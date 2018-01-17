Израиль махнул рукой на Латвию(9)

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газета Сегодня
17:00 16.01.2018
газета Сегодня / Дипломатия

Посольство этой страны может быть закрыто, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

По сообщению израильских СМИ, власти этой страны собираются закрыть свое посольство в Латвии. Если так произойдет, пострадают прежде всего неграждане ЛР.

 

Решение было принято 12 января после обсуждения госбюджета на 2019 год. В ходе обсуждения было принято решение сократить бюджет МИД. В итоге правительство Израиля утвердило закрытие семи представительств за рубежом. Ранее планировалось закрыть 22 представительства (речь идет и о посольствах, и о консульствах).

 

В результате реформы планируется представительства Израиля в Латвии, Литве, Чехии и Словакии объединить в одно. По другой информации, окончательное решение еще не принято — может быть ликвидировано посольство или в Латвии, или в Литве.

 

Планируется также закрыть несколько представительств Израиля в США, Канаде, Бразилии, Турции и Германии.

 

В МИД Израиля идею не одобряют. «Односторонний план министерства финансов нанесет непоправимый удар по международным отношениям Израиля, его существенным интересам и изменит расстановку сил на международной арене. На самом деле мы видим массовые, безответственные сокращения, которые не принесут никакой пользы. Министерство иностранных дел постоянно работает над повышением своей эффективности и делает это довольно успешно», — заявил израильским СМИ некий высокопоставленный источник в МИДе.

 

Если посольство Израиля в Латвии будет закрыто, то пострадают прежде всего неграждане, которым для поездок в эту страну требуется виза. Ее получение станет дороже, если придется оформлять разрешение на въезд не в Риге, а в другом государстве.

 

Добавим, что сокращение посольства в Латвии для Израиля пройдет незаметно. Торговый оборот между государствами ничтожный. В 2016 году, по данным ЦСУ Латвии, мы продали в Израиль товаров и услуг на 25,5 млн евро, а купили на 9,7 млн евро.

 

В 2016 году из Израиля в Латвию прибыли 17,3 тыс. человек (для сравнения: из Германии  Латвию в том году посетили 447,2 тыс. путешественников).

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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asammaleikums 17:20 16:01:2018

по данным ЦСУ Латвии, мы продали в Израиль товаров и услуг на 25,5 млн евро, а купили на 9,7 млн евро- toto u nih neponravilos cto u nih tak malo pokupjem, vot i zakrivajutsa ot zavisti

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narod 17:42 16:01:2018

uhahaha sami millioni terjajut a za negrazhdan bespokojatsja, rzhu ne mogu

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ваня 17:55 16:01:2018

А нам он нужен ???я думаю что посольство кривоносых нам не нужно..

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Gunn 18:20 16:01:2018

"...не в Риге, а в другом государстве". Как точно сказано...

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Janka 18:30 16:01:2018

posolstva zakrivaet ne sprosta. gotovtes. Izrailj drug USA i oni preduprezdeni.
narascivanie voisk v Pribaltike, zakon o soprotivlenii, skupka oruzija, zakritie posolstva Izrailja, mnogie banki zakrilis i usli iz Latvii...
znacit oni znaet bolse cem prostoi narod.

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Nek-to 19:03 16:01:2018

мы продали в Израиль товаров и услуг на 25,5 млн евро, а купили
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Nu nado zhe kakoj biznes - poteri v 250% (sovremennaya latiSSackaja matematika)...

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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