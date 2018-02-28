«Самоликвидация банка перечеркивает надежды построить новый деловой и жилой квартал New Hanza. Все это замораживается, строительные работы пока прекращены, как и сотрудничество с подрядчиками. В рамках заключенных договоров банк со всеми ними рассчитается», — сказал он.
Дальнейшую судьбу проекта New Hanza решат ликвидаторы банка, добавил Филь.
Приостановлен также план строительства Музея современного искусства.
Совладелец и председатель правления ABLV Bank Эрнест Бернис добавил, что ликвидация банка будет означать продажу всех его активов.
Из-за ликвидации ABLV Bank остановлены инвестиции в размере 186,7 млн евро в проекты развития группы Pillar. Под угрозой также планируемые вложения AmberStone Group в размере 74 млн евро в строительство завода в Крустпилсском крае, гостиницы в Лиепае, гостиницы в Риге, расширение латвийского флота на два или три судна, расширение клиники Orto. Неясна судьба и инвестиций New Hanza Capital в проекты общей площадью 68 тыс. кв. м, в том числе развитие территории бывшего завода ВЭФ, складского и офисного комплекса на ул. Маскавас.
Как сообщалось, для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.
ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.
Это всё мелочи,главное,что не пострадает музей оккупации и "Великая библиотека",а остальное Нам не нужно.« ответить
А где эти глисты из табуна,почему не защищают страну?« ответить
Надо срочно этот банк продавать за 1€ на мировом рынке!« ответить
Ликвидация банка не повлияет на экономику Латвии !!!« ответить
Gan atradīsies citas godīgas bankas, kas finansēs projektus! Svēta vieta tukša nepaliks!« ответить
varbut nosauc kadu no vinjam. tam godigajam bankam tacu vards ir.« ответить
))))
Piemēram Luminor banka!« ответить
kaut vienu bankomatu vari paradit tai savai "bankai" vai vismaz bankas karti?« ответить
ups! nav tadu. bet cik skaisti skan "BANKA". taa jau jebkursh sevi var par banku nosaukt.
Idiot, Luminor, ir DnB un Nordea apvienotā banka! Filiāles un bankomāti pa visu Latviju!« ответить