На публикацию Юрия мгновенно отреагировали болельщики, выражая свое возмущение решению руководства клуба избавиться от человека в образе, который был едва ли не символом клуба на протяжении последних 10 лет.
Реагируя на столь острую позицию фанатов клуба, портал Kasjauns.lv связался с председателем правления Рижского “Динамо” Юрисом Савицкисом, который ответил весьма лаконично: “Будут новые идеи. Вам самим-то нравится образ ведьмы?”
Впрочем, добавил он, причин “уволить” Юрчика накопилось много.
“Образа ведьм боятся дети. К тому же, мы решили, что к 100-летию Латвии нужно найти что-то более подходящее, благородное и позитивное”, — сказал он.
Стоит отметить, что еще несколько раз, говоря о разработанном Юрием Петерсоном образ ведьмы, Савицкис лишь выражал свой восторг, утверждая, что Юрчик на арене отдает больше энергии, чем игроки.
“Образа ведьм боятся дети. К тому же, мы решили, что к 100-летию Латвии нужно найти что-то более подходящее, благородное и позитивное”, — сказал он.« ответить
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Пид.а.раса к 100летию легко найдёте
Не, ну пусть будет Юрчик, только с какой-нибудь другой мордашкой. Ведьмак -это в самом деле не очень приятно... А так -пусть маску сменит и за дело! Динамо, вперёд!!!« ответить
Зрительно образ ведьмы очень соответствует демографии Латвии, где население старо и бедно, а потому радражено и даже зло. А трезубец - и вовсе бандеровский символ. Или нептуновский? Тогда где было изобилие латвийской рыбы? Опять негативные мысли...« ответить
это Lat. patriots - 50 летний ЛАТЫШ-ПЕДЕРАСТ,поддерживающий всякую XyЙHЮ придуманную в Латышии!!!« ответить
Этому ую платили? Странно. Хотя, с точки зрения антропологии, образ вполне вполне национален. Как-то перекликается лицом с Кирштейнсом... Что-то в нём от Дубры и Шадурика...« ответить
Забавно, что после наезда его сослуживца по КГБ Годманиса, Савицкий устроил его бывшую секретаршу-любовницу ставшую женой в дочернюю компанию Латвияс Газе и дело о мошенничестве замяли. Короче после восстановления СССР будут стоять эти персонажи рядом около расстрельной ямы. Щупальцы КГБ ЛССР продолжают душить уже «независимую» Латвию называя себя буржуазией и отрёкшись от своих прежних присяг. Предатели одним словом, разбойники и мошенники. Какой образ у подконтрольной им хокейной команды должен быть? Ведьма похожая на самого Савицкиса который после последнего запоя вернулся к публике с усиками альфонса-кунилингиста или всётаки мальчик-Спридитис в лаптях и с узелком на палке сваливающий от местной нищеты в сторону туманного Альбиона :) Скорее всего Спридытис или Барон Мюнхаузен рассказывающий народу сказки и врущий по любому поводу, как олицетворение местной политики и их кукловодов. А с Юрчиком всё ясно, проснулся Савицкий после корпоративного перепоя трясущийся и подойдя к зеркалу с таблеткой Валидола под языком понял наконец, что это он Юрчик и это он Ведьма. На него и было это породие взятое на довольствие щедрым жестом разомлевшего от спиртного барина. Решил видимо в Новом Году закодироваться и отказаться от своего образа. Ничего, опохмелится и поймёт, что других идей и образов предложить не сможет. А профессия Шут стара как мир, Скоморохи появились намного раньше бродячих клоунов. В советское время думаю этого «юрчика» увезли бы в психбольницу прямо с трибуны с самого первого «выступления». Если что, могу ему на вахте место вахтёра предложить за 65€ в сутки на карточку с питанием за счёт фирмы, интернетом и оплаченым здоровым сном 4 часа предусмотренных законом. Пусть похмельных работяг утром на проходной пугает и посетителям своей вилкой указывает направление в сторну искомых кабинетов :)« ответить