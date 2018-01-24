Избиения, алкоголизм, кражи: что происходит в пансионате под Резекне?!(4)

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Виталий Вавилкин
15:50 23.01.2018
Наша Латвия / Социум

В одном из домов социальной опеки под Резекне происходят крайне неприятные вещи – сотрудники пансионата довольно небрежно относятся к постояльцам, полностью закрывая глаза на нарушения порядка и страдания отдельных пенсионеров, передает Bez Tabu.

74-летний Петерис живет в Стружанском пансионате уже четыре года. За это время мужчина стал свидетелем множества нарушений, включая краж со стороны персонала.

 

Петерис смеется, что окружение уже прозвало его местным Шерлоком Холмсом из-за привычки снимать нарушения на камеру своего старого телефона.

 

Исполняющая обязанности руководителя пансионата Ольга Пилка все слова пенсионера о кражах в учреждении отрицает.

 

“У нас тут везде камеры, записи с которых мы периодически просматриваем. Никаких нарушений мы не констатируем. Это лишь его слова. Не слышала, чтобы кто-то из сотрудников ему угрожал”, — заявила она.

 

При этом, во время своего визита в пансионат, журналисты успели поговорить с работниками и постояльцами учреждения, которые не особо скрывают, что Петериса практически ненавидят. Особенно достается пенсионеру от любителей горячительных напитков. Впрочем, удивительного в этом мало, ведь со своей камерой мужчина часто снимает постояльцев в не самых приглядных обстоятельствах – шатающихся или даже спящих на полах. Люди выпивают, начинают шуметь, говорить матом, нарушая местный покой.

 

Кроме того, рассказывает Петерис, отдельные алкоголики откровенно угрожают постояльцам, требуя, чтобы те за свои деньги покупали им выпивку.

 

“Есть тут у нас такой Альбертиньш. Слышал, как ему прямым тестом сказали, мол, водки нам принеси, сучоныш. Альбертиньш и принес, отдал бутылку, упал, руки сложил, прося, чтобы его не били”, — рассказывает Петерис, делясь соответствующими видеозаписями, на которых мужчина рассказывает, что такие требования и избиения за неповиновение происходят время от времени.

 

Руководство пансионата не отрицает, что, несмотря на запреты, алкоголь в учреждении является проблемой, но в битве с пьянством победить невозможно.

 

По мнению же Петериса, решить хотя бы часть конфликтных ситуаций все же можно – хотя бы установив еще несколько телевизоров, поскольку именно из-за них почти каждый вечер происходят скандалы. Русскоязычные пенсионеры не хотят смотреть передачи на латышском языке, требуя от Петериса переключить на что-то другое. Иногда дело доходит и до драк.

 

И.О. руководителя, в свою очередь, считает, что такие конфликты решать трудно, однако работы ведутся. К примеру, уже сейчас у сотрудников пансионата есть идея направить Петриса к психологу.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Александр Шерстобитов 16:08 23:01:2018

латгале, латыши развлекаются, работы нет, денег нет

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Александр Шерстобитов 16:18 23:01:2018

_Александр Шерстобитов 16:08 23:01:2018_

НАХ пошёл, фуфло ёб.отое!

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Александр Шерстобитов 16:16 23:01:2018

Русский персонал, вот и ненавидят Петериса. Нельзя держать две разные цивилизации в одном пансионате. Сталинские ястребы - оккупанты пьяные и культурный латыш.

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А, 17:51 23:01:2018

Там вообще Латгалия... И дополнительный телевизор, похоже, нужен для Петериса лично.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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