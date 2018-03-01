Депутата Ингмарса Лидаку неудержимо тянет к животным, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Пока сотни политически активных латвийцев мечтают этой осенью попасть в сейм, многолетний член парламента Ингмарс Лидака надеется побыстрее здание парламента покинуть. Он мечтает сменить его на зоопарк.

К родным пенатам

Еще в конце прошлого года Ингмарс Лидака подал документы на участие в конкурсе на вакантное место члена правления ООО «Рижский национальный зоологический сад». Эта должность освободилась после того, как на пенсию ушел многолетний директор зоопарка.

Заметим, что для господина Лидаки зоопарк словно второй дом. Здесь он начал свой трудовой путь после школы и службы в армии в 1989 году. В общей сложности И. Лидака проработал в зоопарке на разных должностях 17 лет. Широкую узнаваемость будущий политик получил на должности пресс–секретаря зоопарка. Эта публичность фактически и помогла ему сперва избраться в Рижскую думу, а затем и в сейм. И. Лидака бессменный депутат парламента вот уже 11 лет. Вероятно, политик решил, что уже хватит полировать сеймовскую скамейку и пора вернуться к родным пенатам. Судя по всему, конкурсная комиссия тоже так решила, и господин Лидака был признан победителем конкурса, в котором участвовали аж 14 претендентов.

Если вердикт конкурсной комиссии утвердит Рижская дума, то, вероятно, уже в ближайшие месяцы И. Лидака откажется от депутатского мандата в пользу зоопарка, где политику прочат место не просто члена правления, а председателя правления. В этом случае, как уже подтвердил И. Лидака, он не будет баллотироваться от родного Союза зеленых и крестьян на октябрьских выборах в сейм.

Вот такая ротация

В сеймовских кулуарах по поводу грядущего кадрового поворота в жизни коллеги Лидаки ходит множество шуток. Самая популярная из них: Ингмарс, отдав предпочтению зоопарку, фактически даже не менял профиль деятельности — из одного зверинца перешел в другой. Своего рода должностная ротация. К тому же с некоторых пор зоопарк приобрел статус политического заведения, ведь именно там, как гласит новейшая история, влиятельные политики в свое время под покровом темноты договаривались о выдвижении в президенты страны Валдиса Затлерса. Именно в зоопарке свою вселатвийскую известность получил силач Раймондс Бергманис — он поднимал гигантских черепах. А потом был избран в парламент. Сейчас специалист по подъему черепах руководит Министерством обороны.

Кстати, место И. Лидаки в сейме, скорее всего, займет архитектор по образованию Инесе Айзтраута, которая в начале 2000–х была мэром Юрмалы. Правда, следующими по списку от Союза зеленых и крестьян следуют Дидзис Земмерс и Агрис Лунгевичс, но они избраны мэрами Лимбажи и Мадоны соответственно. И вряд ли они ради того, чтобы полгода поработать в сейме, согласятся потерять пост мэра.

Отказники

Вообще И. Лидака может стать 9–м по счету депутатом, который в нынешнем парламенте добровольно отказался от мандата. Этот процесс отказа от депутатства запустил молодой теперь уже экс–политик Янис Юнкурс («Единство»), который при загадочных обстоятельствах сразу же после выборов сложил мандат в пользу своего на тот момент партийного босса — Солвиты Аболтини. По иронии судьбы и госпожа Аболтиня не доработала до окончания полномочий 12–го сейма — отдав предпочтение службе в МИД. С. Аболтиня отказалась от мандата в конце прошлого года.

Довольно быстро после выборов не захотел более быть депутатом и другой представитель «Единства» — экс–министр образования и экономики Вячеслав Домбровский. Он депутатству предпочел исследовательскую деятельность.

В бизнес из сейма ушла и молодой депутат Марьяна Иванова–Евсеева, которая, впрочем, летом прошлого года вернулась в политику, став депутатом Даугавпилсской думы от «Согласия». Также в политику вернулась и Регина Лочмеле–Лунева, которая оставила сейм в 2015–м, а в июне прошлого года была избрана в Рижскую думу.

Два депутата — Андрис Вилкс из TB–Visu Latvijai! и Гунтис Белевичс (Союз зеленых и крестьян) — были вынуждены уйти из сейма после громких скандалов с их участием.

И вот недавно оставила парламент Илзе Винькеле, которая решила, что для нее на данном этапе важнее учеба в Вашингтоне.

Не исключено, что примеру И. Лидаки до конца полномочий нынешнего сейма последуют и другие политики, если почувствуют, что избрание в следующий парламент им не светит и надо загодя готовить запасной аэродром.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.