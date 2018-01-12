На вопросы читателей отвечают эксперты газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Из меня сделали «стрелочника»!

«Добрый день! В конце года руководство фирмы, где я работаю, преподнесло мне «замечательный» подарок. Меня обвинили в том, что по моей вине был сорван выгодный контракт и клиент ушел к конкурентам, объявили, что я не получу доплаты, которую традиционно платят сотрудникам по итогам года, и пригрозили, что если я попробую хотя бы пикнуть, вообще уволят.

Я считаю, что моей вины в случившемся нет, но начальство ничего не желает слушать, нашли «стрелочника» в моем лице и срывают на нем досаду за потерянный контракт. Коллеги советуют перетерпеть и работать дальше, но мне очень обидно, ведь со мной поступают очень несправедливо. Есть ли у меня шанс защитить свои права и свою профессиональную честь — пусть даже с риском потерять работу на этой фирме?

С. Крылова».

Отвечает юрист Алевтина Григоренко:

— Из обращения можно сделать вывод, что работнику предъявлены устные претензии по якобы невыполненным (или выполненным некачественно) трудовым обязанностям. А это означает, что юридически оспорить данную претензию нет оснований. Единственное — если работник считает, что его необоснованно лишили доплаты/премии к заработной плате, то он сам может инициировать рассмотрение данного вопроса, подав соответствующее заявление руководству предприятия, где он работает, с требованием выплатить ему положенную премию или доплату (если, конечно же, на то были основания). После юридически обоснованного отказа от работодателя работник может подать жалобу в Трудовую инспекцию или инициировать судебную тяжбу по взысканию положенного вознаграждения.

Однако перед всеми этими манипуляциями (подачей заявления, обращением в трудовую инспекцию/суд) работнику стоит хорошенько взвесить все за и против, а также прикинуть соотношение сил — своих и работодателя, а также просчитать, есть ли у него возможность ЮРИДИЧЕСКИ отстоять свою правоту.

Что я имею в виду? Согласно трудовому законодательству, трудовые правоотношения регулируются рядом законодательных актов — в первую очередь Законом о труде, а также трудовым договором и правилами трудового распорядка, существующими на предприятии. Если был заключен коллективный договор, то и его нормами тоже.

Возможно, условия премирования и доплат работников на предприятии регламентируются трудовым договором в общем порядке, уточняются и дополняются в коллективном договоре (если таковой имеется на предприятии) и регулируются правилами трудового распорядка.

Как правило, каждый работник согласно Закону о труде при подписании трудового договора подписывает еще ряд документов, которые регламентируют порядок и условия труда. А значит, он оповещен и о своих правах, и о своих обязанностях на предприятии. Поскольку сферы деятельности и самих предприятий, и конкретных работников на этих предприятиях могут очень отличаться, то условия и работы, и премирования на предприятиях могут быть разными; таким образом, каждый конфликт, касающийся взаимоотношений работника и работодателя, надо рассматривать в индивидуальном порядке — единого рецепта урегулирования данного вопроса не существует.

Что касается риска оказаться «за бортом», то и тут решение должен принять работник самолично. С одной стороны, пополнить армию безработных — не самый приятный итог конфликта на рабочем месте. Но с другой стороны, сегодня ситуация на рынке труда в Латвии такова, что хорошему работнику найти приличное место не так уж и сложно. И если на фирме созданы психологически неприемлемые условия, да еще не выплачиваются положенные премии или доплаты (подчеркиваю — ЮРИДИЧЕСКИ положенные), то, возможно, и стоит попытаться отстоять свои права, добившись выплаты необоснованно отмененного вознаграждения, а затем вообще сменить работу.

«Предъявите документик!»

«Доброго всем дня! Слышал по радио, что теперь, чтобы купить лекарство по электронному рецепту, нужно предъявлять документ — паспорт или ID–карту. Зачем такие сложности? И что делать, если я покупаю не для себя, а, скажем, для соседа, который сидит дома и не может дойти до аптеки, — но рецепт выписан на его имя? В общем, хотели как лучше, но запутали все еще больше…

В. Гамаров».

Вопрос читателя мы переадресовали в Национальную службу здоровья, представитель которой Эвия Шталберга предложила ознакомиться с информацией на сайте e–veseliba. Что мы и сделали (к слову, обнаружив, что варианты на латышском и русском несколько различаются). Итак:

С 1 января 2018 года все рецепты на компенсируемые лекарства выписываются только в электронном виде. Рецепты на компенсируемые лекарства, выписанные на бумаге, можно будет использовать до окончания срока их действия — в электронный формат их переведет фармацевт в аптеке. Как отоварить э–рецепт?

Чтобы получить лекарство в аптеке по э–рецепту для себя, покупателю надо будет предъявить документ, удостоверяющий личность — паспорт или ID–карту. Последовательность приобретения лекарства выглядит так:

1) Врач в системе e–veselIba выписывает пациенту э–рецепт.

2) Пациент отправляется в аптеку, где предъявляет паспорт или удостоверение личности (ID).

3) Фармацевт выдает лекарства и регистрирует получателя лекарств.

Если приобретаете компенсируемые государством лекарства по э–рецепту для другого человека, тому, кто приобретает лекарство, нужно:

•назвать идентификационный номер э–рецепта (он виден в системе э–рецепта врачу, пациенту и делегированным лицам); можно сделать распечатку из портала e–veselIba, годится даже снимок на телефоне.

•назвать имя и фамилию пациента, которому выписан э–рецепт. Если идентификационный номер и имя совпадут, фармацевт выдаст лекарства;

•предъявить удостоверение личности: документы покупателя необходимы, чтобы фармацевт мог отметить в системе э–здоровья вас как получателя лекарств.

Важный момент: если вас кто–то попросил приобрести для него лекарство по э–рецепту, вам не нужно в аптеке ни называть персональный код этого человека, ни предъявлять его документы — ТОЛЬКО СВОИ!

Если вам нужно приобрести лекарство по э–рецепту для вашего несовершеннолетнего ребенка (в том числе если вы опекун ребенка), то в аптеке нужно:

•назвать имя и фамилию ребенка;

•предъявить свой документ, удостоверяющий личность.

Если у вас возникают какие–либо вопросы или неясности, связанные с использованием э–рецептов, Национальная служба здоровья предлагает воспользоваться помощью Службы поддержки пользователей е–vesel?ba (по рабочим дням с 8.00 до 20.00):

Телефоны

•Для жителей — тел. 67 803 300

•Для медиков и фармацевтов — тел. 67 803 301

Эл. почта

•atbalsts@eveseliba.gov.lv

Случаи, когда рецепты по–прежнему выписываются на бумажных бланках:

Если выписка рецептов в электронном виде невозможна по техническим причинам.

Если рецепт выписывается на индивидуально компенсируемые лекарства.

На медицинское оборудование.

Если рецепт выписывается на компенсируемые лекарства из списка М.

Если приобретение лекарств пациенту компенсирует страховое общество.

Если рецепт выписывается лицу, не зарегистрированному в Регистре жителей.

Если пациент намерен приобрести лекарство, выписанное в Латвии, в одной из стран ЕС или в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне или Швеции.

Если врач, не работающий в лечебном учреждении, выписывает рецепт для личного использования (не более 50 рецептов в год).

Где можно найти свой э–рецепт?

Чтобы найти информацию о своем э–рецепте, пациенту нужно зарегистрироваться на портале е–veselIba. Затем зайти в раздел Receptes, (где он найдет название медикамента, дозу, дату выписки и срок действия рецепта).

Преимущества э–рецепта

Лекарства, которые выписаны электронно (или на обычном бланке рецепта, но внесенные в систему е–veselIba), можно выкупать по частям, так как в системе сохраняется информация об оставшемся количестве лекарств. Более того — это можно сделать в разных аптеках; таким образом, человек не «привязан» к одной аптеке, как это было раньше.

•Надежность: исключены ошибки — например, из–за неразборчивого почерка врача, а также потеря рецепта.

•Более качественное лечение. В системе е–veselIba и пациенту, и лечащим его врачам будут доступны все выписанные ему э–рецепты (в том числе и те, которые будут использованы и отданы фармацевту).

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.