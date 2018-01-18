Изменения в Facebook грозят катаклизмом для многих отраслей

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 2,9 миллиарда долларов после заявления о намерении изменить новостную ленту соцсети. Изменения в формировании ленты в социальной сети обещают быть кардинальными...

Отмечается, что акции компании упали в пятницу на 3,9 процента. Таким образом, состояние предпринимателя уменьшилось с 77,3 миллиарда долларов до 74,4 миллиарда.

«Фейсбук» объявил о радикальной смене приоритетов в ленте выдачи. Новость уже вызвала панику, но пока только в узких кругах экспертов. Для многих участников и даже для некоторых отраслей перемены окажутся катастрофическими, пишет TexTerra.

«Я меняю задачу для продуктовиков, – подтвердил Марк Цукерберг на своей странице. – Вместо выдачи релевантного контента, мы будем помогать вам строить более содержательное общение».

По словам Цукерберга, активное развитие соцсети в последние два года привело к тому, что публичный контент, то есть контент компаний, брендов и СМИ, стал преобладать над личным контентом людей. В то время как главная цель «Фейсбука» – связывать друзей и семьи. С наступившей недели соцсеть пойдет против сложившегося порядка и заставит личные сообщения преобладать над общественными.

Что конкретно меняется?

Технические детали остаются пока на внутренней кухне соцсети, но из сообщений «Фейсбука», СМИ и экспертов вырисовывается следующая идеология перемен.

1. Приоритет личного над общественным. Алгоритм будут отдавать приоритет не популярным сообщениям вообще, а личным сообщениям друзей, вызвавшим оживленные комментарии. Вот как описывает это начальник френдленты «Фейсбука» Адам Моссери: «Поскольку место в ленте ограничено, рост числа сообщений от друзей и родственников, а также сообщений, которые приводят к общению, будет означать сокращение публичного контента, включая видео и другой контент СМИ и компаний».

2. Приоритет комментирования над лайками и просмотрами. Раньше приоритеты формировались на основе лайков, перепостов, количества времени, потраченного на пост (видео). Теперь главным фактором, повышающим выдачу, станет «содержательное общение». В оценке содержательности общения особо подчеркивается роль комментариев. То есть меняется сам подход к вирусности и релевантности.

3. Приоритет качества над количеством. Если раньше в приоритете было количество времени, проведенного пользователем в «Фейсбуке», то теперь приоритетом объявлено качество этого времяпровождения. «В 2018 году мы будем добиваться, чтобы время, проводимое всеми нами в «Фейсбуке», оказалось хорошо проведенным временем», – пишет Марк Цукерберг.

Почему он это делает?

Для понимания причин надо обратить внимание не столько на нововведения, столько на то, что именно отменяется. Отменяется преобладающее использование «Фейсбука» организациями, а не людьми.

1. Профессионалы захватили «Фейсбук». «Фейсбук» создавался для людей, но оказался захвачен структурами. Система распространения информации оказалась настолько хорошей, что в нее пришли все, кто заинтересован в распространении своего контента самостоятельно, минуя СМИ – включая сами СМИ.

Все эти интересанты распространяли свою информацию на профессиональной основе – используя специально обученных людей, технологии, бюджеты. Они научились добывать органический, нагонный, платный трафик. Сам «Фейсбук» частично боролся с ними, частично помогал им. Боролся в основном с бесплатным использованием своих механизмов интересантами. В этой борьбе еще больше окреп их профессионализм.

2. Мораль хищника и добычи. В конце концов, профессиональные пользователи «Фейсбука» подавили пользователей-любителей. Рядовые пользователи соцсети оказались не ее субъектами, а ее объектами – добычей, на которую ведется охота. Общение с друзьями по интересам превратилось в использование интересов структурами.

3. Выборы и фейк ньюс. И уже это привело к главной проблеме 2017 года, более заметной для общественности и более болезненной для самого «Фейсбука». Злонамеренные интересанты оказались способны использовать механизмы «Фейсбука», чтобы вредить американскому обществу. По крайней мере, так ситуация выглядит после обвинений «Фейсбука» в невольном пособничестве правым силам и русским троллям во время президентских выборов 2016-го.

Уязвимость системы для заинтересованного внешнего воздействия привела к порче циркулирующего в системе контента, к эпидемии фейк ньюс. Теперь все считают, что «Фейсбук» способствовал поляризации общества, распространению ненависти. Это, конечно, совсем не то, что Марк хотел бы слышать о своем детище.

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