знал, куда бить(2)

Лента новостей
Американец превратил свой дом в приют для 300 кошек Депутатское слово Балоде Пара 80-летних пенсионеров из Салдуса живет в чудовищных условиях, не жалуясь на жизнь Эхо “Айнажи”: Сейм поручил проверить все латвийские психбольницы с детьми Кучинскис едет в Минск Абсурд: теряющей сознание от боли пациентке сказали ехать в Ригу своими силами 7 слов, которые говорят мудрые женщины Поздравления! У Майриса Бриедиса родился пятый сын! В ожидании новых санкций
Eще в разделе
Россия отправляет на Олимпиаду одну из крупнейших команд Атлетов на допинге терпели и допускали до Олимпиады Россия победила в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу КХЛ: Малкин признан лучшим игроком недели Шесть российских сборных отказались от участия в открытии Олимпиады-2018
Тимур Пушкарев
14:51 06.02.2018
Спорт / Бокс

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью RT назвал причину поражения неделю назад Майриса Бриедиса от Александра Усика.

«Этот бой подарил возможность восхититься действиями украинца. Он проиграл начало поединка, после чего взвинтил темп, а Бриедис перестал успевать за ним. Кроме того, имела место утечка информации из лагеря латвийского спортсмена.

 

В поединке с Марко Хуком Бриедис получил травму ребра, после которой полностью не восстановился. Усик, который нечасто наносит удары по корпусу, в течение одного раунда около десяти раз пробил в одно и то же место. Обе команды хотят победить и делают все возможное для этого.

 

Кроме того, ключевым фактором победы Александра стала его дружба с Василием Ломаченко (еще один известный украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе – ред.). Именно он перед четвёртым раундом посовещался с тренером Усика Руссом Анбером и определил, что Александр должен делать дальше. Советы товарища помогли ему переломить ход встречи», — отметил Хрюнов.

 

Сам бой недельной давности в Риге Владимир Хрюнов сравнил с легендарной трилогией между Артуро Гатти и Микки Уордом в полусреднем весе, случившейся 15 лет назад. «Оба боксера не останавливались на протяжении всей схватки. Уверен, зрители с удовольствием посмотрели бы второй поединок между Усиком и Бриедисом», — заключил российский промоутер.

 

Sputnik Latvija / Фото LETA
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
... 15:21 06:02:2018

da konchaite fignju pisatj. nu proigral, s chestjju i dostoinstvom. zachem teperj opravdyvatjsja, nu siljnee Usik chem Maris, nu i chto???

« ответить
Profile_default
что уж ещё? 15:30 06:02:2018

После драки кулаками не машут. Проиграл достойно - и хорошо, есть чем гордиться. Хреновы тролли доведут дело до реванша, где Усик убъёт Бриедиса. Журналистам нужна сенсация, они пойдут на всё, ради наживы.

« ответить

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV