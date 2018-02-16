Страны Балтии призывают увеличить взносы в бюджет ЕС(6)

Лента новостей
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников США тихо развязывают мировую войну Чем запомнилась неделя? Меркель убеждена — труба Путина безопасна Первые псы Америки Латвиец отличился на Олимпиаде в Корее Сухой закон: как правильно сушить волосы NASA уберёт с МКС «робота-убийцу» Строптивый депутат: власти Латвии уничтожают латгальский
Eще в разделе
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников США тихо развязывают мировую войну Ветеран Донбасса: катастрофа в Сирии, убито уже 334 русских «Вагнеровцев» списали в утилизацию? Объявление возмутило общественность: сколько еще будут ущемлять русских?
Виталий Вавилкин
15:50 16.02.2018
В мире / Евросоюз

Балтийские государства в четверг призвали страны Евросоюза (ЕС) увеличить взносы в общий бюджет после 2020 года, чтобы казна Сообщества не слишком уменьшилась после выхода Великобритании.

«Мы готовы дискутировать о том, как даже после Брекзита сохранить уровень нынешней многолетней финансовой программы, увеличив вклады в бюджет ЕС и, возможно, найдя новые собственные ресурсы», — говорится в письме президента Литвы и премьеров Латвии и Эстонии.

 

Это письмо президент Даля Грибаускайте передала в четверг находящемуся в Вильнюсе с визитом председателю Европейского совета Дональду Туску.

 

Она сказала журналистам, что взносы в общий бюджет будут острым политическим вопросом, но Литва готова увеличить свою долю, чтобы инфраструктурные и оборонные проекты финансировались должным образом. По словам Грибаускайте, из-за ухода Великобритании бюджет ЕС потеряет примерно 13 млрд. евро.

 

«Видя дополнительную потребность в плане сотрудничества в оборонной сфере и в плане большого количества смычек между европейскими странами: электроэнергетических, транспортных и энергетических, — мы на самом деле понимаем, что, применяя определенную формулу, мы хотели бы добровольно поучаствовать в бюджете Европы», — сказала Грибаускайте.

 

«Но, понимая, что некоторым странам может быть сложно, мы ни в коем случае не оказываем давления, чтобы (взнос — ред.) был обязательно таким или еще больше, говорить об этом еще преждевременно», — добавила она.

 

В письме также содержится просьба выделить средства на синхронизацию электросетей стран Балтии с Западной Европой и привести в соответствие выплаты фермерам.

 

Дональд Туск не комментировал предложение стран Балтии, но сказал, что ожидает трудных переговоров.

 

«Я только что получил письмо, мне нужно больше времени, чтобы проанализировать его содержание, но вы, как всегда, можете положиться на меня», — сказал Туск литовским журналистам.

 

«В контексте Брекзита переговоры о будущем бюджете ЕС станут особенно серьезным вызовом. Не только потому, что выход Соединенного Королевства оставит дыру в финансировании, но и потому, что референдум Соединенного Королевства только подтвердил необходимость укреплять усилия, преодолевая важнейшие вызовы — я имею в виду миграцию, оборону и свободное передвижение, особенно мобильность молодежи. Все эти приоритеты потребуют дополнительных средств», — сказал Туск.

 

 

LETA / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
саксофоб 15:56 16:02:2018

Т.е. мы Вам 5 евро со скрипом,а Вы Нам обратно милиён-заоабатывать,а не воровать с..ки пропиндосовские так за 27 лет и не научились.

« ответить
Profile_default
ин-на 15:57 16:02:2018

вонючие попрошайки только на подаяние жить и умеют

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:04 16:02:2018

гааанцы а вам пиииздец!

« ответить
Profile_default
Сергей 16:20 16:02:2018

Это жесть , нищеброды что то хотят оплатить. Трудности перевода я думаю , что наоборот просят больше

« ответить
Profile_default
ин-на 17:13 16:02:2018

выродки желают, чтобы другие сбросились в размере уплывающих вместе с Британией 10 лярдов. у выродков же вся экономика построена на подаяниях

« ответить
Profile_default
красиво 17:29 16:02:2018

сначала Латвия их доила - теперь начнется наоборот.
Раз мин.оброны уже говорит о превышении взносов сверх 2% значит доить можно.
Ни одна страна в ЕС о этом даже не помышляет- а он считает что ему не хватает.

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV