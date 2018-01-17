Посольство этой страны может быть закрыто, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

По сообщению израильских СМИ, власти этой страны собираются закрыть свое посольство в Латвии. Если так произойдет, пострадают прежде всего неграждане ЛР.

Решение было принято 12 января после обсуждения госбюджета на 2019 год. В ходе обсуждения было принято решение сократить бюджет МИД. В итоге правительство Израиля утвердило закрытие семи представительств за рубежом. Ранее планировалось закрыть 22 представительства (речь идет и о посольствах, и о консульствах).

В результате реформы планируется представительства Израиля в Латвии, Литве, Чехии и Словакии объединить в одно. По другой информации, окончательное решение еще не принято — может быть ликвидировано посольство или в Латвии, или в Литве.

Планируется также закрыть несколько представительств Израиля в США, Канаде, Бразилии, Турции и Германии.

В МИД Израиля идею не одобряют. «Односторонний план министерства финансов нанесет непоправимый удар по международным отношениям Израиля, его существенным интересам и изменит расстановку сил на международной арене. На самом деле мы видим массовые, безответственные сокращения, которые не принесут никакой пользы. Министерство иностранных дел постоянно работает над повышением своей эффективности и делает это довольно успешно», — заявил израильским СМИ некий высокопоставленный источник в МИДе.

Если посольство Израиля в Латвии будет закрыто, то пострадают прежде всего неграждане, которым для поездок в эту страну требуется виза. Ее получение станет дороже, если придется оформлять разрешение на въезд не в Риге, а в другом государстве.

Добавим, что сокращение посольства в Латвии для Израиля пройдет незаметно. Торговый оборот между государствами ничтожный. В 2016 году, по данным ЦСУ Латвии, мы продали в Израиль товаров и услуг на 25,5 млн евро, а купили на 9,7 млн евро.

В 2016 году из Израиля в Латвию прибыли 17,3 тыс. человек (для сравнения: из Германии Латвию в том году посетили 447,2 тыс. путешественников).

Григорий АНТОНОВ.