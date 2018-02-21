Из Швейцарии — с пользой и победами

Рижские динамовцы достойно представили КХЛ на проверочном турнире в Швейцарии — Davos Hockey Summit, в трех мачтах одержав две победы, причем во всех играх неизменно набирая очки.

После стартовой победы над одной из сильнейших команд Восточной конференции — «Металлургом» (Магнитогорск) — 3:0 последовали поражение в серии буллитов от чешского «Тршинеца» — 1:2, а также еще одна победа с сухим счетом над местным «Давосом» — 2:0.

Турнир на самом деле оказался очень полезен для динамовцев, у которых еще не закончился сезон. Сейчас, в связи с Олимпийскими играми в Южной Корее, в регулярном чемпионате наступил почти что месячный перерыв, и чтобы не терять тонус и игровую практику, и было принято решение выступить в Швейцарии.

Понятно, что состав команды не мог быть оптимальным — часть игроков травмирована, другая играла за сборную Латвии на очередном этапе турнира Euro Ice Hockey Challengeв Дании, а защитник Карл Столлери и вовсе выступает за Кленовые листья на Играх–2018 в Пхенчхане. Впрочем, и спарринг–партнеры предстали не в сильнейших составах. Особенно это касалось «Металлурга». Но все равно такие игры пошли рижанам впрок.

В первой игре с Магниткой дублем отметился Микс Индрашис, еще один гол на счету Брендона Макмиллана. В следующей единственную шайбу забросил Дэнни Кристо. А что касается матча со швейцарским «Давосом», то в составе гостей по разу отличились Эмилс Гегерис и Гунар Скворцов, а литовский вратарь Мантас Армалис сыграл «на ноль».

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гирт Анкипанс так прокомментировал выступление своей команды в Швейцарии.

— Неделя, которую мы провели в Швейцарии, несомненно, пошла команде на пользу. Что касается последнего матча с «Давосом», то у нас получилось начало встречи. В принципе, контролировали игру от начала и до конца. Были моменты победить и с более убедительным счетом, но не получилось забросить еще одну или две шайбы. Хочу отметить нашу игру в обороне — в трех матчах мы пропустили всего одну шайбу. Это результат того, что мы усердно работали над игрой в защите. Сбор прошел плодотворно. Работали усердно и до турнира, и во время него, и на льду, и по теории. Главное — сыграли против хороших соперников и, что немаловажно, в этих спаррингах смогли проверить нашу молодежь. Скажу сразу: она себя проявила отлично.

Одним из дебютантов «Динамо» на этом турнире оказался нападающий ХК «Рига» Рейнис Лейниекс: «В первом периоде с «Давосом» я не играл, зато в следующих двух тренеры выпускали меня на лед. Сыграли уверенно: сразу получили преимущество, и дальше было уже легче. Мне, конечно же, было приятно находиться рядом с такими опытными партнерами. Уровень высокий, ребята всячески помогали мне советами. Так что для меня это бесценный опыт. Завершили турнир здесь на позитивной ноте, еще одной победой, и это самое важное».

Стоит напомнить, что в чемпионате КХЛ у рижских динамовцев остаются всего два матча. Уже через неделю рижане играют с минскими одноклубниками на выезде (27 февраля), а 1 марта ставят точку в этом сезоне домашним поединком на льду «Арены Рига» с финским «Йокеритом». Впрочем, с последнего места в Западной конференции команде Гирта Анкипанса уже не уйти. Остается бороться за то, чтобы не стать аутсайдером в сводной таблице первенства КХЛ, так как шансы опередить слабейшие команды Востока «Ладу» и «Югру» еще не испарились.

Владимир ИВАНОВ.

На фото: Наставник рижского «Динамо» Гирт Анкипанс неделей в Швейцарии остался доволен.