Согласно полученной информации, Курлаевой предъявлены те же обвинения, что и ее мужу. Ей дали сутки на выезд из страны.
Как сообщает Россия-24, по словам Курлаевой, к ней «пришли утром в отель» те же сотрудники пограничной службы, которые приходили за ее мужем Анатолием Курлаевым.
«Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали — такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности», — сообщила журналистка.
Как сообщал BaltNews.lv, согласно решению МВД от 2015 года, в заключении Полиции безопасности Латвии указано, что действия Анатолия Курлаева вызывают угрозу безопасности Латвии.
По словам журналиста, к нему применен запрет на въезд в Латвию, действующий с апреля 2015 года.
«Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также, там было сказано что-то об угрозах государству», — заявил Курлаев.
Он не исключает, что запрет связан с его работой — в 2015 году он выпустил фильм «НАТО у ворот», о жизни в Латвии и в целом об отношениях с Россией.
На ТВЦ выразили недоумение в связи с тем, что случилось.
Анатолий Курлаев находился в Риге с частной поездкой.
В настоящее время в «черном списке» Латвии находятся несколько сотен иностранцев. Среди россиян — певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев.
Судя по тому, что накануне LTV отозвало своих журналистов из Москвы, эта провокация готовилась заранее. Похоже, будет обострение под чутким руководством пиндосов.« ответить
von vatnaja suchka.......« ответить
Drošības Policija dara savu darbu. Apsveicu.« ответить
Šādi notikumi var gadīties arī ar tiem , kas dosies uz vēlēšanām 17 martā.« ответить
лабушня недобитая,вы идиоты,жаль что вас не добили ,по плану гитлера,оставить пару десятков на прачечную,целуйте зад русским,что вы есть Мусор во главе,с ваней« ответить