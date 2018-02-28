Из-за краха ABLV заморожен ряд крупных проектов. Строители уже «воют»(15)

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LETA
Герман Бергер
21:36 27.02.2018
Наша Латвия / Социум

ABLV Bank приостановил все договоры дочернего предприятия группы Pillar с подрядчиками проекта строительства квартала New Hanza, сообщил во вторник журналистам совладелец и председатель совета ABLV Bank Олег Филь. Приостановлен также план строительства Музея современного искусства в Риге.

«Самоликвидация банка перечеркивает надежды построить новый деловой и жилой квартал New Hanza. Все это замораживается, строительные работы пока прекращены, как и сотрудничество с подрядчиками. В рамках заключенных договоров банк со всеми ними рассчитается», — сказал он.

 

Дальнейшую судьбу проекта New Hanza решат ликвидаторы банка, добавил Филь.

 

Приостановлен также план строительства Музея современного искусства.

 

Совладелец и председатель правления ABLV Bank Эрнест Бернис добавил, что ликвидация банка будет означать продажу всех его активов.

 

Из-за ликвидации ABLV Bank остановлены инвестиции в размере 186,7 млн евро в проекты развития группы Pillar. Под угрозой также планируемые вложения AmberStone Group в размере 74 млн евро в строительство завода в Крустпилсском крае, гостиницы в Лиепае, гостиницы в Риге, расширение латвийского флота на два или три судна, расширение клиники Orto. Неясна судьба и инвестиций New Hanza Capital в проекты общей площадью 68 тыс. кв. м, в том числе развитие территории бывшего завода ВЭФ, складского и офисного комплекса на ул. Маскавас.

 

Как сообщалось, для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.

 

ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

LETA / Фото
Комментарии (15)
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Саксофоб 21:52 27:02:2018

Это всё мелочи,главное,что не пострадает музей оккупации и "Великая библиотека",а остальное Нам не нужно.

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Мфв 21:56 27:02:2018

А где эти глисты из табуна,почему не защищают страну?

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вот ломбарды наварятся напоследок, пока народ за границу не свалит 22:02 27:02:2018

Надо срочно этот банк продавать за 1€ на мировом рынке!

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Рунгайнис 22:06 27:02:2018

Ликвидация банка не повлияет на экономику Латвии !!!

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Latviešu patriots 22:18 27:02:2018

Gan atradīsies citas godīgas bankas, kas finansēs projektus! Svēta vieta tukša nepaliks!

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) 22:24 27:02:2018

varbut nosauc kadu no vinjam. tam godigajam bankam tacu vards ir.
))))

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Latviešu patriots 22:29 27:02:2018

Piemēram Luminor banka!

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janka 23:33 27:02:2018

kaut vienu bankomatu vari paradit tai savai "bankai" vai vismaz bankas karti?
ups! nav tadu. bet cik skaisti skan "BANKA". taa jau jebkursh sevi var par banku nosaukt.

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Latviešu patriots 23:47 27:02:2018

Idiot, Luminor, ir DnB un Nordea apvienotā banka! Filiāles un bankomāti pa visu Latviju!

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (7)