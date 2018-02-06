Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью RT назвал причину поражения неделю назад Майриса Бриедиса от Александра Усика.

«Этот бой подарил возможность восхититься действиями украинца. Он проиграл начало поединка, после чего взвинтил темп, а Бриедис перестал успевать за ним. Кроме того, имела место утечка информации из лагеря латвийского спортсмена.

В поединке с Марко Хуком Бриедис получил травму ребра, после которой полностью не восстановился. Усик, который нечасто наносит удары по корпусу, в течение одного раунда около десяти раз пробил в одно и то же место. Обе команды хотят победить и делают все возможное для этого.

Кроме того, ключевым фактором победы Александра стала его дружба с Василием Ломаченко (еще один известный украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе – ред.). Именно он перед четвёртым раундом посовещался с тренером Усика Руссом Анбером и определил, что Александр должен делать дальше. Советы товарища помогли ему переломить ход встречи», — отметил Хрюнов.

Сам бой недельной давности в Риге Владимир Хрюнов сравнил с легендарной трилогией между Артуро Гатти и Микки Уордом в полусреднем весе, случившейся 15 лет назад. «Оба боксера не останавливались на протяжении всей схватки. Уверен, зрители с удовольствием посмотрели бы второй поединок между Усиком и Бриедисом», — заключил российский промоутер.