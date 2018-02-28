LETA

ABLV Bank приостановил все договоры дочернего предприятия группы Pillar с подрядчиками проекта строительства квартала New Hanza, сообщил во вторник журналистам совладелец и председатель совета ABLV Bank Олег Филь. Приостановлен также план строительства Музея современного искусства в Риге.

«Самоликвидация банка перечеркивает надежды построить новый деловой и жилой квартал New Hanza. Все это замораживается, строительные работы пока прекращены, как и сотрудничество с подрядчиками. В рамках заключенных договоров банк со всеми ними рассчитается», — сказал он.

Дальнейшую судьбу проекта New Hanza решат ликвидаторы банка, добавил Филь.

Приостановлен также план строительства Музея современного искусства.

Совладелец и председатель правления ABLV Bank Эрнест Бернис добавил, что ликвидация банка будет означать продажу всех его активов.

Из-за ликвидации ABLV Bank остановлены инвестиции в размере 186,7 млн евро в проекты развития группы Pillar. Под угрозой также планируемые вложения AmberStone Group в размере 74 млн евро в строительство завода в Крустпилсском крае, гостиницы в Лиепае, гостиницы в Риге, расширение латвийского флота на два или три судна, расширение клиники Orto. Неясна судьба и инвестиций New Hanza Capital в проекты общей площадью 68 тыс. кв. м, в том числе развитие территории бывшего завода ВЭФ, складского и офисного комплекса на ул. Маскавас.

Как сообщалось, для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.

ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.