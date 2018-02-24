Он сообщил, что вкладчики начали забирать деньги после заявлений президента Банка Латвии Илмара Римшевича о том, что «Norvik banka» вводил в заблуждение регулятора и у него могут отобрать лицензию.
Сумма вкладов в банке составляет 750 млн евро, поэтому он сумел выдержать удар, кроме того, вывод денег замедлился, сказал Гусельников.
В интервью «Bloomberg» он также обвинил Римшевича в очернительстве «Norvik banka» в отместку за то, что Гусельников обвинил президента Банка Латвии в требовании взяток.
Римшевич нарушил закон, распространив клеветническую информацию о «Norvik banka», и его цель состояла в том, чтобы вкладчики начали изымать из банка свои деньги, заявил Гусельников.
Как сообщалось, на пресс-конференции 19 февраля Римшевич заявил, что деятельность Гусельникова, который обратился в Международный центр по рассмотрению инвестиционных споров с требованием взыскать с Латвии 200 млн евро, является хорошо спланированной аферой.
«Люди, которые имеют опыт таких судебных разбирательств, говорят, что это хорошо спланированная афера уже с 2013 года», — сказал Римшевич.
По его словам, Гусельников не является настоящим владельцем «Norvik banka», так как деньги на приобретение банка одолжил.
«Это печальная история. Человек с одолженными деньгами приобретает в Латвии банк, обманывает надзорный орган [Комиссию рынка капитала и финансов], начинает бизнес, обещая инвестировать в Латвии 100 миллионов, развивать новые платежные продукты, одним словом, начать жизнь с нуля с прекрасными и хорошими намерениями. В то же время в 2014 году оформляет сделки, чтобы скрыть истинных владельцев денег», — сказал Римшевич.
Он также отметил, что «Norvik banka» приписывает Банку Латвии вещи, которые не входят в его компетенцию, а именно, Банк Латвии не следит за деятельностью коммерческих банков и не может влиять на работу КРФК, потому что это независимый орган.
«И, самое главное, чтобы сделать всю эту историю о регуляторе и необоснованных требованиях более цветистой и зрелищной, прибегает к клевете и заявляет, что, как ему показалось, у него что-то вымогают», — сказал Римшевич.
Как сообщалось, Гусельников ранее заявил, что Римшевич годами вымогал взятки у «Norvik banka», а связанные с ним лица требовали у банка отмывать деньги российского происхождения.
Es jau sen rakstu, ka Guseļņikovs ir blēdis un krāpnieks! Tādam jāsēž aiz restēm!« ответить
Reizniecei , Aseradenam, Kucinskim, Dombrovskim, Vejonim - jasez!!! 100% atbalstu!!!« ответить
Гусельников может подать в международный арбитражный« ответить
суд
на предмет ЗАВЕДОМО ложной КЛЕВЕТЫ в отношении НОРВИК_БАНКА
и
потребовать МАТЕРИАЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ за МОРАЛЬНЫЙ
И
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ БАНКА НОРВИК....
ПОСМОТРИМ,ЧТО СКАЖУТ РЕШАЛЫ из США ПО ПОВОДУ ЦБ ЛАТВИИ.
АЙЗСКРАУКЛЕС БАНКА ЛВ
И
ВАДИТАЙСА ЦБ ЛВ...
ЛАТЫШИ ХОРОШО ПОПАЛИ НА БАБКИ....
ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ
И
ЛАТЫШАМИ ЗА ТЕХНИЧЕСКУЮ НЕФТЬ - 55 МИЛЛИОНОВ ЕВРО,
НАХОДЯЩУЮСЯ В ТРУБЕ НОВОПОЛОЦК - ВЕНСТПИЛС,
ДЛЯ ЛАТЫШЕЙ ЭТО УЖЕ ДАВНО ПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ...ЭТА НАЦИСТСКАЯ БАНДА
ОПЯТЬ БУДЕТ ПЛАТИТЬ... НО УЖЕ БЕЛОРУССАМ...50 МИЛЛИОНОВ ЕВРО...