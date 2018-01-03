Сложно сказать, что радует нас больше в праздники: заслуженный отдых от рабочей круговерти или перспектива вкусно поесть. Новый год — это щедро накрытые столы с селедочкой и салатом оливье, холодильники, под завязку набитые съестным, умопомрачительные запахи жареной курицы и подкопченной колбаски.

«У каждого из нас на фоне приема пищи вырабатываются так называемые гормоны счастья — биологически активные вещества, которые действуют на рецепторы в головном мозге и тем самым сигнализируют о том, что мы получаем удовольствие. Этот механизм заложен с рождения, на уровне безусловных рефлексов», — рассказывает Екатерина Бурляева, кандидат медицинских наук, терапевт-диетолог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ «Питание и биотехнологии».

Это буквально животное желание получить удовольствие заставляет некоторых людей есть много. Другая причина переедания закладывается в детстве. Обычный здоровый человек с рождения ест ровно столько, сколько нужно, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Со временем домашнее воспитание вносит свои коррективы. «Какой ты худенький. Ну съешь еще бутербродик!» — практически каждый ребенок слышит подобные уговоры. Особенно стараются бабушки, находящиеся под властью общераспространенного стереотипа, что ребенок должен много есть. Малыша постоянно заставляют переедать, поощряют это, искусственно вызывая положительные эмоции: «Все съел? Какой ты молодец!» Таким образом, человек с детства усваивает эту формулу. Взрослея, он продолжает ее воспроизводить, потому что помнит, за что его хвалили.

«Привыкшие постоянно переедать люди уже не могут ограничиться нормальной порцией. Им будет казаться, что они еще голодны, несмотря на то, что желудок полон. У них возникает желание после еды перекусить чем-нибудь сладким, копченым или соленым. Такие продукты быстро раздражают рецепторы, которые посылают в мозг сигнал о насыщении», — объясняет Екатерина Бурляева.

Большие промежутки времени между приемами пищи тоже провоцируют переедание. Когда человек не ест более четырех часов подряд, то к следующей трапезе успевает изрядно проголодаться, в результате чего быстро съедает много, но сигнала о насыщении не получает — он просто не успевает прийти в мозг, особенно если еда включала мясо и злаки, на расщепление которых требуется время. В таком случае, чтобы быстро получить энергию и испытать чувство насыщения, некоторые берут десерт.

«Это самая распространенная ошибка», — говорит Бурляева.

Избыточное питание опасно даже для здорового человека. Когда желудок изрядно набит, увеличивается внутрибрюшное давление, купол диафрагмы поднимается и давит на легкие. Становится тяжело дышать, не хочется двигаться. У страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями такой процесс может поддавливать сердце, нарушать его ритм. Переход из пищевода в желудок, увеличенный из-за присутствия в нем большого объема пищи, может не до конца сомкнуться, и тогда содержимое желудка будет попадать в пищевод, вызывая боли и изжогу.

Подобное состояние может вызвать любой продукт, даже самый безобидный. Но о некоторых следует знать особенно. Врачи категорически не рекомендуют злоупотреблять орехами, ореховой пастой и семечками, поскольку они могут вызвать кишечную непроходимость. Не стоит налегать и на цитрусовые, которые способны спровоцировать аллергическую реакцию даже у здоровых людей. Кроме того, сок цитрусовых сильно раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, заставляет усиленно работать поджелудочную железу.

«В принципе, можно есть все, даже чипсы, главное — знать меру. Что я точно не рекомендовала бы, так это ставить на праздничный стол только высококалорийные продукты. Кроме мяса, колбас и тому подобного, нужно обязательно подавать овощи, несладкие напитки. Не советую сочетать сыр с алкоголем, хотя это очень распространено. Человек получит избыток калорий и к тому же проснется утром с отекшим лицом. Ведь алкоголь и соленый сыр задерживают жидкость в организме», — комментирует эксперт.