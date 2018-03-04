Измените цвет спальни, чтобы изменить свою жизнь

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Люблю!
20:30 03.03.2018
Люблю! / Дом и быт

Хотите узнать, как цвет вашей спальни влияет на качество вашего сна, секса и на то настроение, с которым вы просыпаетесь по утрам? Вам сюда.

Дизайнеры интерьера, если они профессионально подходят к своему делу, всегда изучают серьезные публикации психологов о воздействии пространства и цвета на человека. Вам необязательно учиться несколько лет, чтобы запомнить несколько простых правил.

 

И речь не идет только о королевских апартаментах. Даже спальня в малогабаритной квартире может радовать вас, если в ней сделан ремонт со вкусом. Вот как влияют цвета интерьера на нас.

 

Голубой, синий и цвета морской волны

Согласно результатам экспериментов это лучшие цвета для того, чтобы спать спокойно всю ночь, и просыпаться счастливыми и отдохнувшими. Мозг реагирует на эти оттенки понижением активности и вас не будут мучать кошмары или недосып.

 

Желтый

Вторым по степени пользы для сна идет желтый цвет и оттенки песочного. Эти цвета мягко способствуют выработке эндорфинов. И ваши сны будут красочными и радостными.

 

Зеленый

Цвет равновесия. По шкале эффективности для сна это третий цвет. Люди, спавшие в зеленых спальнях, просыпались со спокойным, уравновешенным состоянием души.

 

Серебристо-серый и металлик

Неожиданный эффект этого достаточно спокойного цвета в том, что люди из таких спален отмечают, что они более настроены на зарядку по утрам, чем остальные опрошенные.

 

Оранжевый

Хорошо подходит для дневной дремоты, если вы любите полежать после обеда. Близок к желтому в темноте, поэтому оказывает схожий с желтым эффект удовольствия перед сном.

 

Фиолетовый и пурпурный

Стоп, просто не надо! Несмотря на кажущееся спокойствие цвета, этот самый возбуждающий для мозга. Люди в фиолетовых спальнях полноценно спят всего 5-6 часов, против 8 часов обладателей спален голубых оттенков.

 

Темно-коричневый

Такой цвет хорошо выглядит только на рекламных фотографиях. На самом деле он способен вызывать депрессивные состояния и ночные кошмары у обитателей таких комнат.

 

Серый и 50 более темных оттенков серого

Согласно наблюдениям, люди в таких унылых цветах стараются избегать сна. Они смотрят кино, пока не упадут от усталости или серфятся по Интернету, но не спят. Расслабиться и получить удовольствие в таких тонах не получилось ни у кого.

 

Светло-коричневый и карамельный

Неожиданно самые сексуальные цвета. Пары, живущие в таких спальнях, занимаются сексом примерно в три раза чаще, чем среднестатистические супруги.

 

Красный

Вопреки легендам и мифам — красный самый несексуальный цвет. Пары, рискнувшие сделать ремонт а-ля «красный будуар» занимались сексом реже остальных.

 

Белый или кремовый

Если вы знаете за собой склонность перерабатывать – избегайте этих цветов. Белый и кремовый оттенки настраивают мозг на рабочий лад. Оно вам надо, ворочаться всю ночь и обдумывать незавершенные дела?

 

Золото

Этот цвет, согласно статистике, показывает только две вещи: у вас много денег и совершенно нет вкуса. Никаких других соотношений с качеством сна или секса исследование золотых спален дать не смогло. Их, собственно говоря, не так уж и много. К счастью.

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
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