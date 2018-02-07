Изнасилование в Instagram: подозреваемый покинул Латвию; полиция не торопится(2)

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Виталий Вавилкин
21:15 06.02.2018
Наша Латвия

Уже более года полиция не может завершить расследование резонансного дела о публичном изнасиловании. Между тем, по сведениям Kompromat.lv в правоохранительных органах, один из подозреваемых перебрался в Тайланд.

В конце января прошлого года в Instagram появились шокирующие фото и видео: двое парней насилуют девушку. Одна из пользователей социальной сети проявила бдительность и скопировала факт возможного преступления.

 

— Парень из Риги на своей страничке в Инстаграм опубликовал фото и видео, как он со своим другом насилуют девушку, у которой ленточка на руке из клуба Studio 69. На видео видно, как она захлебывается водой, — сообщила она Kompromat.lv.

 

Gолиция возбудила криминальный процесс и вскоре арестовала подозреваемых.

 

Действия роковой ночи происходили в Зиепниеккалнсе. По словам источника в полицейском участке Баложи, в тот вечер двое парней – Эрик (часто называет себя Эмином) и Артур, будучи под воздействием смеси кокаина и виагры, изнасиловали двадцатилетнюю девушку.

 

— Молодые люди вели себя неадекватно, хвастались сильными «связями» и тем, что могут подкупить кого угодно. В какой-то момент девушке удалось сбежать к соседке, которая вызвала полицию. Коллеги предложили потерпевшей заявление не подавать. Теперь, когда все оказалось в прессе, стали ей названивать, — повествовал источник Kompromat.lv в полицейском участке Баложи.

 

В марте 2017 года суд Рижского района приговорил 23-летнего Артура Урбанса к административному штрафу в размере 200 евро за распространение материалов порнографического характера.

 

Cледует отметить, что жизнь жертвы сильно изменилась после роковой ночи. Шокирующие кадры видели сотни пользователей социальной сети. Девушка была вынуждена покинуть страну и работу, в маленьком латвийском городке, где она жила, ее стали узнавать по порноматериалам, которые до сих пор доступны интернете.

 

Спустя год после резонансного преступления полиция не завершила расследование и не передала дело в суд.

 

«Полиция продолжает досудебное следствие», заявила Kompromat.lv представитель Госполиции Гита Гжибовска. Процесс ведется по 2-й части 159-й статьи УЗ — групповое насилие, а второй — по 5-й части 160-й статьи УЗ — сексуальное насилие в группе.

 

Сейчас оба подозреваемых находятся на свободе. .

 

По сведениям источника Kompromat.lv в Отделе по борьбе с преступлениями по половой неприкосновенности полиции Рижского региона, Артур Урбанс перебрался на постоянное место жительства в Тайланд, где уже давно живет и работает его мать.

kompromat.lv / Фото
Комментарии (2)
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Janka 22:33 06:02:2018

horosho, odin sbezal v Tailand, a pocemu vtoroi do sih por na svobode?

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CIGA 00:20 07:02:2018

ПОТОМУ ЧТО ЭТО ДЕТИ ВОРОВ И ГРАБИТЕЛЕЙ ТЕСНО СВЯЗАННЫХ С ВЛАСТЬЮИМУЩИМИ. ЕЫ КАК БУДТО ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ЛАТВИИ ЖИВЕШЬ

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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