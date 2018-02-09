Измерь давление — и живи спокойно…

В феврале в более чем 200 аптеках это можно будет сделать бесплатно, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Такую возможность жителям Латвии предлагает Общество пациентов ParSirdi.lv в сотрудничестве с Латвийским обществом кардиологов, Латвийским обществом гипертензии и атеросклероза, а также с ведущими аптечными сетями — Apotheka, Aptieka 1, BENU aptieka, Euroaptieka и Mēness aptieka по всей Латвии. В рамках акции можно будет не только бесплатно измерить давление в более чем 200 аптеках по всей Латвии, но и получить рекомендации фармацевтов по поводу профилактики и лечения болезней, вызывающих проблемы с давлением, а также приобрести информативные материалы. И тоже бесплатно.

По словам руководителя Общества пациентов ParSirdi.lv Инесе Маурини, высокое давление сегодня является одним из наиболее распространенных в мире факторов риска заболеваний сердечно–сосудистой системы. А также причин смерти: ежегодно в мире умирают 9,4 миллиона человек с высоким давлением. Поэтому очень важно своевременно обнаружить эту проблему, вовремя начать лечиться, а впоследствии постоянно держать ее на контроле, чтобы снизить риск инфаркта или инсульта. Что касается Латвии, то повышенное кровяное давление наблюдается почти у половины населения: у 52,8% мужчин и 41,8% женщин.

Поэтому организаторы видят свою задачу не только в привлечении внимания людей к своему здоровью, но и в том, чтобы расширить знания жителей о том, какой риск для здоровья создает повышенное давление, какие возможности лечения существуют и как важно держать свое давление под постоянным контролем.

В свою очередь, президент Латвийского общества гипертензии и атеросклероза Карлис Трушинскис подчеркивает, что повышенное кровяное давление — беда отнюдь не только пожилых людей, с ней сталкиваются и люди сравнительно молодые. Усугубляют проблему лишний вес, курение, нездоровое питание и нездоровый образ жизни в целом: длительное сидение (в машине, за экраном компьютера, у телевизора и т. д.), частые стрессы, спешка и перегрузка, ненормированное рабочее время…

— Поэтому целевая аудитория нашей акции — люди не только пенсионного, но и работоспособного возраста, — говорит д–р К. Трушинскис. — Мы призываем людей среднего возраста и даже молодежь отложить на короткое время свои дела и дойти до ближайшей аптеки — хотя бы ради того, чтобы убедиться, что с давлением все в порядке. А если окажется, что не в порядке — тем более: у человека будет возможность тут же узнать, какие меры необходимо принять, чтобы нормализовать свое состояние, и к какому специалисту обратиться.

Что нужно знать о кровяном давлении? Идеальное давление в любом возрасте должно быть 120/80 ртутного столба (mmHg). Повышенным давлением считается давление свыше 140/90 mmHg. Гипертензия — это болезнь, связанная с повышенным давлением, если оно сохраняется длительное время.

Наиболее распространенные симптомы высокого давления: головные боли, головокружение, нервозность, сердцебиение, боли в области груди. Однако иногда высокое давление никак себя не проявляет, и человек узнает о наличии у него этой проблемы только тогда, когда возникли какие–то осложнения.

Если не предпринимать никаких мер к нормализации давления, это может привести к инсульту или инфаркту миокарда.

Очень важной составляющей в профилактике повышенного давления является здоровый образ жизни: здоровое питание, ограничение потребления соли, регулярные физические нагрузки (но не перегрузки!), снижение лишнего веса. Курильщикам очень желательно избавиться от этой привычки или по возможности ее ограничить.

Список аптек, а также время, где и когда можно бесплатно проверить давление, можно найти на www.asins–spiediens.lv

Марина БЛУМЕНТАЛЬ.