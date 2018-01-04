Из Латвии депортируют очередного представителя российских СМИ (видео)(5)

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Тимур Пушкарев
14:29 04.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Сегодня, 4 января, в Риге задержана журналист канала Россия-24 Ольга Курлаева, жена выдворенного вчера из Латвии продюсера телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева.

Согласно полученной информации, Курлаевой предъявлены те же обвинения, что и ее мужу. Ей дали сутки на выезд из страны.

 

Как сообщает Россия-24, по словам Курлаевой, к ней «пришли утром в отель» те же сотрудники пограничной службы, которые приходили за ее мужем Анатолием Курлаевым.

 

«Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали — такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности», — сообщила журналистка. 

 

 

Как сообщал BaltNews.lv, согласно решению МВД от 2015 года, в заключении Полиции безопасности Латвии указано, что действия Анатолия Курлаева вызывают угрозу безопасности Латвии.

 

По словам журналиста, к нему применен запрет на въезд в Латвию, действующий с апреля 2015 года.

 

«Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также, там было сказано что-то об угрозах государству», — заявил Курлаев.

 

Он не исключает, что запрет связан с его работой — в 2015 году он выпустил фильм «НАТО у ворот», о жизни в Латвии и в целом об отношениях с Россией.

 

На ТВЦ выразили недоумение в связи с тем, что случилось.

 

Анатолий Курлаев находился в Риге с частной поездкой.

 

В настоящее время в «черном списке» Латвии находятся несколько сотен иностранцев. Среди россиян — певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев.

baltnews.lv / Фото РИА Новости
Комментарии (5)
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Янис ибн Ахмед 14:38 04:01:2018

Судя по тому, что накануне LTV отозвало своих журналистов из Москвы, эта провокация готовилась заранее. Похоже, будет обострение под чутким руководством пиндосов.

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kabanov 19:57 04:01:2018

von vatnaja suchka.......

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Latviešu patriots 14:51 04:01:2018

Drošības Policija dara savu darbu. Apsveicu.

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Kaupēns 15:02 04:01:2018

Šādi notikumi var gadīties arī ar tiem , kas dosies uz vēlēšanām 17 martā.

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да уж 15:51 04:01:2018

лабушня недобитая,вы идиоты,жаль что вас не добили ,по плану гитлера,оставить пару десятков на прачечную,целуйте зад русским,что вы есть Мусор во главе,с ваней

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