Изгнание ведьмы-Юрчика из Рижского “Динамо” взбесило поклонников клуба(6)

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Виталий Вавилкин
22:37 05.01.2018
Спорт

Вчера вечером в интернете появилась тревожная информация для фанатов Рижского “Динамо”. Хорошо известный поклонник клуба, известный многим как “ведьма Юрчик” сообщил, что с 2018 года освобожден от обязанностей.

 

 

На публикацию Юрия мгновенно отреагировали болельщики, выражая свое возмущение решению руководства клуба избавиться от человека в образе, который был едва ли не символом клуба на протяжении последних 10 лет.

 

Реагируя на столь острую позицию фанатов клуба, портал Kasjauns.lv связался с председателем правления Рижского “Динамо” Юрисом Савицкисом, который ответил весьма лаконично: “Будут новые идеи. Вам самим-то нравится образ ведьмы?

 

Впрочем, добавил он, причин “уволить” Юрчика накопилось много.

 

“Образа ведьм боятся дети. К тому же, мы решили, что к 100-летию Латвии нужно найти что-то более подходящее, благородное и позитивное”, — сказал он.

 

Стоит отметить, что еще несколько раз, говоря о разработанном Юрием Петерсоном образ ведьмы, Савицкис лишь выражал свой восторг, утверждая, что Юрчик на арене отдает больше энергии, чем игроки.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
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кн 23:00 05:01:2018

“Образа ведьм боятся дети. К тому же, мы решили, что к 100-летию Латвии нужно найти что-то более подходящее, благородное и позитивное”, — сказал он.
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Пид.а.раса к 100летию легко найдёте

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Imanta5 23:53 05:01:2018

Не, ну пусть будет Юрчик, только с какой-нибудь другой мордашкой. Ведьмак -это в самом деле не очень приятно... А так -пусть маску сменит и за дело! Динамо, вперёд!!!

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Факир 06:14 06:01:2018

Зрительно образ ведьмы очень соответствует демографии Латвии, где население старо и бедно, а потому радражено и даже зло. А трезубец - и вовсе бандеровский символ. Или нептуновский? Тогда где было изобилие латвийской рыбы? Опять негативные мысли...

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Самое благородное и позитивное 23:55 05:01:2018

это Lat. patriots - 50 летний ЛАТЫШ-ПЕДЕРАСТ,поддерживающий всякую XyЙHЮ придуманную в Латышии!!!

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Факир 06:09 06:01:2018

Этому ую платили? Странно. Хотя, с точки зрения антропологии, образ вполне вполне национален. Как-то перекликается лицом с Кирштейнсом... Что-то в нём от Дубры и Шадурика...

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Совицкис кстати бывший агент КГБ ЛССР присосавшийся к газопроводу 10:01 06:01:2018

Забавно, что после наезда его сослуживца по КГБ Годманиса, Савицкий устроил его бывшую секретаршу-любовницу ставшую женой в дочернюю компанию Латвияс Газе и дело о мошенничестве замяли. Короче после восстановления СССР будут стоять эти персонажи рядом около расстрельной ямы. Щупальцы КГБ ЛССР продолжают душить уже «независимую» Латвию называя себя буржуазией и отрёкшись от своих прежних присяг. Предатели одним словом, разбойники и мошенники. Какой образ у подконтрольной им хокейной команды должен быть? Ведьма похожая на самого Савицкиса который после последнего запоя вернулся к публике с усиками альфонса-кунилингиста или всётаки мальчик-Спридитис в лаптях и с узелком на палке сваливающий от местной нищеты в сторону туманного Альбиона :) Скорее всего Спридытис или Барон Мюнхаузен рассказывающий народу сказки и врущий по любому поводу, как олицетворение местной политики и их кукловодов. А с Юрчиком всё ясно, проснулся Савицкий после корпоративного перепоя трясущийся и подойдя к зеркалу с таблеткой Валидола под языком понял наконец, что это он Юрчик и это он Ведьма. На него и было это породие взятое на довольствие щедрым жестом разомлевшего от спиртного барина. Решил видимо в Новом Году закодироваться и отказаться от своего образа. Ничего, опохмелится и поймёт, что других идей и образов предложить не сможет. А профессия Шут стара как мир, Скоморохи появились намного раньше бродячих клоунов. В советское время думаю этого «юрчика» увезли бы в психбольницу прямо с трибуны с самого первого «выступления». Если что, могу ему на вахте место вахтёра предложить за 65€ в сутки на карточку с питанием за счёт фирмы, интернетом и оплаченым здоровым сном 4 часа предусмотренных законом. Пусть похмельных работяг утром на проходной пугает и посетителям своей вилкой указывает направление в сторну искомых кабинетов :)

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