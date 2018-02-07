В конце января прошлого года в Instagram появились шокирующие фото и видео: двое парней насилуют девушку. Одна из пользователей социальной сети проявила бдительность и скопировала факт возможного преступления.
— Парень из Риги на своей страничке в Инстаграм опубликовал фото и видео, как он со своим другом насилуют девушку, у которой ленточка на руке из клуба Studio 69. На видео видно, как она захлебывается водой, — сообщила она Kompromat.lv.
Gолиция возбудила криминальный процесс и вскоре арестовала подозреваемых.
Действия роковой ночи происходили в Зиепниеккалнсе. По словам источника в полицейском участке Баложи, в тот вечер двое парней – Эрик (часто называет себя Эмином) и Артур, будучи под воздействием смеси кокаина и виагры, изнасиловали двадцатилетнюю девушку.
— Молодые люди вели себя неадекватно, хвастались сильными «связями» и тем, что могут подкупить кого угодно. В какой-то момент девушке удалось сбежать к соседке, которая вызвала полицию. Коллеги предложили потерпевшей заявление не подавать. Теперь, когда все оказалось в прессе, стали ей названивать, — повествовал источник Kompromat.lv в полицейском участке Баложи.
В марте 2017 года суд Рижского района приговорил 23-летнего Артура Урбанса к административному штрафу в размере 200 евро за распространение материалов порнографического характера.
Cледует отметить, что жизнь жертвы сильно изменилась после роковой ночи. Шокирующие кадры видели сотни пользователей социальной сети. Девушка была вынуждена покинуть страну и работу, в маленьком латвийском городке, где она жила, ее стали узнавать по порноматериалам, которые до сих пор доступны интернете.
Спустя год после резонансного преступления полиция не завершила расследование и не передала дело в суд.
«Полиция продолжает досудебное следствие», заявила Kompromat.lv представитель Госполиции Гита Гжибовска. Процесс ведется по 2-й части 159-й статьи УЗ — групповое насилие, а второй — по 5-й части 160-й статьи УЗ — сексуальное насилие в группе.
Сейчас оба подозреваемых находятся на свободе. .
По сведениям источника Kompromat.lv в Отделе по борьбе с преступлениями по половой неприкосновенности полиции Рижского региона, Артур Урбанс перебрался на постоянное место жительства в Тайланд, где уже давно живет и работает его мать.
horosho, odin sbezal v Tailand, a pocemu vtoroi do sih por na svobode?« ответить
ПОТОМУ ЧТО ЭТО ДЕТИ ВОРОВ И ГРАБИТЕЛЕЙ ТЕСНО СВЯЗАННЫХ С ВЛАСТЬЮИМУЩИМИ. ЕЫ КАК БУДТО ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ЛАТВИИ ЖИВЕШЬ« ответить