Избитый до неузнаваемости DJ Smash показал гей-видео(4)

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Виталий Вавилкин
16:15 18.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Российский артист Андрей Ширман, известный на всю страну под своим сценическим псевдонимом DJ Smash, серьезно пострадал после драки в ночном клубе в Перми. На своей странице в Instgram он поделился компроматом на обидчика.

DJ Smash выложил в Сеть два ролика, на которых снято происходящее у клуба после его избиения. «Через несколько минут после драки сильно нервный Телепнев пытается решать с полицией. Он явно переживает, и готовит свою лживую версию. Был бы мужиком – сознался», – заявил диджей.

 

Он утверждает, что на видео запечатлены депутат Александр Телепнев и его товарищ Сергей Ванкевич. «На следующем видео появляются и еще другие вопросы к этой паре....», – анонсировал ролик DJ Smash. На записи видно, как мужчины о чем-то разговаривают и в какой-то момент оказываются очень близко друг к другу. Некоторые комментаторы уверяют, что разглядели, как мужчины целуются.

Примечательно, что ранее запись, указывающую на близкую связь Александра Телепнева и Сергея Ванкевича грозился выложить рэпер Тимати. «В моем распоряжении есть видео, где Александр Телепнев и его подельник Сергей Ванкевич – целуются, обнимая друг друга на улице !!!», – написал он на своей странице в Instagram.

 

Этот ролик, по мнению исполнителя, дает ему все основания называть обидчика DJ Smash гомосексуалистом. Напомним, в пермском клубе «Дом Культуры» был жестоко избит Андрей Ширман. Он рассказал, что на него напал депутат Александр Телепнев из-за отказа сделать совместное фото. Тот, однако, отрицает свою причастность к произошедшему.

 

 

dni.ru / Фото
Комментарии (4)
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Марис 16:25 18:02:2018

Россия! Скрепы! Духовнось! Ха-ха-ха!

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П у т и н 16:26 18:02:2018

Депутат из Единой России, пидорок. Вата покраснела от стыда, как будто побывала в труханах у Яровой.

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Апис 16:48 18:02:2018

А что за оживление? Ну, побили пидора. Только руками их нельзя трогать. Можно канделябрами).
Или его национальность напрягает? )

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Апис 17:01 18:02:2018

А другой, если содомит, получит уголовное дело за избиение себе подобного. Это, конечно, не горящая сера с небес, но по-любому не айс.
Всё нормально, успокойтесь. Займитесь рынькой. ..)

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)