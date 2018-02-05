Одним из спонсоров президентской кампании Ксении Собчак оказался президент российского издательского дома ACMG Александр Федотов. По его словам, о помощи Собчак попросила его еще в августе.

Федотов отказался назвать конкретную сумму. Ранее сама Собчак в интервью РБК говорила, что планирует собрать в свой избирательный фонд «порядка 300 млн руб.», но у ее кампании больше одного спонсора.

«Я знаю Ксению уже много лет, она возглавляет одно из ключевых изданий нашего медиахолдинга (Собчак — главный редактор L'Officiel Russia. — примечание)», — рассказал бизнесмен. По его словам, Собчак сообщила ему о своем намерении баллотироваться в президенты и попросила финансовой поддержки еще в августе.

Медиаменеджер отметил, что решил подтвердить спонсорство кампании Собчак уже после того, как ее штаб смог собрать необходимые 100 тыс. подписей. «Я дал свое согласие и сейчас, когда Ксения и штаб смогли собрать больше 100 тыс. подписей в ее поддержку и ЦИК проверяет подписи, я могу открыто сказать, что да, я — Александр Федотов, являюсь одним из спонсоров ее избирательной кампании», — добавил он.

Бизнесмен назвал Собчак «смелой и дерзкой», по его мнению, «в стране есть место для политиков нового типа». «Ну, а уж о свободе слова и свободе СМИ, которые отражены в ее программе, даже и говорить излишне — поддерживаю целиком и полностью», — заключил Федотов.

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