Вчера вечером в интернете появилась тревожная информация для фанатов Рижского “Динамо”. Хорошо известный поклонник клуба, известный многим как “ведьма Юрчик” сообщил, что с 2018 года освобожден от обязанностей.

На публикацию Юрия мгновенно отреагировали болельщики, выражая свое возмущение решению руководства клуба избавиться от человека в образе, который был едва ли не символом клуба на протяжении последних 10 лет.

Реагируя на столь острую позицию фанатов клуба, портал Kasjauns.lv связался с председателем правления Рижского “Динамо” Юрисом Савицкисом, который ответил весьма лаконично: “Будут новые идеи. Вам самим-то нравится образ ведьмы?”

Впрочем, добавил он, причин “уволить” Юрчика накопилось много.

“Образа ведьм боятся дети. К тому же, мы решили, что к 100-летию Латвии нужно найти что-то более подходящее, благородное и позитивное”, — сказал он.

Стоит отметить, что еще несколько раз, говоря о разработанном Юрием Петерсоном образ ведьмы, Савицкис лишь выражал свой восторг, утверждая, что Юрчик на арене отдает больше энергии, чем игроки.