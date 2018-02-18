DJ Smash выложил в Сеть два ролика, на которых снято происходящее у клуба после его избиения. «Через несколько минут после драки сильно нервный Телепнев пытается решать с полицией. Он явно переживает, и готовит свою лживую версию. Был бы мужиком – сознался», – заявил диджей.
Он утверждает, что на видео запечатлены депутат Александр Телепнев и его товарищ Сергей Ванкевич. «На следующем видео появляются и еще другие вопросы к этой паре....», – анонсировал ролик DJ Smash. На записи видно, как мужчины о чем-то разговаривают и в какой-то момент оказываются очень близко друг к другу. Некоторые комментаторы уверяют, что разглядели, как мужчины целуются.
Примечательно, что ранее запись, указывающую на близкую связь Александра Телепнева и Сергея Ванкевича грозился выложить рэпер Тимати. «В моем распоряжении есть видео, где Александр Телепнев и его подельник Сергей Ванкевич – целуются, обнимая друг друга на улице !!!», – написал он на своей странице в Instagram.
Этот ролик, по мнению исполнителя, дает ему все основания называть обидчика DJ Smash гомосексуалистом. Напомним, в пермском клубе «Дом Культуры» был жестоко избит Андрей Ширман. Он рассказал, что на него напал депутат Александр Телепнев из-за отказа сделать совместное фото. Тот, однако, отрицает свою причастность к произошедшему.
Россия! Скрепы! Духовнось! Ха-ха-ха!« ответить
Депутат из Единой России, пидорок. Вата покраснела от стыда, как будто побывала в труханах у Яровой.« ответить
А что за оживление? Ну, побили пидора. Только руками их нельзя трогать. Можно канделябрами).« ответить
Или его национальность напрягает? )
А другой, если содомит, получит уголовное дело за избиение себе подобного. Это, конечно, не горящая сера с небес, но по-любому не айс.« ответить
Всё нормально, успокойтесь. Займитесь рынькой. ..)